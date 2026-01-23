【FC大阪】株式会社ディエスジャパン様 トップパートナー契約継続のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪では明治安田J2・J3百年構想リーグ トップパートナーとして、株式会社ディエスジャパン様とのパートナー契約の継続が決定いたしましたのでお知らせいたします。

つきましては、トップチームユニフォームのシャツ右鎖骨部分に株式会社ディエスジャパン様の社名が掲載されるほか、トレーニングウェアのシャツ背面部分に株式会社ディエスジャパン様の社名、オフィシャルウェブサイトに株式会社ディエスジャパン様の社名バナー、試合会場に株式会社ディエスジャパン様の広告バナーが掲載されます。

【会社概要】

会社名：

株式会社ディエスジャパン ※トップパートナー継続3年目

※2020シーズン～2022シーズン：プラチナムパートナー

※2023シーズン：オフィシャルパートナー

※2024シーズン～：トップパートナー（ユニフォーム掲載位置遍歴：2024シーズン～ シャツ鎖骨（右））

所在地：

〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町3-3-45

代表者：

代表取締役 社長 北條 陽子

事業内容：

■プリントソリューション

リユーストナー・各種サプライ、プリンター・複合機の販売および導入提案

■IT・オフィスソリューション

PC・周辺機器、LED照明・空調設備、オフィス家具等の販売・環境構築

■メンテナンス・OAサービス

プリンター修理・保守、PCリサイクル、データ消去業務

■脱炭素・環境ソリューション

CO2排出量可視化クラウドサービス「ファストカーボン+」の開発・運営、CO2排出量削減コンサルティング

主な広告掲出媒体：

FC大阪トップチームユニフォーム（シャツ右鎖骨）、トレーニングウェア（シャツ背面）、スタジアム広告など

ユニフォーム掲出デザイン：

URL：https://www.dsj.co.jp/(https://www.dsj.co.jp/)

株式会社ディエスジャパン 代表取締役 社長 北條 陽子様よりコメント：

昨年度に引き続き、2026年度もFC大阪のトップパートナー契約を継続させていただくこととなりました。

FC大阪は常に挑戦を続けるクラブであり、その姿勢は私共の企業姿勢とも重なります。

2026年度は、より一層クラブとの連携を深め、双方が持つリソースを掛け合わせることで、新たな価値の創出とさらなるクラブの飛躍に貢献してまいります。

クラブに関わる全ての皆様と共に、最高の結果を掴み取る1年にしたいと考えております。

