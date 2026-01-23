沖縄県におけるeスポーツ振興とコミュニケーションの活性化を目指す『第3回 ワルキューレ杯　in沖縄』を開催！

東武トップツアーズ株式会社

東武トップツアーズ株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：百木田康二）は、沖縄県より「おきなわeスポーツ推進事業」を受託し、県内におけるeスポーツの普及とイベント支援に取り組んでいます。このたび、本事業の一環として、対戦格闘ゲーム『ストリートファイター6』の完全招待制の女性限定大会『第3回 ワルキューレ杯 in 沖縄』を、2月10日（火）から11日（水）の2日間にわたり開催しますのでお知らせいたします。

本事業は、世界的人気を誇る『ストリートファイター6』を採用し、沖縄県内外のゲームファン誘致と地域振興、ならびにeスポーツコミュニティの活性化を目的としています。そして、イベントを契機とした沖縄県への来訪者を呼び込むことで、地域の賑わい創出と観光周遊の促進を図り、将来的に国際大会や大規模イベントの誘致を継続的に可能とする基盤構築を目指しています。

イベント概要

【前夜祭】

前大会の覇者・望月うかる氏に加え、カプコンの松本脩平プロデューサーがゲスト出演！大会前夜を熱く盛り上げます。

■日時：2月10日（火）

■会場：デパートリウボウ 7F eStyleNAHATSUNABeeeeee!（〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-1-1）

【第3回 ワルキューレ杯 in 沖縄】

選ばれし８人の女性プレイヤーが熱戦を繰り広げるストリートファイター６の大会です。

■日時：2月11日 (水)

■会場：シャボン玉石けんくくる糸満（〒901-0364 沖縄県糸満市潮崎町１丁目１－２）

※サブコンテンツとして「Okinawa Onedot」主催のワルキューレ杯 in 沖縄 開催記念 Okinawa Onedot 特別トーナメントや、フリー対戦台などの参加型コンテンツも実施いたします。

◆イベント詳細・お申し込み https://valkyrie-cup.zaiko.io/e/valkyrie-cup-3rd

当社は、本事業を通じてeスポーツ国際大会等の誘致・定着を推進し、その効果を観光のみならず地域経済や社会活動全体へ波及させることで、沖縄県のさらなる発展に寄与してまいります。