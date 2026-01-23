素肌を生かすあどけない透明感* でうるみフィルターON 澄み渡る ＃ぴゅあ肌『ウォータードロップフィルタークッション』2026年2月7日(土)よりオンラインにて先行発売
韓国コスメブランド「エチュード」は、にじみ出るようなツヤと素肌っぽさ引き立つクッションファンデ『ウォータードロップフィルタークッション』を2026年2月7日(土)よりオンライン先行で発売いたします。
ヒアルロン酸やパンテノール、スクワランなどのたっぷりの保湿成分を配合し、肌にのせたときにしっとりなじみ、内側からにじむようなツヤ感のある印象に仕上げます。
ハイブリットメッシュネット設計で適量をパフに取ることができ、重たさを感じさせないキメ細やかな肌に。またミラーパッケージなのでかわいいステッカーを貼って、セルフデコレーションも◎
クラウドフィルタークッションに次いで、韓国アイドルのメイクを手掛ける人気ヘアメイクサロンKittsと共同開発第二弾。まるでアイドル級の肌で周囲の視線を独り占め！
素肌を生かすうるみフィルターで、誰もがうらやむ澄み渡るようなぴゅあ肌をぜひ体験してみて。
*メイクアップ効果による
ウォータードロップフィルタークッション
製品名：
ウォータードロップフィルタークッション #17 フェア
ウォータードロップフィルタークッション #19 ポーセリン
ウォータードロップフィルタークッション #21 アイボリー
ウォータードロップフィルタークッション #23 ベージュ
価格 ：2,750円（税込）
容量 ：15g
発売日：
2026年2月7日～順次
Qoo10日本公式ストア
2026年3月3日～順次
全国のロフト（一部店舗除く）、楽天、Amazon
2026年3月13日～順次
全国のバラエティストア、ドラッグストア（一部店舗除く）
にじみ出るようなツヤ感
みずみずしくなめらかなテクスチャーが肌にのせたときにしっとりなじみ、内側からにじむようなツヤを引き出し、セミグロウな肌印象を叶えます。
またヒアルロン酸やパンテノール、スクワランなどたっぷりの保湿成分を配合し、肌に潤いを与え、ツヤをまとった肌に。
素肌っぽさを引き出す抜け感のある仕上がり
ブラージェル*¹ とカラーパウダー*² を組み合わせることで、肌表面をなめらかに整え、毛穴や色ムラ、肌の凹凸をしっかりカバー。
重たさを感じさせない抜け感のある洗練された仕上がりに。
ハイブリッドメッシュネット設計でモイストLOCK！
また肌なじみの良いみずみずしいテクスチャーを均一に肌に含ませるモイストロックメッシュを採用。
薄づきで均一に仕上がるメッシュと、安定感のあるスポンジのよいところを組み合わせたハイブリットメッシュネット設計により、適量を取りやすいダブル構造に。
また専用パフによって量の調整がしやすく、より肌に溶け込むようになじみ、しっかりフィット。
快適な使い心地を叶え、メイクしたての美しいツヤ肌を長時間キープします。
韓国のヘアメイクサロン「Kitts」と共同開発
韓国アイドルのメイクを手掛ける人気ヘアメイクサロンKittsと共同開発し、素肌っぽさ引き立つアイドルのようなぴゅあ肌を表現。
自分好みにDIYできるミラーパッケージ
かわいいステッカーを貼ることで、セルフデコレーション。
自分好みのオリジナルクッションにして楽しんだり、クッションをミラー替わりとしてお使いいただくのも◎
*¹ ポリアクリレートクロスポリマー-６、ポリアクリレート-１３
*² シリカ
＜Color system＞
