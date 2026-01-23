CYBEX（サイベックス）「MELIO CARBON（メリオ カーボン）」デザインをアップデートした最新モデルを2026年2月6日より発売

CTP JAPAN株式会社

CYBEX（サイベックス）（CTP JAPAN株式会社、本社：東京都渋谷区）は、軽量ベビーカー「MELIO CARBON （メリオ カーボン）」の最新モデルを2月6日（金）に発売します。

今回のモデルでは、本体とバスケットのカラーを統一した新デザインを採用し、都会の街並みに馴染む上質でエレガントなスタイルへと進化しました。

▶︎2026年モデルの主な変更点

1. ショッピングバスケットのデザイン統一

2026年モデルでは、これまでブラックだったバスケットをシートカラーと統一。色のつながりが生まれ、シンプルなモデルでありながら上質感のあるエレガントなデザインに進化しました。

2. カラーバリエーションの刷新

新色ニュアンスベージュ「DUNE」とゴールデン・キャメルブラウン「CINNAMON YELLOW」のトレンドカラーを追加し、全8色のラインアップへ。幅広いスタイルに寄り添い、個性を引き立てる配色構成に進化しました。

MAGIC BLACK

DUNE

STORMY BLUE

ALMOND BEIGE

CANDY PINK

MOSS GREEN

CHOCOLATE BROWN

CINNAMON YELLOW

▶︎MELIO CARBONとは

持って軽い「持ち運びの軽さ」・押して軽い「押し心地の軽さ」・ずっと軽い「生後1ヵ月から、大きくなってもずっと変わらず感じ続けられる、走行性の軽さ」。この3つの軽さ「3カル」をかなえたヨーロッパデザイン、日本仕様の両対面軽量ストローラー（ベビーカー）です。

押しやすさを追求した構造で、楽に段差を乗り越えて小回りが効く、抜群の走行性を実現しています。 お子さまが生まれて、生後1ヵ月から3歳頃（～15kg）まで長くお使いいただけます。

【商品概要】

■商品名 ： MELIO CARBON（メリオ カーボン）

■カラー ： マジックブラックJP2/デューンJP2/ストーミーブルーJP2/アーモンドベージュJP2/

キャンディピンクJP2/モスグリーンJP2/チョコレートブラウンJP2/シナモンイエローJP2

■対象 ： 生後1ヵ月～3歳頃まで（体重15kg以下）

■サイズ ： 〈開〉W490mm／D820mm-910mm／H965mm-1070mm

〈閉〉自立収納時 W490mm／D540mm／H690mm

■商品URL ：https://cybex-japan.com/pages/melio-carbon-2026

■価格 ： 67,900円（税込74,690円）

■本体重量 ： 5.9kg（付属品除く）

■付属品 ： 新生児用インレイ、コンフォートインレイ、

超衝撃吸収ヘッドクッション、バンパーバー、ショッピングバスケット

■本製品は、日本の製品安全協会が定めた安全基準（SG基準）に適合した製品です。

＜CYBEX（サイベックス）について＞

WE ARE HERE TO DELIVER THE BEST PRODUCTS AND CONCEPTS FOR ALL FAMILIES TODAY AND TOMORROW.

CYBEXは、安全性・デザイン性・機能性が世界で高く評価されている、ドイツのペアレンティング（ベビー用品）ブランドです。Design（ユニークなデザイン）・Safety（卓越した安全性とクオリティ）・Function（インテリジェントな機能性）という３つの柱を重視した製品開発（＝CYBEX D.S.F. Innovation Principle）は、安全性に対する数々の高い公的評価や、デザインに関する数多くの受賞につながっています。これらの実績に留まることなく、常にイノベーションを実現し、現代のペアレンツのライフスタイルに沿った製品をつくり続け、ベビー用品の枠にとらわれない、革新的なライフスタイル・ファッションブランドを目指しています。

サイベックス（ブランド）公式ホームページ https://cybex-online.com/ja-jp

＜CTP JAPAN株式会社について＞

CTP JAPAN株式会社（Columbus Trading-Partners Japan, Limited）は、日本のペアレンツに最適化された製品を、確実にお届けするために、CYBEX GmbHの80％出資により設立された商社です。ブランド = cybexを「正規輸入総代理店」として取り扱っています。