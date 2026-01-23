CureApp カゴメとの共催キャンペーンで応募総数2,000件超！

株式会社CureApp

株式会社CureApp（キュア・アップ / 本社：東京都中央区 代表取締役社長：佐竹 晃太 以下、当社）は、2025年11月17日(月)～12月5日(金)の期間に実施した「減塩の日 応援キャンペーン（以下：本キャンペーン）」において、2,000件を超えるご応募をいただきました。また応募者さまから頂戴したアンケート結果から本キャンペーンの開催意義を考察しましたのでご報告いたします。

◆背景

高血圧予防や治療においては、生活習慣の改善が重要ですが、自力では継続が難しいことが課題です。そこで高血圧患者さん、および関係の方々に治療や生活習慣改善の大切さをお伝えするために、日本高血圧学会が提唱する「減塩の日」（毎月17日）に賛同し、「減塩の日 応援キャンペーン」を開催いたしました。

◆開催概要

今回、趣旨に共感していただいたカゴメ株式会社と共同で「ナトカリバランス応援ウィーク」として、生活習慣に関するアンケートにお答えいただくと、抽選で手軽においしく野菜のカリウムをプラスできる野菜ジュース「つぶより野菜」を40名に、規則正しい生活習慣を体験できる「宿坊体験」を2組4名にプレゼント。キャンペーンを通して生活習慣改善に向けた行動を喚起するためのきっかけを提供しました。

キャンペーン概要はこちら(https://cureapp.figma.site/genen_202511?utm_source=owned&utm_medium=site&utm_campaign=genen_press)をご覧ください。

◆結果サマリー

応募期間：2025年11月17日(月)～12月5日(金)

■応募総数：2,184件■回答者の性別、年代、血圧値

・応募者の約75％が女性

・年代別では、50代の応募が最多で、次いで60代の応募が多い結果となりました。

・140/90mmHg以上の高血圧の方は全体の15.5％でした。

左：性別 右：年代別血圧値■頂戴したご意見・ご感想（フリー回答）

【60代女性】「職場で受けている人間ドックで、年齢が上がる度に通院や再検査する程ではないものの色々と注意される項目が増えて来ました。身近な食べ物や飲み物で改善出来ると嬉しいし、続けやすいので情報を発信して欲しい。皆で健康になりたいですね。」

【30代女性】「自分自身はまだ高血圧に関しては大丈夫かなと思うのですが、夫や両親の健康管理は気になっています。なので普段から減塩を心がけています。」

【60代女性】「薬を飲まないで高血圧を改善したいと思っているので、是非挑戦したい。」

【50代女性】「年齢的に気にしていかなければならないので、見直すきっかけになりました。」

◆当選者の喜びの声（フリー回答）

・「つぶより野菜」当選者様

【50代女性】「よく分からないサプリじゃなくて、安心のカゴメさんの製品である点も、応募のキッカケとなりました。1ケース30本も無料で届くなんてびっくりです!!同梱の冊子もとても興味深いものばかりでした。血圧測定のこととか、減塩レシピとか、とても参考になります。」

【40代女性】「中々350gの野菜を摂るのは難しいので試しに飲んでみたかったので、減塩対策としても飲む機会が出来て嬉しいです。」

【30代女性】「野菜のつぶつぶ感がとても多かったので、野菜をしっかり摂れてるなと感じて良かったです。食塩、砂糖が無添加で、野菜本来の味わいを楽しめたのも、とても良かったです。」

・「宿坊体験」当選者様（※精進料理写真はイメージです）

【50代女性】「宿坊体験を通じて精進料理をいただきました。減塩しているとは思えないくらいのお味で大変満足いたしました。坐禅を朝晩、体験しましたが初めてなのでとても緊張しましたが達成感と共に、住職の法話には今までの自分の価値観が良い意味で変わりました。とても貴重な数々の体験で、普段の生活の中で実践したいと感じました。」

◆感想コメントからの示唆

■健康意識の高い層にリーチ

本キャンペーンに対するご感想として「自分の将来の体のために食事で整えたい」「健康について手軽にできる情報を知りたい」「キャンペーンをきっかけに減塩や血圧の事を気にかけて取り組もうとおもいました」といった、健康への関心をきっかけに応募したという声が70％を超えています。本キャンペーンが将来に対する高い健康意識を持つ層にリーチできたと考えられます。

■減塩に対する意欲が高い

「高血圧の薬の服用中だが減塩がほぼ出来ていない」「減塩を意識しているが思う様にいかない」等、減塩が上手くいかないという声も多く見られました（約17％）。これは意欲があるからこその問題意識の表れであり、今後の啓発によって行動に移せる可能性が高いと考えられます。

■家族・周囲の血圧への気遣い

「夫が高血圧気味で減塩をしています」「家族の高血圧を気にして減塩を意識しています」といった、ご自身だけではなく、家族や友人の血圧を気遣って減塩に取り組む方や、健康情報に積極的に触れる家族動機の層が一定数いらっしゃいました。（約9％）

◆カゴメ株式会社ご担当者様の声

今回のCureApp様との共同キャンペーンによって、血圧関心層の方にも“つぶより野菜”の美味しさと健康的価値をお伝えすることができました。

また、ナトカリバランスの情報と商品をセットでお伝えすることで、「野菜摂取の価値の理解が深まった」「食生活改善に繋がるので継続的に情報発信して欲しい」というお声を複数拝見し、大変嬉しく思います。

これからもナトカリバランスを意識した食生活を心がける方が増えることを願い、情報発信してまいります。

◆キャンペーンの今後の展望

今回の「ナトカリバランス応援ウィーク」は、多数のご応募とご好評を頂戴することができました。またキャンペーンの目的である「生活習慣改善が必要な方にそのきっかけを届け、応援する」という点におきまして、相応の生活者にリーチでき、また認知していただけたのではないかと考えます。

今後も高血圧患者さんの生活習慣改善の支援に共感していただける企業様と共業し、キャンペーンを開催する予定です。

■取り組みにご興味のある企業様はお問い合わせください

CureAppでは今後も継続的に高血圧に興味のある方を対象に生活習慣の改善を応援する取り組みを企画いたします。本取り組みにご興味のある企業様はぜひ下記よりお問い合わせください。

◆高血圧お役立ちLINE「だぱん」お友達募集中！

お問い合わせフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj_u6DbOxg_vRUwAHwvPyBk61PxTQniKwHP9mAAfJ1T5Yjsw/viewform

減塩の日応援キャンペーンの開催予告は高血圧お役立ちLINE「だぱん」でもご案内いたします。ぜひご登録をお願いします。

高血圧症治療補助アプリ※について

お薬と同じように臨床試験を実施し、医療機器として認められたスマートフォンアプリ。医師が患者さんに対してアプリを“処方”し、使用するための処方コードを発行します。患者さんは自身のスマホにダウンロードして利用し、自宅など、診療の場以外でも治療アプリが生活習慣改善を継続できるよう患者さんをサポートします。患者さんがアプリに入力した情報は医師側のパソコンで確認できるので、次回診察時、医師による生活習慣改善の指導に役立ちます。保険適用を受けているので、患者さんは1割～3割負担で利用できます。

※：販売名：CureApp HT 高血圧治療補助アプリ ／承認番号：30400BZX00100000／本製品は医師の診断のもと処方され、患者が使用する管理医療機器です

■高血圧情報サイト(https://cureapp.co.jp/productsite/ht/media/?utm_source=event&utm_medium=site&utm_campaign=ht_genen_press)

■薬だけじゃない高血圧治療について(https://cureapp.co.jp/productsite/ht/media/lp/?utm_source=event&utm_medium=site&utm_campaign=ht_genen_press)（高血圧治療補助アプリ製品サイト）

診療場面で適切な支援を可能にする、デジタル・セラピューティクス分野における範とすべきデザインとして高い評価をいただき、2024年度グッドデザイン賞を受賞しました。

株式会社CureAppについて

2014年に2名の医師が創業。治療効果が治験にて証明され、医療現場で医師が患者に処方する「治療アプリ」を研究開発・製造販売する医療機器メーカー。

2020年、スマートフォンで動作する疾患治療用プログラム医療機器として日本で初めて*、また禁煙治療領域においては世界初*の薬事承認および保険適用を実現。その後も高血圧、減酒治療における治療アプリの薬事承認・保険適用を受け、医療機関へ販売を行っています。その他、NASH / がん / 慢性心不全 / 慢性腰痛症など、複数の疾患に対応する治療アプリの開発を進めています。

また、民間法人向けの健康増進サービス「ascureモバイルヘルスプログラム」も運営し、多数の健保組合・企業の禁煙施策として導入されています。この他「ascure Dr.高血圧治療」も提供をスタートしています。



*：自社調べ ・調査年月：2020年12月 ・調査範囲： 製造販売承認および保険適用を受けた日本の治療アプリおよび世界のニコチン依存症向け治療アプリ

株式会社CureApp 会社概要

代表取締役社長：佐竹 晃太

本社所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町12-5 小伝馬町YSビル4階

事業内容：プログラム医療機器開発、モバイルヘルス関連サービス事業

URL：https://cureapp.co.jp/