EDWIN FOR MARGARET HOWELL

マーガレット・ハウエル自身がEDWINのジーンズを愛用していたことをきっかけに2003年にスタートしたコラボレーション。今シーズンは、EDWIN CO:RE Project（コアプロジェクト）によってリサイクルされた糸を使用したライトオンスのジャケットとトラウザーズ、新たに共同開発したチノトラウザーズが登場します。
CO:RE Project（コアプロジェクト）は、ジーンズを資源として再活用することで環境負荷を軽減し、未来につなげる循環型ジーンズプロジェクトです。EDWINの店頭でお客様から回収した、壊れたり不要になったジーンズに加え、工場から排出された裁断くずなどを集め、それらを反毛。オーガニックコットンとミックスし、肌触りがよく品のある生地に仕上げています。
チノトラウザーズには、滑らかな光沢と柔らかさを加えた糸を使用し、ラフでありながらキャラクタのある素材を開発。仕上げにバイオウォッシュ加工を施すことにより、あたり感が出て、自然に馴染んだ風合いと色合いが生まれました。
1月23日（金）から、全国のマーガレット・ハウエル直営店、公式オンラインストアで展開。
特設ページ :
https://www.margarethowell.jp/column/edwinformargarethowell-ss26.html
LIGHT DENIM BLOUSON \59400 INDIGO
ブランドアーカイブスタイルをリファレンスした程よいゆとりのフィットスタイル
フロントに大きなパッチポケットや袖口はボタン留めの仕様でブランドらしいディティール
LIGHT DENIM TROUSERS WOMEN \41800 INDIGO
LIGHT DENIM TROUSERS MEN \47300 INDIGO
WOMEN：深めの股上と丸みのあるシルエットが特長的でワイドシルエットのスタイル
MEN：フロントにコンパクトなジェットポケット、バックにはジャケット共通のパッチポケットを配置しておりワイドストレートシルエット
BASIC CHINO TROUSERS \36300 CHARCOAL / CHALK
裾に向かって広がりがないシルエットなのでリターンもしやすく合わせやすいデザイン
オーセンティックなストレートシルエット
https://www.margarethowell.jp/
03-5785-6445
