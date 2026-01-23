2月4日（水）、「もう会議で悩まない！準備・進行・記録を一気に効率化する会議運営のベストプラクティスとは？」を共催いたします。

株式会社アドバンスト・メディア

2026年2月4日（水）、株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、「もう会議で悩まない！準備・進行・記録を一気に効率化する会議運営のベストプラクティスとは？」を共催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://voxt-one.advanced-media.co.jp/webinar/20260204/

「会議の準備に手間と時間がかかる」、「会議中の音声が聞き取りづらい／映像が見えづらい」、「議事録作成が負担になっている」、こうした日々の会議運営にまつわるお悩みを、まとめて解決できる最新の会議運営術があることをご存じでしょうか。

本ウェビナーでは、「Neat ビデオ会議デバイス(https://www.daitron.co.jp/products/electronic_components/teleconferencing_and_video_system/neat_studio_portfolio/)」と、音声認識を活用したAI議事録ツール「ScribeAssist(https://voxt-one.advanced-media.co.jp/service/scribeassist/)」を組み合わせ、会議準備～開催～議事録共有までを一気通貫で効率化する方法を、わかりやすく解説。デモンストレーションも交えながら、会議開始から終了までの流れに沿ってすぐに活用できるポイントをステップごとにご説明します。

ぜひご参加いただき、会議運営の新しいスタンダードを体験ください。

Neat ビデオ会議デバイスとは？

独自の先端テクノロジーで高画質・高音質・簡単操作にこだわったビデオ会議デバイスです。まるで同じ空間に一緒にいるような、対面を超えるオンライン会議で最高のハイブリッドワークの体験を実現します。

■こんな方におすすめ

・会議準備や機材設定に時間がかかっている

・音声・映像トラブルで会議がスムーズに進まない

・会議の議事録に時間がかかっている、精神的な負担が大きい方

・AIを活用して業務負担を軽減したい方や社内のDX化を推進したい方

もう会議で悩まない！

準備・進行・記録を一気に効率化する会議運営のベストプラクティスとは？

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/721_1_aa8c7598b3a74b0caf7280c0c7a0623b.jpg?v=202601230251 ]

