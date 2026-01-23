【シェラトン都ホテル大阪】今年は新作が多数登場「Valentine’s Fair 2026」開催

株式会社近鉄・都ホテルズカフェ＆グルメショップ カフェベル バレンタインスイーツ

シェラトン都ホテル大阪（所在地：大阪市天王寺区上本町6-1-55）は、2026年2月1日（日）から2月14日（土）までの期間、カフェ＆グルメショップ カフェベルおよびレストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう）にて、バレンタイン限定商品を販売します。

カフェ＆グルメショップ カフェベルでは、定番人気の「ガトーショコラ」、「ショコラブーケ」に加え、今年は「カシスショコラ」や「タルトショコラバナーヌ」など、新作のチョコレートスイーツを多数ご用意し、ショーケースを飾ります。また、ぐるぐる模様がかわいいキューブ型のパンも新登場。チョコレートの魅力を存分にご堪能いただけるスイーツとパンをご用意しておりますので、大切な方へのプレゼントはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめです。

レストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう）では、昨年ご好評をいただいたカフェラテのような味わいのチョコレートカクテルを今年もご用意します。甘いものが苦手な方や食後のお口直しにおすすめです。

【開催期間】2026年2月1日（日）～2月14日（土）

バレンタイン スイーツ

【販売時間】スイーツ 11:00～19:00 / パン 8:00～19:00

スイーツ

いちごとチョコレートのシュークリーム 600円

ココアを練り込んだシュー生地に、フランボワーズ風味のカスタードクリームを詰め、いちご味のチョコレートクリームといちごを飾った新作のシュークリームです。

カシスショコラ 800円

ヘーゼルナッツチョコを塗ったチョコレート生地とカシスの実入りカシスチョコレートムースを層に仕上げた綺麗な色合いのムースケーキ。カシスの酸味とチョコレートの甘みの絶妙なバランスを

お楽しみください。

ガトーショコラ 850円

クルミを食感のアクセントに加え、ほんのりラム酒をきかせた大人味のガトーショコラ。しっとりとした食感をお楽しみいただくため、湯煎でじっくり焼き上げます。トッピングの生クリームとともにお召し上がりいただくとさらにまろやかに、ガトーショコラの甘みを引き立てます。

シャンティーショコラ 850円

しっとりと焼き上げたチョコレートのスポンジケーキでチョコレートと相性の良いいちごとバナナ、チョコレートクリームをサンドしました。お子様から大人まで楽しめる人気の組み合わせです。

ショコラブーケ 900円

花束をイメージしデコレーションした、プレゼントにおすすめのチョコレートケーキ。ココアのスポンジ生地、チョコレートガナッシュ、チョコレートムースを層にしたケーキをスイートチョコレートでラッピングし、ベリーを添えました。

タルトショコラバナーヌ 950円

濃厚なチョコレートとバナナのやさしい甘さが良く合う、新作スイーツ。チョコレートのタルト生地にキャラメリゼをしたバナナを入れ、バナナとクルミのブラウニー、バナナをトッピングしました。

パン

ぐるぐるいちごショコラ 400円

プレーン生地とココア生地でぐるぐる模様に仕上げたかわいいキューブ型のパン。もっちりとした食感のパン生地に、いちごクリームとクラッシュアーモンドをたっぷり加え、焼き上げました。

ショコラ オランジェ 430円

ココアパウダーを練り込んだデニッシュ生地でカスタードクリーム、オレンジピール、ビターチョコレートを包み、焼き上げました。オレンジのさわやかな酸味と苦みがチョコレートの濃厚な味わいを引き立てます。

チョコといちごのマリアージュ 550円

サクサクのココアデニッシュにカスタードクリームを重ね、生チョコレートクリームといちごをトッピングしました。ほろ苦いチョコレートといちごのさわやかな酸味が絶妙です。

チョコレートギフトBOX

アールグレイ、パレ ダルジャン、フランボワーズのフレーバーを詰め合わせたギフトBOXです。

【料金】6個入 2,700円

※表示料金には、消費税が含まれています。

■ご予約・お問い合わせ先

シェラトン都ホテル大阪 中2階 カフェ＆グルメショップ カフェベル

営業時間 8:00～19:00

TEL 06-6773-5582

Web予約 :https://www.tablecheck.com/shops/osaka-miyako-cafebell-pickup/reserve

バレンタイン カクテル「デミタス ショコラ」

チョコレートリキュールにエスプレッソリキュールや生クリームなどを合わせ、カフェラテのような味わいに仕上げた、食後におすすめのデザートカクテルです。

【販売時間】17:00～23:00（L.O.22:30）

【料金】2,000円

※表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれています。

■ご予約・お問い合わせ先

シェラトン都ホテル大阪 2階 レストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう）

営業時間 レストラン 6:30～21:00（L.O.20:30）

ラウンジ 10:00～21:00（L.O.20:30）

バー 17:00～23:00（L.O.22:30 ※フードは20:30）

TEL 06-6773-1302（受付10:00～19:00）

Web予約 :https://www.tablecheck.com/shops/osaka-miyako-eu/reserve

※写真は全てイメージです。

※仕入れ状況によりメニューを変更する場合があります。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

シェラトン都ホテル大阪

1985年10月3日、日本を代表する歴史・文化資産が多数存在する大阪の高台 上町台地に「都ホテル大阪」として開業。交通の要所である近鉄 大阪上本町駅に隣接し、ホテル横より空港リムジンバスが発着。名所や旧跡、繁華街にも近いベストロケーションで、京都・奈良・神戸観光の拠点としてもご利用いただけます。ホテル内には客室578室、レストラン＆バー7店舗（テナント含む）、宴会場24室、チャペルおよび神殿式場、美容室、ブティックなどを備えています。

【ホテル概要】

名称：シェラトン都ホテル大阪（Sheraton Miyako Hotel Osaka）

住所：〒543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55

電話：06-6773-1111（代表） FAX：06-6773-3322（代表）

社名：株式会社近鉄・都ホテルズ

開業：1985年（昭和60年）10月3日

建物：地上21階 地下2階

客室：578室

交通：近鉄 大阪上本町駅直結、Osaka Metro 谷町線・千日前線 谷町九丁目駅より徒歩約5分

シェラトン都ホテル大阪

公式サイト https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/

公式 Instagram https://www.instagram.com/sheratonmiyakoosaka

公式 Facebook https://www.facebook.com/Sheraton.Miyako.Osaka

公式 X https://x.com/SheratonMHOSAKA