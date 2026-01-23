【シェラトン都ホテル大阪】今年は新作が多数登場「Valentine’s Fair 2026」開催

写真拡大 (全13枚)

株式会社近鉄・都ホテルズ

カフェ＆グルメショップ カフェベル　バレンタインスイーツ

シェラトン都ホテル大阪（所在地：大阪市天王寺区上本町6-1-55）は、2026年2月1日（日）から2月14日（土）までの期間、カフェ＆グルメショップ カフェベルおよびレストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう）にて、バレンタイン限定商品を販売します。


カフェ＆グルメショップ カフェベルでは、定番人気の「ガトーショコラ」、「ショコラブーケ」に加え、今年は「カシスショコラ」や「タルトショコラバナーヌ」など、新作のチョコレートスイーツを多数ご用意し、ショーケースを飾ります。また、ぐるぐる模様がかわいいキューブ型のパンも新登場。チョコレートの魅力を存分にご堪能いただけるスイーツとパンをご用意しておりますので、大切な方へのプレゼントはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめです。


レストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう）では、昨年ご好評をいただいたカフェラテのような味わいのチョコレートカクテルを今年もご用意します。甘いものが苦手な方や食後のお口直しにおすすめです。



【開催期間】2026年2月1日（日）～2月14日（土）



バレンタイン スイーツ

【販売時間】スイーツ 11:00～19:00 / パン 8:00～19:00



スイーツ

いちごとチョコレートのシュークリーム　600円


ココアを練り込んだシュー生地に、フランボワーズ風味のカスタードクリームを詰め、いちご味のチョコレートクリームといちごを飾った新作のシュークリームです。






カシスショコラ　800円


ヘーゼルナッツチョコを塗ったチョコレート生地とカシスの実入りカシスチョコレートムースを層に仕上げた綺麗な色合いのムースケーキ。カシスの酸味とチョコレートの甘みの絶妙なバランスを


お楽しみください。






ガトーショコラ　850円


クルミを食感のアクセントに加え、ほんのりラム酒をきかせた大人味のガトーショコラ。しっとりとした食感をお楽しみいただくため、湯煎でじっくり焼き上げます。トッピングの生クリームとともにお召し上がりいただくとさらにまろやかに、ガトーショコラの甘みを引き立てます。






シャンティーショコラ　850円


しっとりと焼き上げたチョコレートのスポンジケーキでチョコレートと相性の良いいちごとバナナ、チョコレートクリームをサンドしました。お子様から大人まで楽しめる人気の組み合わせです。






ショコラブーケ　900円


花束をイメージしデコレーションした、プレゼントにおすすめのチョコレートケーキ。ココアのスポンジ生地、チョコレートガナッシュ、チョコレートムースを層にしたケーキをスイートチョコレートでラッピングし、ベリーを添えました。






タルトショコラバナーヌ　950円


濃厚なチョコレートとバナナのやさしい甘さが良く合う、新作スイーツ。チョコレートのタルト生地にキャラメリゼをしたバナナを入れ、バナナとクルミのブラウニー、バナナをトッピングしました。





パン

ぐるぐるいちごショコラ　400円


プレーン生地とココア生地でぐるぐる模様に仕上げたかわいいキューブ型のパン。もっちりとした食感のパン生地に、いちごクリームとクラッシュアーモンドをたっぷり加え、焼き上げました。






ショコラ オランジェ　430円


ココアパウダーを練り込んだデニッシュ生地でカスタードクリーム、オレンジピール、ビターチョコレートを包み、焼き上げました。オレンジのさわやかな酸味と苦みがチョコレートの濃厚な味わいを引き立てます。






チョコといちごのマリアージュ　550円


サクサクのココアデニッシュにカスタードクリームを重ね、生チョコレートクリームといちごをトッピングしました。ほろ苦いチョコレートといちごのさわやかな酸味が絶妙です。





チョコレートギフトBOX

アールグレイ、パレ ダルジャン、フランボワーズのフレーバーを詰め合わせたギフトBOXです。



【料金】6個入 2,700円






※表示料金には、消費税が含まれています。



■ご予約・お問い合わせ先


シェラトン都ホテル大阪　中2階　カフェ＆グルメショップ カフェベル


営業時間　8:00～19:00


TEL　06-6773-5582


Web予約 :
https://www.tablecheck.com/shops/osaka-miyako-cafebell-pickup/reserve


バレンタイン カクテル「デミタス ショコラ」



チョコレートリキュールにエスプレッソリキュールや生クリームなどを合わせ、カフェラテのような味わいに仕上げた、食後におすすめのデザートカクテルです。



【販売時間】17:00～23:00（L.O.22:30）


【料金】2,000円


　


※表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれています。



■ご予約・お問い合わせ先


シェラトン都ホテル大阪　2階　レストラン＆ラウンジ・バー eu（ゆう）


営業時間　レストラン　 6:30～21:00（L.O.20:30）


　　　　　ラウンジ　　10:00～21:00（L.O.20:30）


　　　　　バー　　　　17:00～23:00（L.O.22:30 ※フードは20:30）


TEL　06-6773-1302（受付10:00～19:00）


Web予約 :
https://www.tablecheck.com/shops/osaka-miyako-eu/reserve

※写真は全てイメージです。


※仕入れ状況によりメニューを変更する場合があります。


※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。


シェラトン都ホテル大阪



1985年10月3日、日本を代表する歴史・文化資産が多数存在する大阪の高台 上町台地に「都ホテル大阪」として開業。交通の要所である近鉄 大阪上本町駅に隣接し、ホテル横より空港リムジンバスが発着。名所や旧跡、繁華街にも近いベストロケーションで、京都・奈良・神戸観光の拠点としてもご利用いただけます。ホテル内には客室578室、レストラン＆バー7店舗（テナント含む）、宴会場24室、チャペルおよび神殿式場、美容室、ブティックなどを備えています。






【ホテル概要】


名称：シェラトン都ホテル大阪（Sheraton Miyako Hotel Osaka）


住所：〒543-0001　大阪市天王寺区上本町6-1-55


電話：06-6773-1111（代表）　FAX：06-6773-3322（代表）


社名：株式会社近鉄・都ホテルズ


開業：1985年（昭和60年）10月3日


建物：地上21階　地下2階


客室：578室


交通：近鉄 大阪上本町駅直結、Osaka Metro 谷町線・千日前線 谷町九丁目駅より徒歩約5分


シェラトン都ホテル大阪


公式サイト　　　 https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/


公式 Instagram　https://www.instagram.com/sheratonmiyakoosaka


公式 Facebook　 https://www.facebook.com/Sheraton.Miyako.Osaka


公式 X　　　　　 https://x.com/SheratonMHOSAKA