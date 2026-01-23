変なホテル東京 銀座　オープン8周年記念「ReFaルーム」発売

株式会社エイチ・アイ・エスイメージ

H.I.S.ホテルホールディングス株式会社（本社：東京都港区）が運営する、変なホテル東京 銀座は、オープン8周年を迎えるにあたり、「美」にこだわった特別な客室として、人気美容ブランド「ReFa」の製品を体験・購入することができる「ReFaルーム」を1月23日（金）より発売します。客室には、「ReFa」のシャワーヘッド、ドライヤー、ヘアアイロンを設置し、「ReFa」ビューテックシリーズのシャンプー、トリートメント、ボディウォッシュをご用意しています。

価格は、朝食付き13,000円～（1室1泊、税サ込）

https://www.hennnahotel.com/ginza/

変なホテルプレミア 京都駅八条口前 「恐竜ワンダールーム」発売



HISホテルホールディングスが運営する、変なホテルプレミア 京都駅八条口前は、「せかいの恐竜・ワンダーランド」とコラボレーションした「恐竜ワンダールーム」を1月23日（金）より発売します。「恐竜ワンダールーム」は、昨年12月に、変なホテル大阪 なんばにて発売し、大変ご好評いただいていることから、2ホテル目の展開となります。変なホテルプレミア 京都駅八条口前の「恐竜ワンダールーム」は、変なホテル大阪 なんばと同様に、大きな恐竜のパネルを設置し、客室で恐竜の謎解きゲームをお楽しみいただけるほか、恐竜のおもちゃやプレイマット、大きなぬいぐるみをご用意し、電気を消すと光る恐竜の装飾を追加しました。また、ベッドを3台設置したトリプルルームとなっており、お子様がいらっしゃるファミリーはもちろん、大人3名様でのご利用が可能です。ご宿泊のお客様には恐竜グッズをプレゼントします。

価格は、朝食付き30,800円～、素泊まり26,000円～（いずれも1室1泊、税サ込）

https://www.hennnahotel.com/kyoto-hachijoguchi/

HIS ホテルホールディングスは、ホテルを基点とした旅の楽しさ・ビジネスシーンでの利便性を実現する会社です。日本・米国・韓国など世界7つの国と地域にて、変なホテル・ウォーターマークホテルなど全12ブランド49ホテルを展開しています。