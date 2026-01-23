【Cafe Kitsune】バレンタインシーズン限定メニューが登場

株式会社メゾン・キツネ・ジャパン

ライフスタイルブランドMaison Kitsuneが展開するカフェ、Cafe Kitsuneでは1月26日（月）よりバレンタインシーズン限定メニューを発売いたします。

この時期にしか味わうことのできない、見た目も味も贅沢なスイーツをぜひお楽しみください。

Cake Kitsune Strawberry & Nuts - ストロベリー＆ナッツ キツネケーキ（青山・大阪・福岡限定）

キツネケーキ

表面に甘酸っぱいフリーズドライ苺パウダーを纏わせた一層目は、香ばしい自家製ジャンドゥーヤと苺の濃厚なクリーム、二層目に口どけの良いホワイトチョコと苺のムースを重ね、底に敷いた苺シロップたっぷりのしっとりとしたアーモンド生地が全体を優しくまとめ上げたムースケーキ。

真っ赤なキツネ型のフォルムに「ベルローズ（食用バラ）」を飾り、見た目も華やかに。

香り・見た目・味わいのすべてをお楽しみいただける、期間限定の贅沢な一皿です。

イートイン / テイクアウト \900

※青山店、大阪店、福岡店限定販売。3月中旬ごろまでの提供予定。

Fondant au Chocolat - フォンダンショコラ（青山・大阪・福岡限定）

フォンダンショコラ

濃厚なチョコレートにほんのりコーヒーの風味を感じられるフォンダンショコラ。土台はアニスシードを忍ばせたチョコレートクッキー生地で、ひと口ごとにスパイスの余韻がふわりと香ります。

バレンタインシーズン限定で、「Love」のデコレーションを飾った特別な一皿です。

イートイン / テイクアウト \950

※青山店・大阪店・福岡店限定。「Love」デコレーション付きのものは2/14までの提供。

Valentine Kitsune Sable - バレンタインキツネサブレ（青山・渋谷限定）

キツネサブレ

ゴマを練り込んだ特別なフレーバーのキツネサブレが登場。

ブラックココアのアイシングに、ピンクの「Love」をデコレーションしたキュートなデザインです。

贈り物にも、ティータイムのお供にもおすすめの限定商品です。

イートイン / テイクアウト \580

※青山店・渋谷店限定。2/14までの提供。

Cake KitsuneとFondant au Chocolatは青山店、大阪店、福岡店限定、Kitsune Sableは青山店・渋谷店限定となります。

※全て税込価格。

Cafe Kitsune 店舗情報

Cafe Kitsune Aoyama

東京都港区南青山 3-15-9

Tel: 03-5786-4842

9:00~19:00 不定休

Cafe Kitsune Shibuya

東京都渋谷区神宮前6-20 MIYASHITA PARK North 2F

Tel: 03-6712-5322

11:00~21:00 不定休

Cafe Kitsune Kyoto Shin Puh Kan

京都府京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之町586-2 新風館1F

Tel: 075-585-5453（代表）

10:00~20:00 不定休

Cafe Kitsune Osaka

大阪府大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 南館

Tel: 06-6225-7784

10:00~21:00 不定休

Cafe Kitsune Fukuoka

福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F

Tel: 092-406-0666

11:00~20:00（月~金） 10:00~20:00（土日祝）不定休

Cafe Kitsune Okayama Roastery

岡山県岡山市北区出石町1-6-6-2

Tel: 086-201-2534

09:00~17:00 不定期営業

About Cafe Kitsune

スペシャリティコーヒーを提供するCafe Kitsuneは、国際的でフレンドリーな空間で、上質なコーヒーを味わい、楽しむことを最も大切にしている。2013年に東京・青山に日本一号店をオープンして以来、パリ、ソウル、ニューヨーク、北京、バンクーバーをはじめ世界中に店舗を展開している。2019年には、新しい取り組みとしてコーヒーロースタリーとバー、レストランも開業し、ユニークでインスピレーションに満ちた「Art de Vivre(暮らしの芸術)」を提供している。

