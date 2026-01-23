DFA Robotics、業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2026 Spring」出展のお知らせ

株式会社DFA Robotics

配膳・清掃・搬送ロボットであらゆる業界のDXを推進する株式会社DFA Robotics（本社：東京都港区、代表取締役社長：松林 大悟、以下「DFA Robotics」）は、株式会社イノベーション（東証グロース 証券コード3970）のグループ会社である、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：幸 哲史、以下「Innovation & Co.」）が主催する業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2026 Spring」に出展します。

開催は2026年3月3日(火)～7日(土)の5日間。オンラインでの開催となりますので、場所や時間を問わず視聴いただけます。ぜひこの機会に、ご参加くださいませ。

■ITトレンドEXPOとは

ITトレンドEXPOは、Innovation & Co.が運営する法人向けIT製品の比較・検討サイト「ITトレンド」が主催する業界最大級のオンライン展示会です。

DFA Roboticsは、製造DXとリテールDXに出展し、搬送ロボット・清掃ロボットを展示いたします。

詳細を見る :https://it.expo.it-trend.jp/key/60fxd0d2

【各領域のエキスパートから、現場レベルの変革事例と実務に直結する知見が学べます】

AI・ITインフラ・セキュリティといったITカテゴリだけでなく、営業DX・人事DX・バックオフィスDXなどの職種別のカテゴリー、製造DX・建設/不動産DX・リテールDXなどの業種別カテゴリーと豊富なラインナップ。目的に合わせたサービスに出会えます。

＜特別ゲスト＞

・マヂカルラブリー 野田クリスタル 氏

お笑い芸人

・白鵬 翔 氏

第69代横綱／白鵬ダヤン相撲＆スポーツ株式会社 代表

・辻 伸弘 氏

SBテクノロジー株式会社 プリンシパルセキュリティリサーチャー

・安野 貴博 氏

チームみらい党首／AIエンジニア／起業家／SF作家

・宮川 愛 氏

株式会社メルカリ 執行役員CHRO

・高橋 応和 氏

合同会社DMM.com 組織管理本部 総務部

・桜井 一宏 氏

株式会社獺祭 代表取締役社長

・まつもと ゆきひろ 氏

一般財団法人Rubyアソシエーション理事長

・澤 円 氏

株式会社圓窓 代表取締役

・ものづくり太郎 氏

株式会社ブーステック 代表取締役／ものづくり系YouTuber

・中谷 晃治 氏

大成建設株式会社 建築総本部 DX統括推進部長

・松尾 亨 氏

株式会社竹中工務店 デジタル室 室長

・金 剛洙 氏

株式会社松尾研究所 取締役副社長

セッション詳細はこちら :https://it.expo.it-trend.jp/session/category/?utm_source=cmk-60fxd0d2#category-1

■開催概要

・名称：ITトレンドEXPO2026 Spring

・開催テーマ：新たな出会いが明日の「働く」を変える

・開催日時：2026年3月5日(火)～7日(土)

・来場：無料

・主催：株式会社Innovation & Co

・申し込みURL：https://it.expo.it-trend.jp/key/bbqhcox8

・視聴方法：事前登録にて登録いただいたメールアドレス・パスワードで本サイトよりログインください。視聴につきましては動作が正常か事前に環境のご確認をお願いします。

・推奨デバイス：PC・タブレット・スマートフォンなど

先着1万名様にAmazonギフトカード500円分プレゼント！

参加登録＆来場した方を対象に「先着1万名様が必ず貰える！Amazonギフトカード500円分プレゼントキャンペーン」を実施中です。（本キャンペーン主催は、Innovation & Co.となります）

＜注意事項＞

・本キャンペーンは株式会社Innovation & Co. による提供です。本キャンペーンについてのお問合せはAmazonではお受けしておりません。株式会社Innovation & Co. ITトレンドEXPO運営事務局 までお願いいたします。

・Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴはAmazon.com,inc. またはその関連会社の商標です。

キャンペーン規約はこちらよりご確認ください。

https://it.expo.it-trend.jp/term/campaign/first-come-first-served?utm_source=cmk-bbqhcox8

株式会社DFA Roboticsについて

「次世代の社会インフラの創造」をビジョンに掲げるロボティクスソリューションカンパニー。ロボットが「人の仕事を奪う」のではなく、「人の可能性を伸ばす」存在と位置づけ、配膳・清掃・搬送など多様なサービスロボットを社会実装し、飲食、ホテル、小売、工場、医療、介護など、さまざまな業界が直面する人手不足や生産性向上の課題解決に貢献。国内3,500台超えの導入実績と、豊富な製品ラインナップから最適な機種、運用方法をご提案。全国140箇所以上の保守拠点を持ち、迅速かつ正確なアフターサポートが強み。

■会社概要

株式会社DFA Robotics

設立：2017年9月

代表者：代表取締役社長 松林 大悟

本社：東京都港区虎ノ門3-17-1 TOKYU REIT 虎ノ門ビル6階

資本金：5,683万5,500円

事業内容：配膳・運搬・清掃などを担うサービスロボットの輸入、販売、導入支援、アフターフォロー等

https://dfarobotics.com/

株式会社DFA Robotics

株式会社DFA Robotics

広報担当

TEL：03-6823-2696

Email：pr@dfarobotics.com