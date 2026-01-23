「埼玉県事業承継マッチングイベント」開催！

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」を運営する株式会社バトンズ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：神瀬悠一）は、埼玉県から業務を受託した「埼玉県事業承継マッチングイベント」を2月12日（木）に開催します。


※本イベントは、バトンズが埼玉県から受託したものです。




イベント概要

埼玉県内で後継者を募集する企業と、「事業承継による創業」や「M&Aによる事業拡大・経営多角化」に関心のある方などを結びつける、事業承継マッチングイベントです。


後継者募集企業による事業紹介や、事業承継をした方の実体験による事例紹介を行います。会場では、登壇者や支援機関、参加者による交流会も実施します。



特に、以下のような方におすすめの内容です。


・事業承継による創業に関心のある方


・M&Aによる事業拡大・経営多角化に関心のある方


・事業承継全般に関心がある方、支援機関　など



■日時、場所、申込方法など


日時：2月12日（木）18：00～20：00（17：30受付開始）


会場：渋沢MIXイベントスペース


　　　（埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番18　ekismさいたま新都心5階）


定員：会場参加50名／オンライン参加50名


参加費：無料


主催：埼玉県（事務局：株式会社バトンズ）


申込方法：


　2月10日（火）12時までに、埼玉県電子申請・届出サービス又はFAXにてお申込みください。


・電子申請・届出サービスURL


　https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=108213


・FAX：03-6625-0276（事務局：株式会社バトンズ）


　　　　048-830-4813（埼玉県産業支援課）


　参加申込書は、以下の埼玉県ホームページに掲載しているチラシの裏面を御使用ください。


　https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/jigyousyoukei/mevent_20251105.html



■当日のプログラム


18：00～　「後継者募集企業の事業紹介」


19：00～　「事業承継成約企業の事例紹介」


19：20～　「支援機関による支援内容説明」


19：30～　「交流会」（※交流会のオンライン配信はありません）



■登壇する後継者募集企業


・LOGCAMP（飲食店、飯能市）


・つのだ時計店（小売店、川越市）


・ヘアードレッシングサロンmilk（美容室、さいたま市）



■登壇する事業承継成約企業


・譲渡企業　石田泰士氏　石田インダストリ有限会社　元取締役


・譲受企業　山下悟郎氏　グリッターテクノ株式会社　代表取締役


　　　　　　　　　　　（石田インダストリ有限会社　取締役）




M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」について


「誰でも、何処でも、簡単に、自由に、M&Aが出来る社会を実現する」ことをビジョンに掲げ、あらゆる会社／事業のバトンタッチを実現しています。M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ」は、専門家サポートとDXを組み合わせた最先端のM&A支援サービスの提供により、ユーザー数・案件数・成約件数において業界シェアNo.1※のM&A・事業承継支援プラットフォームです。


※M&Aプラットフォーム市場におけるユーザー数・案件数・成約件数2021～2025年度（見込値を含む）No.1　出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所 （2025年11月発刊）「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2025年版】」 (mic-r.co.jp)



【会社概要】


会社名 ： 株式会社バトンズ


所在地 ： 東京都中央区築地3-12-5


設立 ： 2018年4月


資本金 ： 1億円


代表取締役CEO ： 神瀬悠一


事業内容 ： M&A総合プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」の企画・開発・運用


人材紹介サービス「LANNERZ（ランナーズ）」の企画・開発・運営


会社HP ： https://batonz.jp/company/


M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ」： https://batonz.jp/(https://batonz.jp/)


人材紹介サービス「LANNERZ」： https://batonz.jp/lp/lannerz/（職業紹介許可番号 13-ユ-318789）