「埼玉県事業承継マッチングイベント」開催！
M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」を運営する株式会社バトンズ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：神瀬悠一）は、埼玉県から業務を受託した「埼玉県事業承継マッチングイベント」を2月12日（木）に開催します。
※本イベントは、バトンズが埼玉県から受託したものです。
イベント概要
埼玉県内で後継者を募集する企業と、「事業承継による創業」や「M&Aによる事業拡大・経営多角化」に関心のある方などを結びつける、事業承継マッチングイベントです。
後継者募集企業による事業紹介や、事業承継をした方の実体験による事例紹介を行います。会場では、登壇者や支援機関、参加者による交流会も実施します。
特に、以下のような方におすすめの内容です。
・事業承継による創業に関心のある方
・M&Aによる事業拡大・経営多角化に関心のある方
・事業承継全般に関心がある方、支援機関 など
■日時、場所、申込方法など
日時：2月12日（木）18：00～20：00（17：30受付開始）
会場：渋沢MIXイベントスペース
（埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番18 ekismさいたま新都心5階）
定員：会場参加50名／オンライン参加50名
参加費：無料
主催：埼玉県（事務局：株式会社バトンズ）
申込方法：
2月10日（火）12時までに、埼玉県電子申請・届出サービス又はFAXにてお申込みください。
・電子申請・届出サービスURL
https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=108213
・FAX：03-6625-0276（事務局：株式会社バトンズ）
048-830-4813（埼玉県産業支援課）
参加申込書は、以下の埼玉県ホームページに掲載しているチラシの裏面を御使用ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/jigyousyoukei/mevent_20251105.html
■当日のプログラム
18：00～ 「後継者募集企業の事業紹介」
19：00～ 「事業承継成約企業の事例紹介」
19：20～ 「支援機関による支援内容説明」
19：30～ 「交流会」（※交流会のオンライン配信はありません）
■登壇する後継者募集企業
・LOGCAMP（飲食店、飯能市）
・つのだ時計店（小売店、川越市）
・ヘアードレッシングサロンmilk（美容室、さいたま市）
■登壇する事業承継成約企業
・譲渡企業 石田泰士氏 石田インダストリ有限会社 元取締役
・譲受企業 山下悟郎氏 グリッターテクノ株式会社 代表取締役
（石田インダストリ有限会社 取締役）
M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」について
「誰でも、何処でも、簡単に、自由に、M&Aが出来る社会を実現する」ことをビジョンに掲げ、あらゆる会社／事業のバトンタッチを実現しています。M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ」は、専門家サポートとDXを組み合わせた最先端のM&A支援サービスの提供により、ユーザー数・案件数・成約件数において業界シェアNo.1※のM&A・事業承継支援プラットフォームです。
※M&Aプラットフォーム市場におけるユーザー数・案件数・成約件数2021～2025年度（見込値を含む）No.1 出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所 （2025年11月発刊）「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2025年版】」 (mic-r.co.jp)
【会社概要】
会社名 ： 株式会社バトンズ
所在地 ： 東京都中央区築地3-12-5
設立 ： 2018年4月
資本金 ： 1億円
代表取締役CEO ： 神瀬悠一
事業内容 ： M&A総合プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」の企画・開発・運用
人材紹介サービス「LANNERZ（ランナーズ）」の企画・開発・運営
会社HP ： https://batonz.jp/company/
M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ」： https://batonz.jp/(https://batonz.jp/)
人材紹介サービス「LANNERZ」： https://batonz.jp/lp/lannerz/（職業紹介許可番号 13-ユ-318789）