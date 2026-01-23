大人の肌くもりをケアし、晴れやかな透明感のある肌へ。日本初のオールインワン炭酸美白セラムを新発売

新日本製薬 株式会社

新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）は、スキンケアブランド『パーフェクトワン』から、3種の有効成分※1を高濃度炭酸※2泡に閉じ込めた、日本初※3のオールインワン炭酸※2美白※4セラム「パーフェクトワン 薬用ホワイトニングスパークリングセラム」を2026年2月15日（日）に新発売いたします。

パーフェクトワン 薬用ホワイトニングスパークリングセラム（50g／税込4,950円）

【新商品のポイント】

１.日本初！3種の有効成分を配合したオールインワン炭酸美白セラム

２.約1,000億個のナノカプセル配合で、大人の肌くもりにアプローチ

３.毛穴より小さい濃密炭酸泡がすばやく浸透し、ハリ肌に導くブーストショット処方

４.シミや乾燥くすみを引き起こす、前ぶれダメージを予防ケア

- 3種の有効成分をパーフェクトワン史上最高濃度の炭酸泡に閉じ込めたオールインワン炭酸美白セラム

「パーフェクトワン 薬用ホワイトニングスパークリングセラム」は、3種の有効成分※1を高濃度炭酸※2泡に閉じ込めた、1品で7役（化粧水、乳液、美容液、クリーム、パック、化粧下地、ネッククリーム）の機能を持つオールインワン炭酸※2美白※4セラムです。美白有効成分のナイアシンアミドとトラネキサム酸、肌荒れ防止有効成分のグリチルリチン酸ジカリウムをパーフェクトワン史上最高濃度26,000ppmの炭酸※2泡に閉じ込め、加速する大人のシミを効率的に予防※4します。また、グルタチオン※5や3種のビタミン※6などを含むナノカプセルを1回使用量（0.83mL）あたり約1,000億個配合。増えるシミや古い角質の蓄積による茶くもり・グレーくもり、乾燥により繰り返す肌荒れの赤くもり、うるおい不足による黄くすみなど、大人の肌くもりにアプローチします。さらに、ブーストショット処方により、毛穴より小さい濃密炭酸泡が角質層にすばやく浸透※7し、潤いのあるハリ肌へ導きます。シミ対策※4や大人の肌くもりをケアしたい方、シンプルなお手入れで効率よくスキンケアをしたい方におすすめの商品です。

- 開発背景

40代以降の女性の肌は、ターンオーバーの乱れや乾燥、血行不良などが重なり、肌全体がくもった印象に見えやすくなります。この年代の肌くもりは、年齢とともに増えるシミなどの色素沈着に加え、角質の蓄積やうるおい不足など複合的な要因によって引き起こされることが特徴です。そこで、スキンケアブランド『パーフェクトワン』から、仕事やプライベートで忙しいミドル世代の女性の肌悩みに寄り添い、炭酸の力で効率よく美白ケアができるアイテムとして「パーフェクトワン 薬用ホワイトニングスパークリングセラム」を新発売いたします。当社は今後も、パーパスである『美と健康の「新しい」で、笑顔あふれる毎日をつくる。』のもと、お客さまに幸せや感動に満ちた笑顔あふれる毎日を過ごしていただくための商品を開発してまいります。

- 商品特長

日本初！3種の有効成分を配合したオールインワン炭酸美白セラム

美白有効成分のナイアシンアミドとトラネキサム酸、肌荒れ防止有効成分グリチルリチン酸ジカリウムを、パーフェクトワン最高濃度26,000ppmの炭酸※2泡に閉じ込め、加速する大人のシミを予防※4します。さらに、高濃度炭酸※2とイオン浸透サポート技術※8により、有効成分の浸透※7をサポートし、効率的な美白ケア※4を叶えます。

約1,000億個のナノカプセル配合で、大人の肌くもりにアプローチ

グルタチオン※5や3種のビタミン※6などを含むナノカプセルを、1回使用量（0.83mL）あたり約1,000億個配合。増えるシミや古い角質の蓄積による茶くもり・グレーくもり、乾燥により繰り返す肌荒れの赤くもり、うるおい不足による黄くすみなど、大人の肌くもりにアプローチします。

毛穴より小さい濃密炭酸泡がすばやく浸透し、ハリ肌に導くブーストショット処方

ブーストショット処方を採用し、毛穴の約1/3サイズの濃密な炭酸泡がすばやく浸透※7。年齢とともに硬くなりがちな角質層をうるおいで満たし、つややかなハリ肌へ導きます。

シミや乾燥くすみを引き起こす肌の前ぶれダメージを予防ケア

グルタチオン※5などのトレンドの美容成分を含む62種※9の保湿成分が肌を潤いで満たします。さらに、グリチルリチン酸ジカリウムの肌荒れ防止作用と、シミや乾燥くすみを引き起こす肌の前ぶれダメージを防ぎ※4、健やかな肌へ導きます。

※1 美白：トラネキサム酸・ナイアシンアミド、 肌荒れ防止：グリチルリチン酸ジカリウム ※2 二酸化炭素(噴射剤) ※3 日本で初めて3種の有効成分（美白：トラネキサム酸・ナイアシンアミド、 肌荒れ防止：グリチルリチン酸ジカリウム）を配合した炭酸（二酸化炭素：噴射剤）スキンケア。TPCマーケティングリサーチ調べ ※4 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ。 ※5 湿潤剤 ※6 ビオチン、３-Ｏ-エチルアスコルビン酸(湿潤剤)、天然ビタミンE(油脂剤) ※7 角質層まで ※8 ジラウロイルグルタミン酸リシンナトリウム液(湿潤剤) ※9 グルタチオン、ビオチン、３-Ｏ-エチルアスコルビン酸(湿潤剤)を含む

- 商品概要

商品名

パーフェクトワン 薬用ホワイトニングスパークリングセラム

分類

医薬部外品

使用方法

朝晩の洗顔後、容器を5～10回程度上下によく振ってから、容器の頭部を上向きにして適量（直経2cm）を手に取り、顔全体と首になじませます。乾燥が気になるところには重ね塗りをしてください。

容量・価格

50g／税抜4,500円（10％税込4,950円）

お求め方法

パーフェクトワン公式オンラインショップ／パーフェクトワン取扱店（一部）

【パーフェクトワンについて】

多様化する女性の生き方に寄り添うスキンケアブランドとして2006年に誕生した『パーフェクトワン』は、ブランドメッセージ「シンプルケアこそ、肌本来の美しさへ」を掲げています。主力商品のオールインワン美容液ジェルシリーズは、オールインワン市場において9年連続国内売上No.1※1、累計販売実績8,888万個※2を突破しています。

※1 パーフェクトワンフォーカスシリーズ含む：富士経済「化粧品マーケティング要覧2017～2025」（モイスチャー部門およびオールインワン部門／メーカー、ブランドシェア2016～2024年実績） ※2 パーフェクトワン オールインワン美容液ジェルシリーズ累計販売実績2006年5月～2025年11月（ラフィネ パーフェクトワンシリーズ、パーフェクトワンフォーカスシリーズ含む）

【会社概要】

会社名：新日本製薬 株式会社

所在地：福岡県福岡市中央区大手門1丁目4-7

代表者：代表取締役社長CEO 後藤 孝洋

設 立：1992年3月

事業内容：化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売・卸販売

U R L：https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/

【パーフェクトワン公式SNSアカウント】

LINE：https://lin.ee/a26yuL7

Instagram：https://www.instagram.com/perfectone_info/

X（旧Twitter）：https://x.com/PERFECTONE_JP