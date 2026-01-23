「牙狼＜ＧＡＲＯ＞」シリーズ最新作連続TVドラマ『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』1月29日（木）TOKYO MX・ＢＳ日テレにて放送開始！第二弾ＫＶ・場面写真解禁！追加キャストも発表！

【イントロダクション】


道外流牙と莉杏のタッグ、再び―


世界の安寧を担う「界楼」の座を巡る、壮大な物語が幕を開ける！



「牙狼＜GARO＞」シリーズの最新作『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』が2026年1月29日（木）より、TOKYO MX22：00～・ＢＳ日テレ24：30～放送開始します(全9話)。


魔戒剣を携え砂漠を進む道外流牙(演：栗山航)の勇猛たる姿を描く第二弾キービジュアルと、本編の場面写が解禁となりました。


場面写には、道外流牙や莉杏たちが、本作で新たに登場する“謎の魔戒騎士”、廃棄物を纏ったホラー・ザグダムと砂の街・サガンを舞台に繰り広げる激闘の一端が映し出されています。





また、追加キャストが発表になりました。


＜ヒデン役 橘ゆかり（たちばな ゆかり）さん＞



リュメの最側近であり、龍族を束ねる魔戒法師。


エルミナやリセル、シエナにとって母親のような存在である。





＜リセル役 平岡明純（ひらおか あすみ）さん／シエナ役 窪田彩乃（くぼた あやの）さん＞



龍族の魔戒法師。サガンの街を巡視し、状況をヒデンに伝達する。


リュメの使いとして、道外流牙と莉杏に接触する。






【場面写真】



















【配信情報】


■無料見逃し配信


・TVer：2026/1/29(木) 25:00～


・牙狼公式YouTube：2026/1/30(金) 20:00～



■配信


・バンダイチャンネル：2026/1/29(木) 25:00～　https://www.b-ch.com/


・TELASA：2026/1/30(金) 24:00～　https://www.telasa.jp/


・J:COM　STREAM：2026/1/30(金) 24:00～　https://linkvod.myjcom.jp/　


・milplus：2026/1/30(金) 24:00～　https://lp.milplus.jp/


・Pontaパス：2026/1/30(金) 24:00～　https://pass.auone.jp/main/


・U-NEXT：2026/1/29(木) 25:00～ https://video.unext.jp/


・DMM TV：2026/1/29(木) 25:00～　https://tv.dmm.com/vod/


・FOD：2026/1/29(木) 25:00～　https://fod.fujitv.co.jp/


・HAPPY!動画：2026/1/30(金) 12:00～　http://a.happydouga.jp/




【ストーリー】


クレアシティでの闘いを終えた流牙は、鎧を浄化するためにラインシティへ向かっていた。


しかし、そこに広がっていたのは広大な砂漠だった――。



かろうじて砂漠化を逃れた街・サガンでは、ホラーが大量発生し異常な事態に街は混乱していた。


その窮地を救うため街に現れたのは、龍族の魔戒法師・エルミナと莉杏だった。


莉杏は流牙とともにクレアシティへ向かう道中、リュメの召集により別の使命を全うしていたのだ。


大量発生するホラー、廃棄物を纏った強大な敵、そして、無差別に襲いかかる正体不明の魔戒騎士。


さらに謎の魔戒法師・レクトルが流牙に忍び寄る――。


混迷を極める戦いの中で、流牙と莉杏は導かれるように再会を果たす。


戦いを終えた流牙は、旧知の盟友・リュメの変わり果てた姿を目にする。


そしてリュメの命が尽きる時、世界に大いなる災いがもたらされることを告げられる。



流牙と莉杏はそれを阻止するべく立ち上がるが、


その先に待ち受けていたのは守りし者としての壮絶な宿命だったー。



流牙と莉杏、二人の運命を揺るがす戦いが、幕を開ける。



▲謎の魔戒騎士



☆牙狼＜GARO＞とは？


■2005年に、テレビシリーズとして放送を開始した「牙狼＜GARO＞」。


　人の“陰我”を喰らう魔獣「ホラー」を討滅する為、代々受け継がれし


　鎧を召還し戦う「魔戒騎士」と、魔戒騎士の中でも最高位である


　「ガロ」の称号を受けた黄金騎士、そして彼らをサポートする


　「魔戒法師」の戦いが描かれる。


■ダークで独特な世界観、日本最高峰のVFX技術を駆使したスタイリッシュな


　映像、華麗かつダイナミックなアクションシーンが魅力のＳＦ・ホラー


　アクションドラマとして、深夜枠の放送ながら、熱狂的なファンを獲得した。


■牙狼＜GARO＞シリーズの生みの親で、特撮だけでなくゲームの世界でも


　多くのファンに支持される雨宮慶太により、大人向けの特撮アクションとして


　独特のデザイン、世界観を構築してきた。


■勢いは留まることを知らず、TVシリーズ、劇場版のほかスペシャルドラマやスピン


　オフ作品、そしてアニメ作品と、数々の派生作品を生み出し、好評を得た。


　さらには、パチンコ遊技機から、フィギュア、玩具、ゲーム、小説、アパレルなどにも


　展開され、幅広い年代層から愛される人気シリーズとなっている。



タイトル　　　：『⽛狼 東ノ界楼』（がろ　ひがしのかいろう）


キャスト　　　：栗山航　／　南里美希


　　　　　　　　こだまたいち　宮原華音　


　　　　　　　　橘ゆかり　平岡明純　窪田彩乃　影山ヒロノブ


監督　　　　　：鈴村正樹　木村好克　田口清隆


脚本　　　　　：鴨義信　江良至


原作　　　　　：雨宮慶太


製作・制作　　：東北新社


特別協力　　　：サンセイアールアンドディ


エグゼクティヴ・プロデューサー：二宮清隆


プロデューサー：井野十兵　安養寺紗季


主題歌　　　　：JAM Project『ЯR-Fate of saviour-』


放送局　　　　：TOKYO MX 毎週木曜22:00～　ＢＳ日テレ 毎週木曜24:30～　


　　　　　　　　牙狼＜GARO＞公式YouTube、TVer、バンダイチャンネルほかにて配信



(C)2026「東ノ界楼」雨宮慶太／東北新社



■番組公式サイト： https://garo-project.jp/HIGASHINOKAIROU/(https://garo-project.jp/HIGASHINOKAIROU/)


■牙狼プロジェクト公式サイト：https://garo-project.jp(https://garo-project.jp)


■牙狼プロジェクト公式X（旧Twitter）：https://x.com/garo_project(https://x.com/garo_project)


■牙狼プロジェクト公式YouTube：https://www.youtube.com/@GAROofficial/featured(https://www.youtube.com/@GAROofficial/featured)


■牙狼プロジェクト公式TikTok：https://www.tiktok.com/@garoproject_official(https://www.tiktok.com/@garoproject_official)


■牙狼プロジェクト公式 Instagram：https://www.instagram.com/garo.project/(https://www.instagram.com/garo.project/)