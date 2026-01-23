「牙狼＜ＧＡＲＯ＞」シリーズ最新作連続TVドラマ『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』1月29日（木）TOKYO MX・ＢＳ日テレにて放送開始！第二弾ＫＶ・場面写真解禁！追加キャストも発表！

株式会社東映エージエンシー

【イントロダクション】

道外流牙と莉杏のタッグ、再び―

世界の安寧を担う「界楼」の座を巡る、壮大な物語が幕を開ける！

「牙狼＜GARO＞」シリーズの最新作『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』が2026年1月29日（木）より、TOKYO MX22：00～・ＢＳ日テレ24：30～放送開始します(全9話)。

魔戒剣を携え砂漠を進む道外流牙(演：栗山航)の勇猛たる姿を描く第二弾キービジュアルと、本編の場面写が解禁となりました。

場面写には、道外流牙や莉杏たちが、本作で新たに登場する“謎の魔戒騎士”、廃棄物を纏ったホラー・ザグダムと砂の街・サガンを舞台に繰り広げる激闘の一端が映し出されています。

また、追加キャストが発表になりました。

＜ヒデン役 橘ゆかり（たちばな ゆかり）さん＞

リュメの最側近であり、龍族を束ねる魔戒法師。

エルミナやリセル、シエナにとって母親のような存在である。

＜リセル役 平岡明純（ひらおか あすみ）さん／シエナ役 窪田彩乃（くぼた あやの）さん＞

龍族の魔戒法師。サガンの街を巡視し、状況をヒデンに伝達する。

リュメの使いとして、道外流牙と莉杏に接触する。

【ストーリー】

クレアシティでの闘いを終えた流牙は、鎧を浄化するためにラインシティへ向かっていた。

しかし、そこに広がっていたのは広大な砂漠だった――。

かろうじて砂漠化を逃れた街・サガンでは、ホラーが大量発生し異常な事態に街は混乱していた。

その窮地を救うため街に現れたのは、龍族の魔戒法師・エルミナと莉杏だった。

莉杏は流牙とともにクレアシティへ向かう道中、リュメの召集により別の使命を全うしていたのだ。

大量発生するホラー、廃棄物を纏った強大な敵、そして、無差別に襲いかかる正体不明の魔戒騎士。

さらに謎の魔戒法師・レクトルが流牙に忍び寄る――。

混迷を極める戦いの中で、流牙と莉杏は導かれるように再会を果たす。

戦いを終えた流牙は、旧知の盟友・リュメの変わり果てた姿を目にする。

そしてリュメの命が尽きる時、世界に大いなる災いがもたらされることを告げられる。

流牙と莉杏はそれを阻止するべく立ち上がるが、

その先に待ち受けていたのは守りし者としての壮絶な宿命だったー。

流牙と莉杏、二人の運命を揺るがす戦いが、幕を開ける。

▲謎の魔戒騎士

☆牙狼＜GARO＞とは？

■2005年に、テレビシリーズとして放送を開始した「牙狼＜GARO＞」。

人の“陰我”を喰らう魔獣「ホラー」を討滅する為、代々受け継がれし

鎧を召還し戦う「魔戒騎士」と、魔戒騎士の中でも最高位である

「ガロ」の称号を受けた黄金騎士、そして彼らをサポートする

「魔戒法師」の戦いが描かれる。

■ダークで独特な世界観、日本最高峰のVFX技術を駆使したスタイリッシュな

映像、華麗かつダイナミックなアクションシーンが魅力のＳＦ・ホラー

アクションドラマとして、深夜枠の放送ながら、熱狂的なファンを獲得した。

■牙狼＜GARO＞シリーズの生みの親で、特撮だけでなくゲームの世界でも

多くのファンに支持される雨宮慶太により、大人向けの特撮アクションとして

独特のデザイン、世界観を構築してきた。

■勢いは留まることを知らず、TVシリーズ、劇場版のほかスペシャルドラマやスピン

オフ作品、そしてアニメ作品と、数々の派生作品を生み出し、好評を得た。

さらには、パチンコ遊技機から、フィギュア、玩具、ゲーム、小説、アパレルなどにも

展開され、幅広い年代層から愛される人気シリーズとなっている。

タイトル ：『⽛狼 東ノ界楼』（がろ ひがしのかいろう）

キャスト ：栗山航 ／ 南里美希

こだまたいち 宮原華音

橘ゆかり 平岡明純 窪田彩乃 影山ヒロノブ

監督 ：鈴村正樹 木村好克 田口清隆

脚本 ：鴨義信 江良至

原作 ：雨宮慶太

製作・制作 ：東北新社

特別協力 ：サンセイアールアンドディ

エグゼクティヴ・プロデューサー：二宮清隆

プロデューサー：井野十兵 安養寺紗季

主題歌 ：JAM Project『ЯR-Fate of saviour-』

放送局 ：TOKYO MX 毎週木曜22:00～ ＢＳ日テレ 毎週木曜24:30～

牙狼＜GARO＞公式YouTube、TVer、バンダイチャンネルほかにて配信

(C)2026「東ノ界楼」雨宮慶太／東北新社

