歌ってみたの「録り音」、そのままMIX師に送っていませんか？ プロの編集テクニックでクオリティを劇的に上げる『歌ってみたボーカル編集バイブル』2月20日発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『歌ってみたボーカル編集バイブル ～初心者歌い手とMIX師のための実践テクニック』を、2026年2月20日に発売します。

■「歌ってみた」のクオリティは“編集”で決まる

「自宅で歌のレコーディングはできるようになったけれど、プロのような音にならない」 「MIX師にデータを送る前に、どこまで自分で直すべきか分からない」 「ノイズ除去やピッチ補正をやってみたいけれど、難しそうで手が出せない」......近年、動画投稿サイトでの「歌ってみた」文化が成熟する中で、多くの歌い手（ボーカリスト）が直面するのが、録音とMIXの間にある「ボーカル編集」の壁。本書は、そんな悩める歌い手と、編集技術を基礎から学びたい初心者MIX師のために書かれた、ボーカルエディットの“正解”を示す実践的バイブルです。

■業界標準ツール「iZotope RX」「Celemony Melodyne」の活用術を網羅

著者は、エンジニア／プロデューサーであり、一般社団法人 日本歌ってみたMIX師協会の発起人でもある小泉こいた。貴裕氏。本書では、プロの制作現場で標準的に使用されている「iZotope RX（ノイズ除去）」や「Celemony Melodyne（ピッチ・タイミング補正）」といったツールの活用術を中心に解説します。自己流で複雑になってしまったデータを整理し、ノイズのないクリアな状態（クリーンナップ）にし、楽曲に合わせてピッチとタイミングを整える。この「プロの工程」を経ることで、あなたの歌声はワンランク上の作品へと生まれ変わるでしょう。

■本書の3つのステップ

本書は、初心者が迷わず作業できるよう、以下の3ステップで構成されています。

1：ファイル作成の作法 ：MIX師との連携をスムーズにするための、適切なフォーマット変換やトラック整理術を解説。

2：クリーンナップの技術 ：「iZotope RX」等を用いて、リップノイズや部屋の反響音など、ボーカルのクオリティを下げる“不要な音”を徹底的に除去する方法を伝授。

3：ピッチ・タイミング補正の実践 ：「Celemony Melodyne」等を使い、歌の表情やニュアンスを活かしつつ、音程とリズムをプロレベルに整える具体的テクニックを紹介。

■大好評既刊『歌ってみた制作バイブル』の続編

表紙イラストは、前作に続き人気イラストレーターのナナメ氏が担当。プロによるボーカル編集の魔法を、躍動感あふれるビジュアルで表現していただきました。 これから「歌ってみた」を本気でやりたい歌い手はもちろん、ボーカル編集のスキルを武器にしたいMIX師にとっても必携の一冊です。

■書誌情報

書名：歌ってみたボーカル編集バイブル ～初心者歌い手とMIX師のための実践テクニック

著者：小泉こいた。貴裕

定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）

発売日：2026年2月20日

ISBN：978-4-8456-4355-4

発行：リットーミュージック

商品情報ページ：https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3125364002/

■CONTENTS

第1章 ボーカル編集を始めるまえに

第2章 ボーカルファイルのクリーンアップ

第3章 Melodyneで覚えるピッチ編集

第4章 Melodyneで覚えるタイミング編集と音量調整

第5章 Melodyneで覚えるコーラストラック編集

第6章 その他のボーカル編集ツール

■PROFILE 小泉こいた。貴裕

レコーディングエンジニア／プロデューサー。合同会社SoundWorksK Marketing代表、一般社団法人 日本歌ってみたMIX師協会 発起人 代表理事。TASCAMの製品企画／マーケティング業務経験後、音楽コラボアプリnanaのマーケティングユニットマネージャーを務める。YouTubeチャンネル「SoundWorksK」にてMIX講座やノウハウも発信中。

【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/

『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。新しく誕生した多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。

【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社リットーミュージック 広報担当

E-mail: pr@rittor-music.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7120-17ba1ae204b286fdaf7f8da75ac175bc.pdf