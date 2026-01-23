ウィルコのギタリスト、ネルス・クラインによるセミナー型ライブを、ギター・マガジン主宰で2026年2月6日（金）に緊急開催＆ゲストに岡田拓郎

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、ギター・マガジン主宰イベント『Nels Cline’s Guitar Work』を、2026年2月6日に開催します。

【ネルス・クラインによるセミナー型ライブを、ギター・マガジン主宰で2026年2月6日（金）に緊急開催】

ウィルコでの活動を軸に、ロック、ジャズ、即興演奏を自在に横断し、世界中のギタリストに影響を与え続けてきたネルス・クライン。2026年2月4日（水）・5日（木）にはブルーノート東京にて自身が率いるコンセントリック・カルテットで公演を予定していますが、このたび2月6日（金）にギター・マガジン主宰としてセミナーとライブを融合させた一夜限りの特別イベントを緊急で開催することを決定しました。場所は御茶ノ水のESP Groove Lounge Tokyoです。

【テーマは“構築と即興”】

本イベントは2部構成を予定しています。前半では、ネルス・クライン自身が携わってきた楽曲の中のフレーズを題材に、ソロ・ギターによる実演／解説してもらいます。後半は“即興演奏におけるギター・フレージングの考え方や手法”にフォーカスし、モチーフのある自由即興／完全即興について、その思考と判断のプロセスを実演を通して明らかにしていきます。

【ゲストに岡田拓郎を迎える】

また、後半の即興セクションでは、ネルス・クラインとの楽曲制作経験もあり、ソング・ライティング、アレンジ、プロデュースの領域で幅広く活動しつつ、自身の演奏活動では即興演奏にも積極的に取り組んできたギタリスト／音楽家・岡田拓郎をゲストに迎え、対談やデュオ・セッションを行なう予定です。

ギタリストに限らず、プレイヤー、リスナー、音楽ファンにとっても、演奏の背後にある思考と判断に触れることのできる、この日限りの特別なセミナー×ライブのハイブリッド型イベントとなるはずでしょう。

■イベント情報

＜開催日程＞

2026年2月6日（金）

開場19:00 / 開演19:30

＜会場＞

ESP GROOVE LOUNGE TOKYO

https://groove-lounge.espguitars.co.jp/

＜出演＞

ネルス・クライン、岡田拓郎（ゲスト）

＜チケット＞

前売……\6,500円

https://nelsclinesguitarworks.peatix.com

※定員60名予定

【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/

『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。新しく誕生した多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。

【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社リットーミュージック 広報担当

E-mail: pr@rittor-music.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7119-60d453784c077624d8c66c364b04a667.pdf