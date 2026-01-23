ファッション誌「mer」で一気に注目を集めたモデル・村濱遥初のフォトエッセイ『遥かにささやく』発売決定！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、村濱遥フォトエッセイ『遥かにささやく』を、2026年4月1日に発売します。また一般発売に先駆けて、株式会社リットーミュージックのECサイト「T-OD（ https://t-od.jp/ ）」では、本書の先行予約販売も開始。さらに村濱本人のデザインによる２種類のオリジナルTシャツを期間限定で販売します。

本書はファッション誌『mer』で注目を集め、Creepy Nuts「かつて天才だった俺たちへ」やAbsolute area「ノスタルジア」などにも出演するモデル、村濱遥のはじめてのフォトエッセイ集です。最新の撮り下ろしカットを多数掲載しているほか、1万字を超えるロングインタビューでは、自身の生い立ちから30歳の目標まで語っています。さらに想い出の地を巡った撮り下ろし写真や最大の趣味であるゲームへの愛、過去の未公開スナップフォト、村濱自身のプロデュースによるブランド「unclip」のコレクションを振り返るフォトアーカイブ、愛犬・まろのキュートなカット、MVにも出演したAbsolute area・山口諒也とのスペシャル対談などなど、多彩なコンテンツを収録。スペシャル付録として、まろステッカーも付属。村濱遥の魅力を凝縮した１冊となっています。



Tシャツは、自身をモチーフにした写真と、村濱の愛犬まろをモチーフにした写真による２デザイン。普段使いもできそうなシンプルで飽きのこないデザインとなっています。サイズはS、M、L、XLで、ボディカラーはアイボリー、オートミール、ネイビー、チャコールの４種類です。

［先行予約販売について］

■販売サイトURL：https://t-od.jp/collections/murahamaharuka

■販売商品：書籍、Tシャツ、書籍＋Tシャツセット（詳細は販売サイトをご参照ください）

■予約期間：2026年1月23日（金）～2月23日（月）

■送料：900円

■お届け予定：2026年4月1日より順次（お住まいの地域によりお届けに数日要する場合がございます。あらかじめご了承ください）

［Tシャツについて］

デザイン：２種類

定価：4,400円（本体4,000円＋税10%）

サイズ：S、M、L、XL

ボディカラー：アイボリー、オートミール、ネイビー、チャコール

［一般予約販売について］

■後日、発表いたします

■書誌情報

書名：村濱遥フォトエッセイ「遥かにささやく」

著者：村濱遥

定価：2,970円（本体2,700円＋税10%）

発売：2026年4月1日

発行：リットーミュージック

CONTENTS

004 Photo Shooting

022 Watashi no koto

040 Place of memories

054 出張版 ハマのゲーム。

058 Photo Archive

070 unclip closet

076 Special Talk Session

084 Maro no koto

094 お祝いメッセージ

095 あとがき

スペシャル付録

「遥かにささやく」限定 まろステッカー

PROFILE

村濱遥

女性ファッション誌「mer」の専属モデルとして絶大な人気を誇り、Creepy Nuts「かつて天才だった俺たちへ」やAbsolute area「ノスタルジア」などのミュージックビデオにも出演。ナチュラルなテイストの中に細かなディティールへのこだわりが光る、アパレルブランド「unclip」もプロデュース。透明感あふれるビジュアルに等身大で飾らないキャラクターで、SNSを中心に大きな支持を集めている。

