日立ソリューションズグループが主催するセキュリティコンテストで、研究・教育機関を初めて招待

株式会社日立ソリューションズ招待参加したNICTチームと学生チーム

株式会社日立ソリューションズ（本社：東京都品川区、取締役社長：森田 英嗣／以下、日立ソリューションズ）と、株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト（本社：東京都品川区、取締役社長：南 章一／以下、日立ソリューションズ・クリエイト）が共催するセキュリティ競技コンテストにおいて、社外の研究・教育機関のチームを初めて招待しました。本コンテストでは、2017年から、社員の情報セキュリティスキルの向上に向けて、日常の業務に有効なセキュリティのスキルを競う「セキュリティスキルコンテスト」と、セキュリティ技術者を対象に、通信や暗号の技術を駆使してハッキングのスキルを競う「ハッキングスキルコンテスト」を行っています。

今回、「ハッキングスキルコンテスト」に、国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）から4名1チーム、第6回全国高等学校AIアスリート選手権大会「シンギュラリティバトルクエスト2025」の二次選考サイバークエスト部門で優秀な成績を収めた東京都代表 武蔵高等学校、群馬県代表 高崎北高等学校の学生を初めて招待しました。研究・教育機関との産学連携による技術交流や、次世代技術者との交流により、オープンな学びの場を創出しました。

両社は次世代セキュリティ人財育成を通じ、社会のSX（サステナビリティ・トランスフォーメーション）に貢献します。



■「2025年度 日立ソリューションズグループ セキュリティ競技コンテスト」開催概要

「セキュリティスキルコンテスト」

チーム戦：200チーム461名が参加

開催期間：11月4日～21日の約2週間

問題：基本的なITスキルやセキュリティ知識に関する問題を25問出題

「ハッキングスキルコンテスト」

チーム戦：27チーム 86名が参加（1チーム最大4名）

開催期間：12月9日

問題：専用のツールを使用し、より幅広い知識と実践的なセキュリティスキルが必要とされる問題を20問出題



■背景

近年、企業・行政・教育機関を問わず、サイバー攻撃は高度化・巧妙化し、AI技術の普及に伴って脅威の形態も変化しています。このような環境の下、ITシステムの開発・運用に携わる技術者に求められるセキュリティスキルは多岐にわたり、実践機会の重要性が増しています。日立ソリューションズは、次世代セキュリティ人財育成の一環として2017年に社内コンテストをスタートし、日立ソリューションズグループ会社や日立製作所、日立システムズなどと連携しながら、継続的に社内コンテストを開催して技術者育成を進めてきました。2025年度は、初めて外部招待チームを受け入れることで、競技のレベル向上とオープンイノベーションにつながる新たな交流を図る取り組みを企画しました。

今回の外部機関招待は、日立ソリューションズ・クリエイトの次の二つの取り組みが基盤となっています。一つは、NICTが提供する実践的サイバー防御演習「CYDER」の運営支援で、もう一つは「シンギュラリティバトルクエスト」への競技開発者・冠スポンサーとしての参画による、次世代の人財育成支援です。これらの継続的な活動が、組織を越えた人財育成の場の創出につながりました。

https://cyder.nict.go.jp/

https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/company/newsrelease/2025/pdf/20250916.pdf



■日立ソリューションズグループのセキュリティ事業

日立ソリューションズグループは20年以上、社会を支える重要インフラやさまざまな企業のセキュリティ対策を支援し、お客さまの課題に合わせたソリューションを提供してきました。その分野は、情報セキュリティ、制御セキュリティ、クラウドサービス、IoTと多岐にわたります。ホワイトハッカーを擁するセキュリティエキスパートが高度な知識や技術を活用し、コンサルティングからシステム構築、運用・保守、インシデント対応まで、包括的にサポートしてきました。2019年には、「サイバーセキュリティセンター」を開設し、サイバーセキュリティの調査・研究を行うことで、高度化するサイバー攻撃など多種多様なセキュリティインシデントへの対応力強化を図っています。さらに、社内コンテストや小学生への出前授業、大学でのセキュリティ講座、NPO法人と連携した若手女性技術者育成などを実施し、セキュリティ人財の育成に継続して取り組んでいます。

https://www.hitachi-solutions.co.jp/security/sp/solution/task/cyber_resilience.html

https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/solution/category/security.html



■日立ソリューションズグループの社会貢献活動

日立ソリューションズ

https://www.hitachi-solutions.co.jp/company/sustainability/community/

日立ソリューションズ・クリエイト

https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/company/sustainability/contribution.html



日立ソリューションズについて

日立ソリューションズは、お客さまとの協創をベースに、最先端のデジタル技術を用いたさまざまなソリューションを提供することで、デジタルトランスフォーメーションを実現します。欧米、東南アジア、インドの各拠点が連携し、社会や企業が抱える課題にグローバルに対応します。

そして、人々が安全にかつ安心して快適に暮らすことができ、持続的に成長可能な社会の実現に貢献していきます。

詳しくは、日立ソリューションズのウェブサイト（https://www.hitachi-solutions.co.jp/）をご覧ください。



日立ソリューションズ・クリエイトについて

日立ソリューションズ・クリエイトは、金融、社会インフラ・公共、産業・流通など、幅広い業種で培った高度なITと豊富な経験を活かし、先進のソリューションを提供しています。自らがDXを活用したSX（サステナビリティ・トランスフォーメーション）に挑戦し、そこから得たノウハウをお客さまと協創に向けたソリューション・サービスとして提供することで、誰もが「安心」「安全」で「幸福」を実感できる明るい未来づくりに貢献していきます。

詳しくは、日立ソリューションズ・クリエイトのウェブサイト（https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/）をご覧ください。



ソリューションに関するお問い合わせ先

株式会社日立ソリューションズ

https://www.hitachi-solutions.co.jp/inquiry/



※本文中に記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。