患者DXを支えるトータルサービス『MediOS』を提供するContrea株式会社へ出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する、明治安田未来共創投資事業有限責任組合（以下、明治安田未来共創ファンド）は、患者DXを支えるトータルサービス『MediOS（メディオス）』を提供するContrea株式会社（本社：東京都新宿区 / 以下、Contrea）へ出資を実行したことをお知らせいたします。

高齢化の加速に伴う医療人材不足や医療従事者の業務負荷の高止まりが社会課題となる中、医療の質を維持しつつ生産性を高める取り組みの重要性が増しています。とりわけ、患者の治療理解や意思決定に直結するインフォームド・コンセント（説明・同意）や、問診・同意書等の書類業務、入院前後のフォローアップは医療現場の中核業務です。一方、これらの業務は依然としてアナログな運用が主体となっているケースが多く、医療者・患者双方の負担となっています。

Contreaは「医療にかかわる全ての人に安心を。」をミッションに、医療者と患者のコミュニケーションや手続き・情報収集をデジタル上で整流化する『MediOS』を提供しています。同サービスは、医師・看護師が繰り返し行う標準的な説明をアニメーション動画でわかりやすく再現する「説明支援」を起点に、問診、電子同意書、メッセージ機能、在宅期間のフォローアップ等を組み合わせることで、医療の質を損なうことなく業務効率化と患者体験の向上の両立を支援します。

グローバル・ブレインは、Contreaが医療現場の実務課題を深く捉えたプロダクト設計と運用構築力を有している点を高く評価しています。加えて、説明業務を起点とした医患連携の基盤が医療提供体制の持続可能性と患者中心の医療体験に寄与し得る点にも期待し、出資を決定いたしました。今回の出資を機に、明治安田生命保険相互会社と連携し、Contreaの事業成長およびミッション実現に向けて支援してまいります。

■Contreaについて

会社名 Contrea株式会社

所在地 東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル 18階

代表者 川端 一広

設立日 2020年1月

事業内容 患者DXを支えるトータルサービス『MediOS』の開発・運営

URL https://www.contrea.jp/

■明治安田未来共創ファンドについて

登記上の名称 明治安田未来共創投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

運用総額 50億円

運用期間 10年間

有限責任組合員 明治安田生命保険相互会社

投資対象 １.人々の健康の維持・増進

２.地域社会の活性化

３.新たな体験を生み出す技術の革新

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com