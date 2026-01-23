ハミルトンはヴィンテージの美学を感じさせるデザインで「イントラマティック クロノグラフ H」の世界をさらに広げていきます

スウォッチ グループ ジャパン株式会社

ハミルトンは、ブランドを象徴する機械式クロノグラフのひとつを、ヴィンテージレーシングの文化が持つエネルギー、色彩、そして精密さを反映した「イントラマティック クロノグラフ H」の3つの新モデルとして再び表現します。今回のモデルでは、モータースポーツが最も輝いた1960年代後半から1970年代初頭の象徴的な時代をダイレクトに描き出しています。

当時の時計と高性能な自動車デザインには、計器を思わせるダイヤル、鮮やかなコントラスト、そして目的を持ったディテールといった互いに共通する美学が存在し、それらは両者の根幹の部分を形作っていました。

今回加わる新しいラインナップには、ハンターグリーンと温かみのあるブラウンが加わりました。いずれもダークな外周から明るい中心へと移ろうスモーキーなグラデーションダイヤルを採用し、「イントラマティック クロノグラフ H」の曲線的なシルエットを際立たせています。そして3つ目のモデルは、鮮やかなブルー＆オレンジの組み合わせが特徴的です。柔らかくて耐久性のあるブラウンのヌバックレザーストラップを組み合わせ、当時のトラック素材とデザインを忠実に再現しています。

そのルーツに忠実であり続ける「イントラマティック クロノグラフ H」は、現代のめまぐるしいライフスタイルに寄り添うように設計、製造されています。ハミルトンの手巻きムーブメントH-51を搭載し、60時間のパワーリザーブを確保。巻き上げやストップウォッチの操作を通じて、手で触れることで生まれる時計とのつながりを感じることができます。さらに、Nivachron(TM)製ヒゲゼンマイを採用することで、磁場や温度変化、衝撃に対する耐性が向上しました。

「イントラマティック クロノグラフ H」には、タイムレスな美学を宿すクラシックなシルエットに、現代の技術と機能を融合させています。ディテールにもモータースポーツのインスピレーションを表現。通気性とグリップ性を高めるパンチングレザーストラップ、両面反射防止加工を施したボックス型サファイアクリスタルなど、当時のレーシングカルチャーを思わせる要素が随所に採用されています。そして、汎用性を高めるため、交換可能なメッシュブレスレットが付属し、洗練されたミッドセンチュリーモダン風のスタイルを自在に楽しむことができます。

週末のカジュアルなデニムや使い込んだワークジャケットと合わせても、フォーマルな場面のテーラードスタイルとアレンジしてもレーシングの伝統を様々なベクトルから表現します。鮮やかな色彩、ヴィンテージの要素、そしてクラフツマンシップによるメカニカルな体験を備えた「イントラマティック クロノグラフ H」は、精密さ、性能、不朽のスタイルを追求してきたハミルトンの伝統を受け継ぐモデルです。それは、どの時代においても、優れたデザインが、トラック上の勝利と同様に、精密さ、性能、そして職人技への揺るぎないこだわりから生まれることを物語っています。

ダイヤルカラー、左からハンターグリーン、ウォームブラウン、ブルー

ハミルトンについて

1892年アメリカ ペンシルバニア州ランカスターで創業。130年以上の歴史を誇るハミルトンは高精度な時計を作り続けています。ハミルトンのウォッチメイキング技術は、アメリカの鉄道黎明期と共に発展し、軍の兵士、パイロット、ハリウッドスターの腕元を彩りました。フィルムメーカーのウォッチメーカーとして揺るぎない存在であり続けているハミルトンの時計は、500本を超える映画に登場しており、カスタムウォッチが複数のハリウッドの大ヒット映画において非常に重要な役割を担っています。タイムピースを通して、本物のキャラクターやストーリーラインの確立に励む中で、ビデオゲームに登場するブランドウォッチを初めてデザインしたのもハミルトンです。クラフツマンシップと精度を追求し続けるハミルトンは、1957年に世界初の電池式腕時計を発表し、1970年には初のLED式デジタルウォッチを発表しました。ハミルトンはデザイン、テクノロジー、クラフツマンシップを追求し続け、ウォッチメイキングのリーディングカンパニーであるスウォッチグループの一員として、アメリカンスピリットとスイスのテクノロジーが融合したタイムピースを生み出しています。

詳細については、HamiltonWatch.comをご覧ください。Facebook、X、Instagramのアカウント @hamiltonwatchをフォローしてください。

日本のオフィシャルLINEアカウントはこちら

技術仕様

イントラマティック クロノグラフ H

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31653/table/115_1_6aebf8b1ba1326e603198b31e747ab07.jpg?v=202601231221 ]

H38429861 / \324,500H38429591 / \324,500H38429541 / \324,500