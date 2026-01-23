フォションホテル京都が2026年3月16日で開業5周年！ホテルコンセプト『FAUCHON Meets Kyoto』を体現する開業5周年記念メニューや宿泊プランを販売。

ワールド・ブランズ・コレクション ホテルズ＆リゾーツ株式会社

パリ発祥の美食ブランド フォションによる、日本初のグルメホテル「フォションホテル京都」(所在地：京都府京都市下京区 総支配人：胡麻本浄)は、2026年３月16日(月)に開業5周年を迎えます。これまでご愛顧いただいた感謝を込めて、ホテルコンセプトである「FAUCHON Meets Kyoto」をテーマとし、フォションと京都の出会いを体現したプログラムをご用意いたします。

フォションホテル京都を拠点に京都旅を満喫できる5つの特典が含まれた5周年特別宿泊プランを販売いたします。また、最上階レストラン「グラン カフェ フォション」では、5周年を記念した京都とフレンチの融合を再解釈した特別メニューを5種類のペアリングが付いた内容でご提供し、人気のランチメニュー「ランチフォション」と現在開催中のあまおういちごのランチデザートビュッフェを組み合わせることで5周年特別価格にてご提供いたします。さらに、「ル バー フォション」では、京都の夏の送り火で有名な五山をテーマにしたカクテルをご用意いたします。

フォションホテル京都 5周年記念企画 概要

■ 5周年記念宿泊プランで京都を満喫（5組限定）

開業5周年を記念して、フォションホテル京都での京都旅を満喫できる特典がセットになった、5組限定の宿泊プランを2026年2月1日(日)より販売開始いたします。

ホテル内ではペアリング付きディナーの至高のグルメ体験と、オリジナルビューティーオイルを使用した極上のスパ体験をご用意いたします。さらに、ホテルの外でも楽しめる特典として、人力車散策、着物体験、京都での思い出を残す撮影体験を加えた特典をご用意いたしました。人力車体験ではホテルまで車夫が迎えにあがり、人力車で京都の伝統が感じられる祇園界隈へとお連れいたします。宮川町、祇園白川、八坂神社、円山公園、ねねの道、高瀬川沿いといった桜や青紅葉が美しいスポットもコースに含まれ、四季折々の美しい京都の街並みを普段より高い目線でご覧いただけます。また、一日着物体験も含まれており、着物を着ての人力車散策や、着物でのティータイムやディナー体験など、お望みのシチュエーションでの着物体験もお楽しみください。さらに、京都での記憶を写真か動画のお好きなデータに残して、旅が終わってからも京都の思い出を振りかえっていただける撮影体験もお付けいたします。もちろん、フォションホテル京都のアイコン「グルメバー」内のオリジナルスイーツや人気の朝食といったフォションホテル京都での宿泊ならでは醍醐味もお忘れなく。本プランではフォションラウンジへのアクセスも含まれるスイートにご宿泊いただけます。

開業5周年を記念した特典と共に、フォションホテル京都を拠点とした京都の旅を存分にご堪能ください。

【ご宿泊期間】2026年3月1日(日)～2026年8月31日(月)チェックインまで

【ご予約開始】2026年2月1日(日)開始

【料 金】1室1泊 50万円（2名様まで同料金） ※税金・サービス料込み

【お 部 屋】スイートルーム/エグゼクティブラウンジ「フォションラウンジ」アクセス付

【プラン特典】

１. 人力車乗車体験70分（フォションホテル京都までの送迎付き）

２. １日着物体験（レンタル着物・女性ヘアセット付）

３. 京都の思い出撮影2時間（写真もしくは動画を選択）

４. 「ル スパ フォション」でのシグネチャーボディトリートメント90分＋プライベートバブルバス30分

５. 「グラン カフェ フォション」でのディナー・ワインペアリング

【ご予約方法】宿泊予約課 075-751-7714

■ 5周年記念立食パーティーを開催、ピンクのドレスコードで「ファッションアワード」も

3月16日の開業5周年を記念し、「グラン カフェ フォション」では、宿泊やレストラン、ティーサロンなど、さまざまにご愛顧いただいている皆様を対象に立食パーティーを開催いたします。

同時に、「ファッションアワード」も開催。パーティー参加時のドレスコードは「ピンク」。フォションのブランドカラーでもあるピンク色のものを当日のコーディネートに追加くださった方の中から、抽選でフォションホテル京都のレストランご招待券を進呈いたします。

多くの方々と5周年を迎えることができた喜びを分かち合いながら、フォションのグルメを心ゆくまでご堪能ください。

【販売期間】2026年3月16日(月)

【店 舗 名】フォションホテル京都10階／グラン カフェ フォション

【時 間】18:30受付、19:00開宴 ※要予約

【料 金】お一人様 10,000円 ※税金・サービス料込み

【メニュー】フリーフロードリンク、フレンチビュッフェ

■ 人気のあまおうランチデザートビュッフェを付けて、「ランチフォション」を5周年特別価格で楽しむ

現在開催中のあまおうデザートビュッフェを付けた予約者に限り、人気のランチメニュー「ランチフォション」を5周年特別価格5,000円にてご提供いたします。「ランチフォション」は、アミューズからデザートまで全5品で構成され、選べるメイン料理やフォションシグネチャーデザート「ビズビズ」をミニサイズでお楽しみいただけます。見た目にも麗しく、滋味深い味わいでフォショングルメの世界へ誘ってくれるランチコースとして人気です。フォションホテル京都の人気ランチメニューの後には、可愛く、甘い、福岡県産の博多あまおうを用いたデザートの数々をご堪能ください。この時だけの特別価格で、料理とデザートを存分にお楽しみいただけるランチタイムをお過ごしいただけます。

【来店対象期間】2026年2月15日(日)～3月31日(火)

【店 舗 名】フォションホテル京都10階／グラン カフェ フォション

【時 間】ランチ 11:30～14:00 ※要予約

【料 金】あまおうデザートビュッフェ付きランチフォション お一人様 8,000円（通常9,000円）※税金・サービス料込み

※あまおうビュッフェ付けた場合、ランチフォションは通常価格6,000円から5,000円に。

■ 京都・五山をテーマにしたワインペアリングと共に味わう、京都を感じる5周年特別メニュー

ホテル最上階レストラン「グラン カフェ フォション」にて、開業5周年を記念した京都を感じる特別メニュー「オマージュ・ア・キョウト」をご提供いたします。

京都の食材を用いてフォションホテル京都のコンセプト「FAUCHON Meets Kyoto」の表現に挑んだ本メニューの前菜には、宮津で水揚げされた鰆をフレッシュな風味を残しつつ火を通し、京都近郊のカラフルな春野菜と水尾の柚子のジュレをあしらった美しい一品を。メインにはプロの料理人たちが愛する、こだわって飼育された京都の七谷鴨をしっとりやわらかくローストしてご提供いたします。メインにビーフをご希望のお客様には、肉質や味わいと共にその希少性でも名高い亀岡牛の炭火焼きへの変更も承ります。デザートは、オペラ座を模して作られたスイーツ「オペラ」を京都の抹茶で表現し、日本のオペラ「KABUKI」としてコースのフィナーレを彩ります。ソムリエが京都・五山をテーマに厳選したユニークなペアリングドリンクを合わせて、楽しい食のストーリーにも身を預けてみませんか。

京都の恵みをフレンチのテクニックを通して読み解いた美食時間へと皆様を誘います。

【販売期間】2026年2月15日(日)～3月31日(火)

【店 舗 名】フォションホテル京都10階／グラン カフェ フォション

【時 間】ランチ 11:30～14:00、ディナー 17:30～20:00 ※要予約

【料 金】お一人様 15,000円、ペアリング5種 10,000円 ※税金・サービス料込み

【メニュー】開業5周年特別メニュー「オマージュ・ア・キョウト」

アミューズ／アップサイクルされた聖護院蕪のブランマンジェ

前菜／京鰆のグリエ 春野菜と水尾の柚子ジュレ

温前菜／京赤地鶏とアスパラガス 丹波しめじのフリカッセ

魚料理／宮津 山一水産からの旬魚 山菜と白味噌バター

肉料理／七谷鴨と九条葱のロティ 京山椒の香るジュ ＊亀岡牛の炭火焼き 黒七味のジュ +3,000円

デザート／辻利兵衛本店の宇治抹茶といちご “KABUKI”

■ 夏の送り火で有名な五山をイメージしたカクテルで乾杯

京都にまつわる「５」にちなんで、夏の送り火で名高い五山をイメージしたカクテルを「ル バー フォション」にて提供いたします。

夏の夜空を彩る「京都五山送り火」は、お盆の精霊を送る伝統行事であり、京都の風物詩として多くの方に愛されてきました。大文字、妙法、船形、左大文字、鳥居形から成る５つの送り火からインスピレーションを受けたカクテルは、材料から器まで京都の雅を感じられる味わいとプレゼンテーションでご提供し、食前酒から食後酒まで幅広くお楽しみいただけます。中でも、「大文字」カクテルは京都産のジンと柚子やオレンジスライスといった柑橘を合わせつつ、送り火から立ち昇る煙をイメージした粋な演出もお楽しみください。

【販売期間】2026年2月15日(日)～3月31日(火)

【店 舗 名】フォションホテル京都10階／ル バー フォション

【時 間】15:00～22:00

【料 金】各2,500円 ※税金・サービス料込み

【メニュー】

大文字／京都産ジン（季の美） 柚子 ドライオレンジスライス

妙法／京都産ジン（輪廻） トニック ドライライム

船形／フォションティーリキュール アイスクリーム フルーツ

左大文字／抹茶リキュール 京都産ラム（輪廻） ミルク

鳥居形／大原紫蘇梅酒 フォションアイスティー 穂紫蘇

フォションホテル京都について

ウェルス・マネジメントグループが投資・開発・運営を行いフォション・ホスピタリティが日本初・世界で2軒目として開業したホテル「フォションホテル京都」。「FAUCHON Meets Kyoto」をホテル全体のコンセプトとして、京都の街を楽しんだあと、ホテルに帰ると「パリを味わえる」「フォションを味わえる」というまったく新しい滞在を実現します。京都の街とパリの共通点をホテルのホスピタリティやデザインに込めた、唯一無二のホテルです。

※オフィシャルHPはこちらから：https://hotelfauchonkyoto.com/

フォションについて

1886年パリで生まれ、130年の歴史を誇るフォションは、高級食料品店として素材にこだわりフランスの伝統を保ちつつも常に新しい表現を求めて革新を進めてきました。レストラン、ケータリング、カフェ、ブティックで、リュクスで時代に即したモダンなガストロノミーを提供しています。主な商品ラインである高級パティスリー、マカロン、チョコレート、紅茶、その他食料品やグルメギフトなどがフランス、日本、UAE、韓国、カタールを含む様々な国で販売されています。また、フォションはシェフの育成でも知られ、ピエール・エルメ、クリストフ・ミシャラク、そして今やクロナッツで大人気のドミニク・アンセルなど、世界のパティスリー界をけん引するシェフを多く輩出しています。

※フォションについての詳細はこちらをご覧ください： https://www.fauchon.com/en

フォション ホスピタリティについて

フォション ホスピタリティは、フォションホテルの世界規模での発展を確実に推進することを目的に2018年に設立されたフォションのホテル部門です。フォション ホスピタリティの社長兼CEOにはジャック=オリヴィエ・ショーヴァンが就任しています。

※フォション ホスピタリティについての詳細はこちらをご覧ください：https://www.fauchonhospitality.com/

ワールド・ブランズ・コレクション ホテルズ＆リゾーツ株式会社について

東証スタンダード上場のウェルス・マネジメント株式会社におけるホテルビジネスの中核を担う企業として、「日本発、世界に選ばれるホテル事業の実現」を使命に掲げ、世界中の魅力あるホテルブランドと連携し、フォションホテル京都の運営はじめ、ホテルの開発・経営・運営に取り組んでいます。大手グローバルホテルチェーン本部と同等の機能・組織をもってホテルオペレーターと協働し、人材の採用支援・教育研修、売上拡大のためのマーケティング・セールス・PR支援、ホテルに関する様々な業務を包括的にサポート、世界的ホテルブランドの日本における成長と発展を支援し続けます。現在、関西地区7ホテルを経営・運営中です。また、ホテルへの投資・開発のアドバイザリー業務から、ホテル物件の一括借上「マスターリース」も実施。運用形態に関するアドバイスとアレンジにより、ホテルオーナーである投資家の皆様の運用ニーズにお応えしています。

※オフィシャルHPはこちらから：https://wbc-hr.com/

※メニュー内容および食材の産地等は仕入れの都合により変更になることがございます。

※営業時間等は予告なく変更になることがございます。詳しくは公式 HP をご確認ください。

※写真は全てイメージです。変更になることがございます。