バンダイ公式の「ガシャポン(R)」専門店が登場 『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』fumotto南アルプス店　2026年1月30日(金)オープン！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスと株式会社バンダイナムコアミューズメントは、株式会社バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」の専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』fumotto(フモット)南アルプス店を、2026年1月30日(金)、体験型複合施設「fumotto南アルプス」(山梨県南アルプス市)内にオープンします。

▲『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』fumotto南アルプス店

近年カプセルトイ業界では、大型のカプセルトイ専門店が増加し、身近なエンターテインメントとして多くのお客さまに楽しまれています。バンダイのオリジナルのカプセルトイブランドである「ガシャポン」ならではの「ワクワク体験」と「ユニークな商品」をファンの皆さまに向けて直接お届けしたいという思いから、バンダイ、企画・プロデュースを行うバンダイナムコエクスペリエンス、大型カプセルトイ専門店の運営ノウハウを持つバンダイナムコアミューズメントが協業で当店舗を出店します。

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』fumotto南アルプス店は、240面を一堂に展開するバンダイ公式のカプセルトイ専門店として、山梨県南アルプス市に出店します。バンダイの新商品をすべて取りそろえ、ここでしか味わえない「ガシャポン体験」を提供することで、「ガシャポン」の新たな魅力を発信していきます。

精巧な造形やユニークな商品展開など、いまやカプセルトイはミニチュア玩具を代表する存在です。国内外問わず多くの方に「ガシャポン」のエンターテインメント性を伝えるべく、今後も出店を進めていきます。

▼『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』の魅力

1：バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている！

2：オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる！

3：オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる！

※オンライン店で購入した商品の店舗受け取りは、現在準備中です。あらかじめご了承ください。

施設概要

[施設名称] ガシャポンバンダイオフィシャルショップfumotto南アルプス店

[所在地] 山梨県南アルプス市十日市場1571-1 fumotto南アルプス内

[営業時間] 10:00～18:00

[施設面積] 37.0平方メートル (約11.2坪)

[設置面数] 240面

[公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/fumotto_minamialps/

バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえ、豊富な商品ラインアップを展開。また『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。

僕のヒーローアカデミア すわらせ隊

『僕のヒーローアカデミア』より「すわらせ隊」シリーズが登場！それぞれの特徴をとらえた座り方に注目！

価格：400円/1回(全4種)

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

【フラットガシャポン】

EstherBunny（エスターバニー）

クリアラバーコースター

Esther Bunny（エスターバニー）からクリアラバーコースターが登場！各キャラクターのイメージにあったカラーデザインで展開！

価格：400円/1回(全6種)

(C) esther kim. All Rights Reserved

プリキュアオールスターズ

変身ダイキャストチャーム＆パッケージ4

歴代変身アイテムのダイキャストチャームとミニチュア玩具パッケージがセットになった豪華仕様第4弾！ボールチェーンVer.とカニカンVer.の2種類をラインアップ！

価格：400円/1回(全10種)

(C)ABC-A・東映アニメーション (C)Toei Animation. All Rights Reserved

めじるしアクセサリー ちびゴジラ

『ちびゴジラの逆襲』からかわいい怪獣たちがめじるしアクセサリーで登場！

価格：300円/1回(全5種)

TM ＆ (C) TOHO CO., LTD.

BLEACH めじるしアクセサリー2～破面篇～

大人気！めじるしアクセサリーにBLEACHの第2弾が登場！破面篇からキャラクターをラインアップ！

価格：300円/1回(全6種)

(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ

ハイパーヨーヨー ミニチュアコレクション

バンダイから発売していた当時のハイパーヨーヨーがミニチュアになりました！

自立するブリスターパッケージはもちろん、中のミニチュアは立体パーツで内部の糸も再現した豪華仕様で登場！

価格：400円/1回(全6種)

(C)BANDAI

Capsule トルソー AKB48 第3弾

Capsule トルソー AKB48の第3弾！

『恋するフォーチュンクッキー』『ギンガムチェック』『大声ダイヤモンド』をラインアップ！

衣装制作を手掛けたオサレカンパニーが全面監修したこだわりのクオリティです。

価格：500円/1回(全3種)

(C)AKB48

いろんないぬのライトマスコット

illustration by てらおかなつみ

イラストレーターのてらおかなつみさんが描く、かわいい犬たちがライトマスコットになりました！

価格：500円/1回(全5種)

(C) natsumi teraoka

EASTBOY ミニチャーム

EASTBOYの人気アイテムがミニチャームになって登場！

価格：300円/1回(全5種)

(C)EASTBOY

2：一部の商品はオンライン店で購入可能！商品は店舗でも受け取ることができる！

一部の商品は、バンダイナムコアミューズメントが運営する公式通販サイト「ガシャポンバンダイオフィシャルショップオンライン店」で購入可能！オンライン商品受け取り対応店舗のカウンターで受け取ることができます。

※店舗受け取りサービスは、後日開始予定です。

3：オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる！

「ガシャっと回してポンと出る」がブランド名の由来となっている「ガシャポン」の醍醐味である“ハンドル操作”が体感できる空カプセル回収ボックス「ガシャポイントステーション」(右記イメージ図)や、注目商品を展示するショーケースなどお客さまが楽しめる仕掛けを用意しています。そのほか、購入キャンペーンやお客さま参加型イベントの実施など、バンダイナムコグループならではのエンターテインメントあふれるサービスを提供します。

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』fumotto店 オープン記念キャンペーン開催！

1月23日(金)～2月1日(日)開催！「Xフォロー＆リポストキャンペーン」

▼ Xフォロー＆リポストキャンペーン

対象アカウントをフォローしてキャンペーンポストをリポストした方の中から抽選で50名さまに、「えらべるPay(R)」500円分がその場で当たる！

【応募方法】

１. 以下のアカウントをフォロー

ガシャポンバンダイオフィシャルショップfumotto南アルプス店( @GBO_fmt_malp )

２. キャンペーンポストをリポスト

【応募期間】

1月23日(金)キャンペーンポスト投稿後から2月1日(日)23:59まで

「えらべるPay(R)️」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、さまざまなスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)️」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

【注意事項】

・ラインアップの中から好きな商品と交換していただけます。

・ポイント数は受け取ったチケット券面をご確認ください。

・ラインアップおよび交換に必要なポイントは付与されたギフトにより異なり、変更になる場合がございます。

・ポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換してください。

・ラインアップは随時変更となる場合がございます。

・ポイントの利用には期限がございます。ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換してください。

・期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しはお受けしておりません。

・ポイントの追加チャージはできません。

・商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。

・本キャンペーンは株式会社バンダイナムコエクスペリエンスによる提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。 株式会社バンダイナムコエクスペリエンスお問い合わせ窓口までお願いいたします。

Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

・「nanaco(ナナコ）」と「nanacoギフト」は株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。

・「nanacoギフト」は、株式会社セブン・カードサービスとの発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。

本キャンペーンについてのお問い合わせは株式会社セブン・カードサービスではお受けしておりません。株式会社バンダイナムコエクスペリエンスまでお願いいたします。

・「au PAY」は、KDDI株式会社の商標です。

■当キャンペーンに関するお問合せ：株式会社バンダイナムコエクスペリエンス( https://bnam-customer.my.site.com/FAQ/s/ )

「空カプセル3個回収キャンペーン」

▼空カプセル3個回収キャンペーン

ナムコアプリと連動して空カプセル3個を「ガシャポイントステーション」へ入れると「オリジナルショッパー」をプレゼント！

↓ナムコアプリのダウンロードはこちら

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/app/

＜ 国内で展開中のバンダイナムコアミューズメントのカプセルトイ専門店 ＞

■『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』：以下「GBO」

■『ガシャポンのデパート』『本屋さんのガシャポンのデパート』：以下「GD」



※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。 ※表示価格は税込みです。 ※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)Bandai Namco Experience Inc. (C)Bandai Namco Amusement Inc.