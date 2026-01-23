村田製作所とバーチャルPPAを締結　～大分ウィンドファーム・中紀ウィンドファームを活用し年間約13,700tのCO2排出量を削減～

コスモエネルギーホールディングス株式会社

コスモエネルギーホールディングス株式会社（代表取締役社長：山田 茂）のグループ会社であるコスモエコパワー株式会社（代表取締役社長：野倉 史章、以下「コスモエコパワー」）は、株式会社村田製作所（代表取締役社長：中島 規巨、以下「村田製作所」）と、2026年1月14日付でバーチャルPPA※1 （以下「本PPA」）を締結したことをお知らせします。

本PPAにより、村田製作所は、コスモエコパワーが運営する大分ウィンドファーム（2023年4月商業運転開始）および中紀ウィンドファーム（2021年4月商業運転開始）から生み出される追加性※2 のある環境価値を非化石証書として受け取ります。これにより、村田製作所は年間約13,700tのCO2排出量を削減できる見込みです。

コスモエコパワーは、コスモエネルギーグループの一員として「2050年カーボンネットゼロ」の実現に向け、風力発電を中心とした再生可能エネルギーの供給拡大に取り組んでいます。今後も脱炭素を進める需要家との連携を強化し、再生可能エネルギーの普及促進と地域社会の発展に貢献してまいります。

【本件のバーチャルPPAのイメージ】

＜大分ウィンドファーム＞

大分ウィンドファーム外観

発電所概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/98598/table/282_1_7bd399e3a91b01e473765ad579bba7d0.jpg?v=202601230251 ]

＜中紀ウィンドファーム＞

中紀ウィンドファーム外観

発電所概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/98598/table/282_2_08ce8cd5e159a027a15f844643f973f0.jpg?v=202601230251 ]

※1 バーチャルPPA：需要家が自らの敷地外に設置された再生可能エネルギー発電所から、物理的な電力ではなく、その環境価値のみを調達する契約形態

※2 追加性：社会全体に対して新しい再エネを生み出すこと、新たな再エネ設備に対する投資を促す効果があること