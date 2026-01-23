フルーティス、2026年春ブランドリニューアル

株式会社Mizkan Holdings

株式会社Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼 CEO：吉永 智征、以下ミツカン）は、「フルーティス(TM)」ブランドを2026年春にリニューアルし、家庭用・業務用を通じてブランドの世界観を統一いたします。

家庭用では、2026年2月18日（水）より「長野県産シャインマスカット」、「福岡県産あまおう」、「国産白桃」、「ざくろ」の全4種（4倍濃縮タイプ）を新発売いたします。

業務用では、家庭用とデザインを統一した新ラベルを採用するとともに、2026年2月13日（金）より「業務用フルーティス りんご酢ざくろ（6倍濃縮タイプ）」を新発売いたします。

家ナカ・家ソトで楽しむ“新・果実体験”

フルーティスは2026年春にブランドリニューアルし、従来の“健康のためのお酢ドリンク”の枠を超え、果実のおいしさを主役にした“新・果実体験”を楽しめるリフレッシュドリンクとして生まれ変わります。

人気の高い果実や産地にこだわった果実を厳選し、りんご酢などと組み合わせることで果実のおいしさを最大限に引き出しています。後味がすっきりしていてべたつかないのに、フルーティーでしっかりとした甘さがある、これまでの果実飲料ともお酢ドリンクとも異なる、新しい飲み心地をお楽しみいただけます。

おいしさの秘密は「フルーティアップ製法(TM)」。果汁とお酢を組み合わせることで、すっきりとした甘みとジューシーな果実感を引き出すことができる製法です。本製法では、料理人も活用している“隠し酢”の考え方を応用。料理に少量のお酢を加えることで、味覚的要素を明瞭に感じられ、美味しさが高まる効果が経験的に知られています。

さらに、フルーティスは濃縮タイプのドリンクであるため、家庭用は4倍濃縮で1本あたりコップ約11杯分、業務用は6倍濃縮で1本あたりコップ約33杯分お楽しみいただけます。水や炭酸、牛乳、お酒など割り方も自由で、家事や仕事の合間などの家ナカ、ホテルの朝食や外食店の夕食などの家ソトと、さまざまなシーンで気軽に取り入れられるリフレッシュドリンクです。

シャインマスカット 炭酸割りあまおう 牛乳割り

フルーティスブランド新ロゴ

そしてパッケージは、果実そのものを前面に出したデザインを採用し、お酢ドリンクならではの健康感やさっぱりとした味わいに加え、こだわりの果実のおいしさを視覚的にもわかりやすく表現しました。また、家庭用・業務用共通のブランドロゴで商品ラインナップを展開いたします。

業務用フルーティス りんご酢ざくろを新発売、パッケージも全商品リニューアル

家庭用商品と合わせ、業務用でも「業務用フルーティス りんご酢ざくろ」を発売いたします。ざくろは家庭用の果実系お酢ドリンク市場において根強い人気を誇る果実で、健康志向の方や美容意識の高い方に支持されています。

また、ブランドリニューアルと共にパッケージも全商品リニューアルすることになりました。

業務用フルーティスは多くのお客様にご愛顧いただいており、新商品の追加によりさらにホテルの朝食や外食店での家ソトでお酢ドリンクの需要喚起を進めていきたいと思います。

家庭用フルーティス 開発者コメント

新パッケージデザインでの業務用フルーティス ラインナップ

これまでフルーティスは、「飲みやすい」「おいしい」と多くのお客様から評価をいただいてきましたが、一方で「健康のために飲むお酢ドリンク」というイメージが先行し、日常的なリフレッシュドリンクとしては十分に価値を伝えきれていない部分もありました。

そこで今回、フルーティスの原点である“お酢”の役割を見つめ直し、“健康だけど酸味を我慢するもの”から、“果実のおいしさを引き出す名パートナー”として再定義することに挑戦しました。

忙しい毎日の中で「重さやべたつきが気になるけど、甘いものを飲んで気分を切り替えたい」という想いに寄り添える商品であることを願います。

（マーケティング企画 田中菜々美）

業務用フルーティス 開発者コメント

ミツカン業務用お酢ドリンクのブランドが「フルーティス」に変わって2年になります。これからも、生活者のニーズや外食産業の皆様の課題に寄り添い、飲んだ人がおいしく、楽しくなるような商品開発をしていきたいと思います。

（フードソリューション企画 永井隆男）

商品詳細

■家庭用フルーティス（4倍濃縮タイプ）

■業務用フルーティス

■発売日

家庭用フルーティス：2026年2月18日（水）

業務用フルーティス：2026年2月13日（金）

■発売エリア

全国

＜社会・環境に配慮した商品開発＞

・リサイクルペットボトル（家庭用フルーティスのみ）

ミツカンは、リサイクルペットボトルの使用拡大を進めています。ペットボトルからペットボトルへリサイクルする、「ボトルtoボトル」により、資源を繰り返し利用でき、新たな化石燃料からペットボトルを作るのに比べてCO2を約60％削減できます。

参考：水平リサイクルの取り組み | 資源を無駄なく使う | サステナビリティ | MIZKAN GLOBAL(https://www.mizkanholdings.com/ja/sustainability/resources/initiative03)

・年月表示

ミツカンは、賞味期限を年月表示にする取り組みを進めています。この変更により、サプライチェーン全体でのフードロス削減や物流効率化に貢献します。

ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客様へ「おいしさと健康」を提供してまいります。

＜商品に関する一般の方のお問い合わせ先＞

