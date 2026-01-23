トランスコスモス、韓国の国家行政機関である国防部に生成AIチャットボット「trans-AI Chat」を提供

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、韓国の国家行政機関である国防部の財政情報システム業務において、生成AIチャットボット「trans-AI Chat」を構築しました。「trans-AI Chat」はクローズド環境に最適化したソリューションで、財政情報システムの高度化およびセキュリティ強化を目的としています。

韓国 国防部への「trans-AI Chat」の提供は、生成AIソリューションを国防部の電算業務領域に初めて本格導入した事例であり、トランスコスモスと韓国国防研究院（KIDA）との協業により推進されました。セキュリティ強化はもちろん、業務プロセスの最適化を実現することに重点が置かれました。

国防部所属の国防電算情報院は、財政情報システムの高度化を目的として、正確な情報提供および行政業務に最適化された回答生成、クローズドな内部ネットワーク基盤による安全なデータセキュリティ体制の構築、自然な言語処理および迅速な応答を実現するため、「trans-AI Chat」を導入しました。「trans-AI Chat」は、財政・会計担当者が主に利用する財政情報システムと連動し、繰り返し発生する問い合わせへの対応から、規程・政策に基づく正確な情報提供までを支援することで、業務効率の向上に寄与しています。

今回、国防部の財政情報システムに導入された「trans-AI Chat」は、クローズド環境下でも安定的に運用できるよう、sLLM（小規模言語モデル）を基盤とした構造で設計されました。独自のLLMモデルを適用することで、外部ネットワークへの接続なしに応答を生成でき、安全なデータ処理を行いながらも迅速な質問対応が可能です。また、膨大なデータをもとに国防財政情報システムの特定業務機能を選択的にフィルタリングし、必要な回答を提供するとともに、マニュアル画像とテキストを組み合わせて分かりやすく案内します。回答には出典および関連法令情報も含まれており、高いセキュリティ要件が求められる環境においても、正確で信頼性の高い情報を提供します。

国防部関係者より、「トランスコスモスのAI技術と検証された運用経験が、国防部のクローズドな財政情報環境およびセキュリティ要件に適合すると判断し、チャットボットソリューションを導入することになりました。セキュリティを厳格に維持しながら、財政・会計に関する問い合わせには迅速に対応できるようになり、利用者の満足度向上につながっています」とのコメントをいただきました。

トランスコスモスではさらに、2026年に国防部財政情報システムにおいて、内部報告書作成業務をAIで自動化する「trans-AI Document（仮称）」の構築を予定しています。利用者が自然言語で入力した内容を分析し、報告書フォーマットにあわせて自動作成・出力することで、報告業務の利便性と生産性を向上させることが可能となります。

トランスコスモスは、今後も韓国の多様な産業分野に特化したAIソリューションを継続的に高度化し、お客様企業の業務革新と競争力強化に貢献していきます。

トランスコスモスは韓国国内において約10,000人の従業員で、ITソリューションの開発、EC（Eコマース）、デジタルマーケティング、FS（フィールドサービス）、生涯教育機関の運営・教育コンサルティング、コンタクトセンターの構築・運営、ダイレクトメール（郵便発送）サービス、オムニチャネルシステム（モバイル、Eメール、郵便）の構築・サービス提供など企業ビジネスの業務領域に最適化されたBPOサービスを、350社を超えるお客様企業に提供しています。お客様企業のさまざまな業界・業種にあわせたサービスを提供し、お客様企業のコスト最適化や売上拡大・生産性・CS向上に貢献しています。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界36の国と地域・184の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL： https://www.trans-cosmos.co.jp)