『MNTSQ CLM』、ITreview Grid Award 2026 Winterで最高位「Leader」を2期連続受賞

「すべての合意をフェアにする」をビジョンに掲げるMNTSQ（モンテスキュー）株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：板谷 隆平、以下「当社」）が提供する『MNTSQ CLM』が、製品利用者の評価（レビュー）をもとに顧客満足度の高い製品を選定するITreview Grid Award 2026 WinterのCLM(契約ライフサイクル管理ソフト)カテゴリーにて、最高位である「Leader」を2期連続で受賞したことをお知らせいたします。

■受賞カテゴリー（２部門）

１、CLM(契約ライフサイクル管理ソフト)総合部門・・・・・・最高位「Leader」

２、CLM(契約ライフサイクル管理ソフト)大企業部門・・・・・最高位「Leader」

https://www.itreview.jp/categories/clm

■レビュー内容（一部抜粋）

■最高位を受賞した『MNTSQ CLM』とは

契約書の作成から審査・締結・管理・そしてナレッジ（知見）化まで、契約業務の一連のライフサイクルを、AIで一気通貫にサポートします。法務部から事業部まで、全社的な利用を通じて、事業スピードの向上と強固なガバナンス体制の構築を実現します。

https://mntsq.co.jp/product

2025年末に日本経済新聞が発表した法務力が高い企業ランキングでは、上位10社のうち9社が『MNTSQ CLM』導入企業でした。

関連プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000050130.html

■ITreviewGridとユーザーの高満足度の称号である「Leader」とは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる「ITreview Grid」を展開しています。今回発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

Award詳細ページ：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html





■MNTSQ株式会社について

MNTSQは「すべての合意をフェアにする」をビジョンに掲げ、2018年に創業したスタートアップ企業です。現在、日本のトップローファーム3社と業務提携を結んでおり、その専門的な知見とナレッジを最先端のAI技術と掛け合わせた企業向けサービス、「MNTSQ CLM」および「MNTSQ AI契約アシスタント」を開発・提供しています。

AIによってこれまでの契約のあり方を変革し、すべての合意が、誰でも・一瞬で・フェアに結ばれる、MNTSQはそんな世界を目指しています。

会社名：MNTSQ株式会社（モンテスキュー）

設立日：2018年11月14日

所在地：東京都中央区晴海１丁目8-10 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟 4F

代表者：板谷 隆平

URL：https://mntsq.co.jp