これ１本で味が決まる！たまねぎがたっぷり入った新感覚の焼肉のたれ！「かけるたまねぎ」シリーズ新発売！

キッコーマン食品株式会社は、2月2日に、「キッコーマン かけるたまねぎ」シリーズを、全国で新発売します。「香味しょうゆ」と「コクうまガーリック」の2アイテムです。

「かけるたまねぎ」シリーズは、みじん切りのたまねぎをたっぷり使用した、たまねぎの甘みとシャキシャキとした食感が楽しめる新感覚の焼肉のたれです。色々なメニューにかけるだけで味が決まり、メニューが華やかに仕上がります。肉はもちろん、魚や野菜にさっとかけるだけで、ごはんに合う主菜や副菜を簡単につくることができます。

■「かけるたまねぎ 香味しょうゆ」

たっぷりのたまねぎに、生姜やにんにくなどの香味野菜とこだわりのしょうゆ、米酢と黒酢を合わせました。さわやかな酸味とコクがあり、ごはんによく合う味わいです。

＜「かけるたまねぎ 香味しょうゆ」を使用したメニュー例＞

豚しゃぶサラダレンチン蒸し鶏チキンソテー

■「かけるたまねぎ コクうまガーリック」

たっぷりのたまねぎに、ガーリックと白こしょう・ナツメグなどの食材を引き立てるスパイスを合わせました。隠し味に魚醤を加え、コクのあるやみつきになる味わいです。

チキンソテー鮭のムニエルハンバーグ

この商品を使ったレシピはブランドサイトやレシピサイト「ホームクッキング」などで紹介します。

キッコーマンはこれからも、お客様のニーズにお応えする新たな価値を持つ商品をお届けし、健康的で豊かな食生活を応援してまいります。

１．品名及び内容量・容器、価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114133/table/191_1_ef602e638520ea47eb53f2aa8422ec00.jpg?v=202601230251 ]

※上記の希望小売価格は、あくまで参考価格で、小売業の自主的な価格設定をなんら拘束するものではありません。

２．発売日 2026年2月2日

３．販売地域 全国

４．お客様お問合せ先 キッコーマンお客様相談センター TEL 0120-120358

以上