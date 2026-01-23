具材がしっかり入ったおにぎりを、簡単につくることができる！「おにぎリッチ梅じゃこおかか」新発売！

キッコーマン株式会社

キッコーマン食品株式会社は、2月2日に、具材がしっかり入ったおにぎりを、簡単につくることができるおにぎりの具「キッコーマン おにぎリッチ」シリーズから「梅じゃこおかか」を全国で新発売します。

おにぎリッチ 梅じゃこおかか

■「おにぎリッチ」シリーズとは？

「おにぎリッチ」シリーズは、具材がしっかり入ったおにぎりを、簡単につくることができるおにぎりの具です。おにぎり2 個を2 回つくることができます。

１. 具材がしっかり入っている！

具材がしっかり入っていて、具材の味がごはんにしみるので、最後までおいしく召しあがることができます。

２. 手を汚さず、洗い物も出ない！

ラップを使うことで、手を汚さずにおにぎりをつくることができます。また、ボウルや食器が不要なので、洗い物も出ません。

３. 栄養バランスを考えた具材！

具材にはたんぱく源になる食材が入っています。

■つくり方

１.ラップの上に温かいごはん約120gを縦に広げます。

２.ごはんの上に1袋の半分の具をのせます。

３.ラップを手前側から持ち上げて折りたたんで具材をはさみ、好みの形にととのえます。

※お好みでのりをまいてもおいしく召しあがれます。

おにぎリッチ つくり方

■「キッコーマンおにぎリッチ 梅じゃこおかか」

「おにぎリッチ 梅じゃこおかか」は、5 種の具材（梅・ちりめんじゃこ・かつお節・れんこん・

ごま）がしっかり入った、おにぎりの具です。梅のさわやかな酸味とかつお節の風味にちりめん

じゃこの旨味がひろがる、さっぱりとした味わいです。ごまの香ばしさやれんこんの食感もアクセ

ントになります。

当社の調査（＊1）によると、おにぎりをつくる人が「家庭でよく使用する具材」として「梅」は

1 位でした。その一方で「梅」に対しての不満点を尋ねたところ、「梅の種をとるのが面倒」「梅が中

心にあり、白米のみの部分が多い」などが上位にあがりました。（＊2）

「おにぎリッチ 梅じゃこおかか」を使えば、梅の種をとる必要がなく、具材の味がごはんにしみ

るので、満足感のあるおにぎりを簡単につくることができます。

キッコーマンは、ライフスタイルが変化し、調理の時間短縮や簡便化のニーズが高まる中、これ

からもお客様のニーズにお応えする新たな価値を持つ商品をお届けし、健康的で豊かな食生活を応

援してまいります。

（*1）2024 年10 月キッコーマン調べ（おにぎりを月2 回以上つくる女性N=300)

（*2）2025 年9 月キッコーマン調べ（梅のおにぎりをつくる人N=172）

記

１．品名及び内容量・容器、価格 （単位:円 消費税別）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114133/table/190_1_1c11074296b5d3cb319db7b057dc6434.jpg?v=202601230251 ]

※上記の希望小売価格は、あくまで参考価格で、小売業の自主的な価格設定をなんら拘束するものではありません。

２．発売日 2026年2月2日

３．販売地域 全 国

４．お客様お問合せ先 キッコーマンお客様相談センター TEL 0120-120358

以上