具材がしっかり入ったおにぎりを、簡単につくることができる！「おにぎリッチ梅じゃこおかか」新発売！
キッコーマン食品株式会社は、2月2日に、具材がしっかり入ったおにぎりを、簡単につくることができるおにぎりの具「キッコーマン おにぎリッチ」シリーズから「梅じゃこおかか」を全国で新発売します。
おにぎリッチ 梅じゃこおかか
■「おにぎリッチ」シリーズとは？
「おにぎリッチ」シリーズは、具材がしっかり入ったおにぎりを、簡単につくることができるおにぎりの具です。おにぎり2 個を2 回つくることができます。
１. 具材がしっかり入っている！
具材がしっかり入っていて、具材の味がごはんにしみるので、最後までおいしく召しあがることができます。
２. 手を汚さず、洗い物も出ない！
ラップを使うことで、手を汚さずにおにぎりをつくることができます。また、ボウルや食器が不要なので、洗い物も出ません。
３. 栄養バランスを考えた具材！
具材にはたんぱく源になる食材が入っています。
■つくり方
１.ラップの上に温かいごはん約120gを縦に広げます。
２.ごはんの上に1袋の半分の具をのせます。
３.ラップを手前側から持ち上げて折りたたんで具材をはさみ、好みの形にととのえます。
※お好みでのりをまいてもおいしく召しあがれます。
おにぎリッチ つくり方
■「キッコーマンおにぎリッチ 梅じゃこおかか」
「おにぎリッチ 梅じゃこおかか」は、5 種の具材（梅・ちりめんじゃこ・かつお節・れんこん・
ごま）がしっかり入った、おにぎりの具です。梅のさわやかな酸味とかつお節の風味にちりめん
じゃこの旨味がひろがる、さっぱりとした味わいです。ごまの香ばしさやれんこんの食感もアクセ
ントになります。
当社の調査（＊1）によると、おにぎりをつくる人が「家庭でよく使用する具材」として「梅」は
1 位でした。その一方で「梅」に対しての不満点を尋ねたところ、「梅の種をとるのが面倒」「梅が中
心にあり、白米のみの部分が多い」などが上位にあがりました。（＊2）
「おにぎリッチ 梅じゃこおかか」を使えば、梅の種をとる必要がなく、具材の味がごはんにしみ
るので、満足感のあるおにぎりを簡単につくることができます。
キッコーマンは、ライフスタイルが変化し、調理の時間短縮や簡便化のニーズが高まる中、これ
からもお客様のニーズにお応えする新たな価値を持つ商品をお届けし、健康的で豊かな食生活を応
援してまいります。
（*1）2024 年10 月キッコーマン調べ（おにぎりを月2 回以上つくる女性N=300)
（*2）2025 年9 月キッコーマン調べ（梅のおにぎりをつくる人N=172）
記
１．品名及び内容量・容器、価格 （単位:円 消費税別）
※上記の希望小売価格は、あくまで参考価格で、小売業の自主的な価格設定をなんら拘束するものではありません。
２．発売日 2026年2月2日
３．販売地域 全 国
４．お客様お問合せ先 キッコーマンお客様相談センター TEL 0120-120358
