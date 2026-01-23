クロスカントリー車からインスパイアされた、フロントポケット搭載スーツケース「ポケットライナー2 カントリーエディション」登場

エース株式会社

エース株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森下 宏明）は、日本製トラベルバッグブランド「PROTECA（プロテカ）」から、クロスカントリー車を思わせるカラーリングを採用したフロントポケット搭載スーツケース「POCKETLINER2 COUNTRY ed.（ポケットライナー2 カントリーエディション）」を、直営店、オンラインストア、全国の主要百貨店・専門店にて順次発売開始しました。

【開発背景】

従来のスーツケースはセンターオープン仕様が主流で、開閉時に本体を寝かせる必要があり、移動中は荷物を出し入れしづらいという課題がありました。

そこで「ポケットライナー2」は、立てたまま開閉できるフロントポケットを搭載。さらにポケット内ファスナーからメイン収納部へアクセスできる構造とし、快適性を向上させました。

今回の「カントリーエディション」は、90年代に流行したクロスカントリー車を思わせる力強いカラーリングを採用。ポケットと本体をバイカラーで切り替え、ファスナーカラーをアクセントに加えることで、躍動感あふれるカラーリングに仕上げました。

【商品特徴】

立てたまま開閉できるフロントポケット

スーツケースを立てたまま開閉できるフロントポケットを搭載。

ポケット内に小物収納に適したオープンポケットやPC収納部を備え、出張から旅行まで幅広く活用できます。

また、内側のファスナーを開くと、蓋側の本体収納部にもアクセスできます。

静かで滑らかに走行するキャスター

独自開発の「サイレントキャスター(R)」により、体感音量を約30％低減。

アスファルトなど音が気になる場所でも快適に走行できます。

さらに、摩擦抵抗を極限まで抑えた高耐久クロム鋼ベアリングを採用した「ベアロンホイール(R)」を搭載し、滑らかな走行を実現します。

特許取得のキャスターストッパー

揺れる電車内などでの不意な走行を防ぐため、手元のスイッチで簡単に車輪を固定できるキャスターストッパー機能「マジックストップ(R)」を搭載。

特許取得の独自機構により、後方両輪へ均等に力がかかるため安全性が高く、キャスターが摩耗しても変わらず固定できます。

握りやすいエルゴノミックハンドル

グリップ部分は人間工学に基づく握りやすい楕円形状となっています。

スーツケースは製造上ハンドル位置をボトム側に寄せることが多く、「持ち上げると重心が傾いて持ちにくい」という課題がありました。

そこでグリップ部分にあらかじめ傾斜を設けることで、傾きを抑え、自然で安定した握り心地を実現します。

【商品詳細】

モデル：POCKETLINER2 COUNTRY ed.（ポケットライナー2 カントリーエディション）

カラー：デザートベージュ、オアシスブルー

素材：ポリカーボネート

生産地：日本（北海道・赤平工場）

サイズ規定／品番／外寸サイズ（H×W×D）／重量／容量／税込価格：

機内持込／01611／54×36×25cm／3.6kg／37L／77,000円

預け入れ／01614／75×52×29cm／5.8kg／94L／90,200円

エースオンラインストア商品ページ：https://store.ace.jp/shop/c/c70167/

【about PROTECA】

2004年にデビューしたエースを代表する日本製トラベルバッグブランド。

北海道・赤平工場の徹底した品質管理の下で、高品質・高機能なスーツケースを製造しています。

プロテカのスーツケースは高品質さの証明として、3年間無制限の無償製品保証「プロテカ プレミアムケア」を備えます。〈航空会社による破損〉も保証対象内とする手厚い保証内容です。

プレミアムケア終了後も、7年間の製品保証が付く合計10年間の製品保証で、安心して旅をお楽しみいただけます。

https://www.proteca.jp/