多国籍チームの心理的安全性を高める「感情の共通言語化」-- 導入実績豊富なeラーニング講座『動画で学ぶアンガーマネジメント』に、待望の「英語版」が登場

LMS（学習管理システム）、タレントマネジメントシステム、教育コンテンツを活用し、企業の人財戦略課題を解決するソリューションを提供する株式会社レビックグローバル（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏木 理、以下「レビックグローバル」）は、一般社団法人日本アンガーマネジメント協会の運営会社として、企業の健全な組織文化醸成を支援するため、eラーニング『動画で学ぶアンガーマネジメント』シリーズの英語版を提供開始いたします。

本シリーズは、多様な文化的背景を持つメンバーが協働する多国籍チームにおいて、怒りの感情を「精神論」ではなく「技術」としてコントロールするための共通言語を提供します。各階層に合わせたプログラムを通じて、価値観の相違から生じる摩擦を解消し、グローバル基準での人権尊重と心理的安全性の高い職場づくりを強力に支援いたします。

制作の背景：多言語・多文化組織におけるアンガーマネジメントの必要性

1. 価値観（「～べき」）の衝突による摩擦の回避

アンガーマネジメントにおいて、怒りの正体は自分の中にある「～であるべき」という価値観（My Standard）が裏切られたときに生まれるものです。多文化組織では、仕事の進め方やコミュニケーションのあり方など、個々人が持つ「当然こうあるべき」という基準が大きく異なります。この基準のギャップが不毛な怒りを生み、社員の能力や可能性を妨げてしまう要因となっています。

2. 心理的安全性の確保とパワーハラスメント防止

怒りの感情が連鎖する職場は、風通しが良いとは言えず、創造的な成果を生み出すことが困難です 。特に指導の場面において、アンガーマネジメントの知識が欠如していると、意図せずパワーハラスメントと受け取られるリスクが高まります 。今回の英語版リリースにより、管理職から一般社員までが「正しい知識を持つ」「人権を尊重する」「アンガーマネジメントができる」という3つの歯車を噛み合わせることで、ハラスメントのない健全な組織創りを支援します。

3. 「感情の共通言語化」による組織力向上

本講座を通じて、組織内で「怒り」に対する共通知識（共通言語）を持つことは、不毛な衝突を避け、誰もがやりがいを感じてイキイキと働ける職場づくりの第一歩となります 。アンガーマネジメントの理論をベースに、「叱り方」や「パワハラ防止」といった実践的なノウハウを英語で提供することで、多国籍チームの協働をよりスムーズにします。

コンテンツ詳細

動画で学ぶアンガーマネジメント アンガーマネジメント叱り方講座１. 動画で学ぶアンガーマネジメント アンガーマネジメント基礎講座（60分）- 対象: 全階層の社員- 内容: 怒りの感情とマネジメント手法（3つのコントロール）を習得し、怒りの連鎖を断ち切ることを目指します。- 導入効果: 組織内で共通知識を持つことで、不毛な怒りの存在しない組織創りへと繋げます。２. 動画で学ぶアンガーマネジメント アンガーマネジメント叱り方講座（20分）- 対象: 指導する場面が多いリーダー、管理者- 内容: 「悪い叱り方」と「上手な叱り方」を学び、「叱る」をリクエストとして再定義する技術を習得します。- 目的: 適切な指導スキルを身につけ、部下の能力を最大限に引き出すことを目指します。３. 動画で学ぶアンガーマネジメント アンガーマネジメントパワーハラスメント防止講座（30分）- 対象: 管理者層以上- 内容: ハラスメントの基礎知識に加え、アンガーマネジメント的組織創りの重要性を解説します。- 目的: パワーハラスメントが存在しない、風通しの良い職場環境を構築します。

商品詳細

■利用費用：

１.動画で学ぶアンガーマネジメント アンガーマネジメント基礎講座：150万円（税別）

２.動画で学ぶアンガーマネジメント アンガーマネジメント叱り方講座：45万円（税別）

３.動画で学ぶアンガーマネジメント アンガーマネジメントパワーハラスメント防止講座：45万円（税別）

※1企業様あたり／受講人数無制限のプランです。

※多機能型LMS「SmartSkill Campus」をご利用のお客様には、特別優待価格にてご提供いたします。

■利用期間 ：12ヵ月

■言語 ：日本語、英語

■学習スタイル：動画

■修了基準 ：全章完了または合格

