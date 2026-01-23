売上前年比1.3倍以上と好調なファミリーマート限定「hana by hince」美容雑誌「美的」2025年　年間韓国ベストコスメでハイライト編1位を獲得！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである「たのしいおトク」の一環として、「hince」と共同開発したファミリーマート限定のコスメブランド「hana by hince（ハナ バイ ヒンス）」の全商品を300円引きでお買い求めいただけるキャンペーンを2026年1月27日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて実施いたします。

■発売以来10代・20代を中心に大好評！2025年売上は2024年比1.3倍以上を記録

「hana by hince」は、「hince」の品質はそのままに、コンビニエンスストアならではの手軽さでお試しいただけるよう、手に取りやすい低価格帯・持ち運びやすいミニサイズで展開しています。ベースメイクからポイントメイクまで、毎日のメイクアップが楽しくなる27品のラインアップです。

発売以降、多くのお客さまにご好評をいただき、2025年の売上は2024年比1.3倍以上を記録しました。2025年9月と11月にはブランド初のシーズンコレクションも発売しました。今後のさらなる展開にご期待ください。

■「美的」2025年 年間韓国ベストコスメ ベースメイク部門 ハイライト編で1位を獲得！

美容雑誌「美的」の2025年年間韓国ベストコスメにおいて、ハイライト編で「hana by hince」の「シャインハイライターバーム 01」が1位を獲得しました。上品で自然なツヤ感と濡れたような質感を評価いただきました。

このたびの受賞を記念し、「hana by hince」全商品300円引きセールを実施いたします。「シャインハイライターバーム」も税込み690円でお買い求めいただけます。

この機会に、ぜひ「hana by hince」の品質をご体感ください。

【セール概要】

内容：「hana by hince」全商品 レジにて300円引き

期間：2026年1月27日（火）～ 2026年2月23日（月）

実施店舗：全国のファミリーマート約16,400店

※店舗によって取り扱いのない場合がございます

【商品詳細】

【商品名】シャインハイライターバーム（01シャンパン 02ロージー 全2色）

【価格】900円（税込990円）

【発売地域】全国

【内容】透明な発色とほのかなキラキラがいつものメイクにときめきを与えてくれるハイライターバームです。柔らかく溶けるようなテクスチャーがしっかり密着し、ベースメイクを崩さずご使用いただけます。

【商品名】レイヤーフィットクッション SPF50+ PA+++ （01アイボリー 02ナチュラル 全2色）

【価格】1,619円（税込1,780円）

【発売地域】全国

【内容】さっと塗るだけで薄くなめらかに肌にフィットし、気になるところをカバーしてくれるクッションファンデーションです。赤すぎず、黄色すぎないニュートラルカラーと健康的なツヤ感で理想のナチュラル肌を演出することができます。

【商品名】ウォーターグラスティント（01モモ 02ベリー 03モーヴ 04キャラメル 全4色）

【価格】900円（税込990円）

【発売地域】全国

【内容】水分がすっと唇に溶け込み、くすみにくく塗りたての発色が長時間続く水膜ティントです。ヒアルロン酸※を含むスキンケア成分も配合されているため、長時間つけていても乾燥しにくい仕様です。

※ 低分子ヒアルロン酸（ハイドロライズト ヒアルロニック アシッド）

【商品名】シアーグラスリップスティック

（01モモ 02ベリー 03キャラメル 04ヘーゼル 全4色）

【価格】900円（税込990円）

【発売地域】全国

【内容】しっとりとした唇を維持しながらクリアな艶めきを叶えてくれるリップスティックです。塗り重ねるごとにカラーが鮮明になるテクスチャーで好みの発色をまとうことができます。

【商品名】メルティンググロウチークバーム

（01モモ 02ベリー 03キャラメル 全3色）

【価格】900円（税込990円）

【発売地域】全国

【内容】透明感あふれる高発色なカラーでヘルシーな印象を演出できるバーム型チークです。べたつかないしっとりテクスチャーがしっかり頬に密着します。

【商品名】トリプルアイパレット（01モモ 02ベリー 03キャラメル 全3色）

【価格】1,319円（税込1,450円）

【発売地域】全国

【内容】レイヤリング可能な3色でさっとトレンディーなアイメイクが完成するミニアイパレットです。指ひとつでムラなく綺麗に仕上がるテクスチャーで初心者でも簡単に完成度の高いアイメイクが叶います。

【商品名】ベールフィットUVトーンアップ SPF50+ PA++++

（01ピーチアイボリー 02ソフトラベンダー 全2色）

【価格】1,273円（税込1,400円）

【発売地域】全国

【内容】華やかに肌トーンを明るくしてくれるUVトーンアップベースです。生クリームのように軽くなめらかなテクスチャーが、必要な油分を残しながら長時間トーンアップ肌をキープします。

【商品名】ムードオンネイルポリッシュ（01モモ 02ベリー 03アッシュブルー 全3色）

【価格】619円（税込680円）

【発売地域】全国

【内容】透明感あふれるカラーと光沢感のシロップネイルです。肌に馴染む柔らかいカラー感とクイックドライ機能でデイリーにご使用いただけます。

限定品

【商品名】ウォーターグラスティント（05モンブランミルク 06 マロングラッセ）

【価格】900円（税込990円）

【発売地域】全国

【内容】モンブラン・マロングラッセのスイーツをイメージした数量限定ティントです。

限定品

【商品名】リッププランパーグロス シャインピンク

【価格】900円（税込990円）

【発売地域】全国

【内容】淡いピンクカラーに輝くグリッターを加え、真珠のような光沢で、存在感のある煌びやかな光彩を演出する数量限定のリップグロスです。ひんやりクーリングプランパー機能で、唇に密着し、のせた瞬間にふっくらと仕上がります。

限定品

【商品名】トリプルアイパレット シャインピンク

【価格】1,319円（税込1,450円）

【発売地域】全国

【内容】輝くピンク＆ゴールドパールのアイシャドウです。

パールマット、角度によって立体感のあるハイライター、艶やかなグリッターの３色です。アイメイクはもちろん、ハイライトとしてもお使いいただける数量限定アイテムです。

※画像はイメージです。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がございます。

※メイク化粧品売上対比 25年3月14日～26年1月12日実績

■hince について

「hince（ヒンス）」は、密度の高い豊富なカラーで個々の特有の雰囲気を作り上げ、潜在している本来の美しさを発現させるという意味の「Narrative Beauty」をコンセプトに、2019年1月に韓国で誕生したメイクアップブランドです。日本では2019年からオンライン販売を開始し、2022年11月に日本初の直営店「hince ルミネエスト新宿店」、2023年5月には「hince ルクアイーレ店」、そして2024年4月に「hince タカシマヤゲートタワーモール店」をオープンしました。

■hana by hince について

「hana by hince（ハナバイヒンス）」は、“自分だけが持つ固有の美しさを花のように咲かす”という意味が込められた「hince（ヒンス）」の姉妹ブランドです。2025年3月14日（金）から全国のファミリーマートにて販売中です。

公式Instagram：hanabyhince_official_jp

公式X : hanabyhince_jp

