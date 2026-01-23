メガネブランド「Zoff」2026年1月の新商品

株式会社インターメスティック■商品概要

商品名｜FLIP UP

種類｜メガネ1型5種（ZC251018_14F1のみEC限定展開）

価格｜\13,300（セットレンズ代込）

発売日｜2026年1月16日（金）

取扱店舗｜Zoff一部店舗（アウトレットは除く）、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

跳ね上げ部分が落ちにくい、特許出願中のフリップアップ構造を搭載した新型モデルが登場。フロント部分を跳ね上げることで、メガネをかけたときの手元の見づらさを解消します。シンプルで洗練されたデザインに、ブラックを中心とした、ビジネスシーンにもなじむカラーバリエーションを展開。見た目にも使い勝手にもこだわった、ワンランク上の跳ね上げ式メガネです。

Shape：Wellington ZC251018（5色展開）\13,300（セットレンズ代込）

ZC251018_14E1、ZC251018_14F2、ZC251018_18E1（他2色）｜ポイント

フリップアップ部分のつなぎ箇所にクランクを入れ、目とレンズの距離を近づけることで、より自然な見た目を実現しました。特許出願中の独自構造により、フリップアップ部分が落ちにくい、安定感のある跳ね上げ式メガネです。

■商品概要

商品名 ｜TRAD METAL

種類 ｜メガネ6型12種

価格 ｜\9,900（セットレンズ代込）

発売日 ｜2026年1月23日（水）

取扱店舗 ｜Zoff全店舗（アウトレットは除く）、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

メタルの光沢が雰囲気を格上げする、最旬デザインのコレクションを新発売。少しエッジの効いたフロントデザインに、つるにあしらわれた矢羽根モチーフがアクセントとなり、今っぽさを演出します。トレンドのシルバーカラーや、肌なじみの良いゴールドなど、程よい光沢感のカラーバリエーションを展開。ファッションのアクセントとして取り入れたくなる、個性を引き出す一本です。

Shape：Wellington ZY262005（2色展開）\9,900

ZY262005_15F1、ZY262005_17E1

Shape：Wellington ZY262006（2色展開）\9,900

ZY262006_15F1、ZY262006_56F1

Shape：Oval ZY262007（2色展開）\9,900

ZY262007_14F1、ZY262007_15E1

Shape：Wellington ZY262008（2色展開）\9,900

ZY262008_15F1、ZY262008_17E1

Shape：Oval ZY262009（2色展開）\9,900

ZY262009_15E1、ZY262009_56F1

Shape：Fox ZY262010（2色展開）\9,900

ZY262010_15F1、ZY262010_20E1■商品概要

商品名 ｜リムレスサングラス

種類 ｜サングラス4型8種

価格 ｜\9,900

発売日 ｜2026年1月23日（金）

取扱店舗 ｜Zoff全店舗（アウトレットは除く）、Zoff公式オンラインストア他

｜商品詳細

肌なじみのいいリムレスサングラスが新登場。濃度20％のグラデーションカラーレンズを採用し、目元を美しく彩ります。軽量なチタン素材を使用することで、長時間かけていても疲れにくい快適なかけ心地を実現しました。フロントの上下幅が広く、かけやすいウェリントン型から、シャープな印象のスクエア型まで、幅広いバリエーションを展開。機能性とデザイン性を兼ね備えた、トレンド感あふれるサングラスです。

※度無し専用商品のため、度付きへの変更は不可。

Shape：Oval ZG263G01（2色展開）\9,900

ZG263G01_14F1、ZG263G01_15E1

Shape：Wellington ZG263G02（2色展開）\9,900

ZG263G02_15E1、ZG263G02_56F1

Shape：Wellington ZG263G03（2色展開）\9,900

ZG263G03_15E1、ZG263G02_56F1

Shape：Square ZG263G04（2色展開）\9,900

ZG263G04_14F1、ZG263G04_15E1