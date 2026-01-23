ライオン、文部科学省主催「いーたいけんアワード（青少年の体験活動推進企業表彰）」で「おくちからだプロジェクト」が2年連続受賞

ライオン株式会社

ライオン株式会社（代表取締役兼社長執行役員：竹森 征之）は、文部科学省主催の令和7年度「いーたいけんアワード（青少年の体験活動推進企業表彰）」において、インクルーシブ・オーラルケア「おくちからだプロジェクト」が奨励賞を受賞しました。なお、本アワードの受賞は、昨年の特別賞連携賞に続き2年連続となり、「おくちからだプロジェクト」の社会的意義が改めて評価されました。

表彰式は2026年1月20日（火）に、国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区）にて行われ、受賞者に表彰状が授与されました。

■令和7年度「いーたいけんアワード（青少年の体験活動推進企業表彰）」奨励賞を受賞

文部科学省では、社会貢献活動の一環として青少年の体験活動に関する優れた取り組みを行った企業に対し、「青少年の体験活動推進企業表彰」を行っています。この表彰は、社会貢献活動の一環として青少年の体験活動に関する優れた取り組みを行っている企業を表彰し､全国に広く紹介することにより、青少年の体験活動の推進を図ることを目的としています(※)。

（※）出典：文部科学省HP https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/2025/index.html

当社が2021年から始めたインクルーシブ・オーラルケア「おくちからだプロジェクト」は、NPO法人と連携協定を締結し、認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえとともに、全国のこども食堂等の場を通じて「オーラルヘルスケアの習慣づくり」と「自己肯定感の向上」につながる体験機会を提供してまいりました。2024年以降は異業種連携（（株）ファンケルほか）・学校連携・流通連携など活動範囲を広げ、昨年は保育所や認定こども園という新たな場での活動にも着手しています。さらに社内では体験型研修として社員が参加する仕組みをつくり、社内エンゲージメント向上にも役立てています。本アワードの受賞はこれらの取り組みやその成果が評価されたもので、昨年の特別賞連携賞に続き2年連続となります。

■「おくちからだプロジェクト」について

ポスター発表の様子

当社は「より良い習慣づくりで、人々の毎日に貢献する（ReDesign）」をパーパスに掲げ、サステナビリティ領域における重要課題のうち、事業・社会ともに影響度が高い「健康な生活習慣づくり」を最重要課題に特定し、オーラルヘルスケア分野では、予防歯科習慣づくりを推進しています。

その中で、「オーラルヘルスケアの習慣づくり」と「自己肯定感の向上」を目指した「おくちからだプロジェクト」を、認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえとともに、2021年よりこども食堂を中心に開始しました。

体験プログラムでは、正しいオーラルヘルスケアに関する紙芝居や自分だけのオリジナル歯ブラシをつくる工作（デコ歯ブラシ）、遊びながらオーラルヘルスケアについて学ぶことができるオリジナルゲーム（「はごろく」「もぐしゃか」「ハハハ」）などを通じて、子どもたちは歯と口に関する基本的な知識を習得するとともに、「褒められる体験」、「他者とコミュニケーションをとる体験」、「みんなで楽しく遊びながら学ぶ体験」をしています。2025年12月末までに、全国のこども食堂2,800ヵ所・約14万人の子どもたちにこの体験プログラムのキットを提供しました。

こども食堂に対し、物資（教材や商品）だけでなく「体験」を提供していること、またプログラムを通じて自己肯定感向上を目指した取り組みであることが、本プロジェクトならではの特徴となっています。

体験キットの紹介（一部）：左から、はごろく（ゲーム）、 デコ歯ブラシ（工作）、紙芝居

なお、2025年10月に開催した、ライオン×むすびえ「おくちからだプロジェクト」報告会では、両者のこれまでの活動の軌跡とともに、歯みがきの習慣化と自己肯定感における成果を発表しました。体験プログラムに参加した子どもたちへの調査により、一日の歯みがき回数が増えたことや、自己肯定感がプラスに転じたことが確認できました（詳細はニュースリリース（2025年11月6日公開）参照）。

当社グループは、これからも様々な企業や学校、自治体の方々と連携を図りながら、子どもたちの健やかな未来に向けて活動を継続してまいります。

【関連情報】

・ライオン統合レポート「オーラルヘルスケアの成長加速」

https://www.lion.co.jp/ja/ir/library/ar/2025/pdf/ir2025.pdf#page=20

・ライオン統合レポート「サステナビリティ重要課題への取組み強化 社会貢献活動」

https://www.lion.co.jp/ja/ir/library/ar/2025/pdf/ir2025.pdf#page=48

・ニュースリリース（2025年11月6日公開）

ライオン×むすびえ 「おくちからだプロジェクト」報告 ～こども食堂を通じてオーラルヘルスケアの重要性を伝える～(https://doc.lion.co.jp/uploads/tmg_block_page_image/file/11018/20251106.pdf)