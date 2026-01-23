ミニーマウスやマリーと甘いフルーツをテーマにした新コレクション「GLOSSY FRUITS」をディズニーストアで1月30日（金）より順次発売

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区）は、ミニーマウスや『おしゃれキャット』のマリーとフルーツ飴をテーマにした新コレクション「GLOSSY FRUITS」を、ディズニーストア店舗で1月30日（金）より、ディズニーストア一部店舗※1とディズニー公式オンラインストアでは先行して1月27日（火）より※2順次発売します。販売店舗などの詳細は商品ページよりご確認ください。

特集ページ :http://disneystore.jp/glossy-fruits/

※1 ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店

※2 ディズニー公式オンラインストアではディズニーストアクラブプレミアムメンバー限定で1月26日（月）12:00～1月27日（火）7:00の先行販売をいたします。

■ GLOSSY FRUITS

(C) Disney

［画像掲載商品］

ショッピングバッグ 600円/ ぬいぐるみ＜ミニー＞ 4,400円/ ぬいぐるみ バッグ入り＜マリー＞ 5,500円/

ぬいぐるみキーチェーン＜チップ＆デール＞ 4,600円/ ワッフルクッキー 缶入り 2,000円

ディズニーストアから、飴でコーティングされた甘いフルーツをテーマにした新コレクションが登場します。ミニーマウスや『おしゃれキャット』のマリーと、みずみずしいフルーツを組み合わせた艶やかなデザインです。クリア素材やラメを取り入れ、透明感のあるいちごとさくらんぼや、光沢感のあるリボンがポイントのアイテムを展開します。

ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンは、いちごを抱きしめた姿が愛らしいミニーやマリーのほか、チップ＆デールがラインナップ。一部店舗限定でさくらんぼコスチューム姿のスティッチとスクランプも登場します。また、春らしいピンクを基調にフルーツ柄がキュートなショッピングバッグやパスケース、ルームウェアなど、日常で使えるアイテムが揃います。さらに、いちごチョコがけのワッフルクッキーは、缶ケース入りで見た目も可愛らしくプレゼントにもおすすめです。

［商品一部抜粋］

(C) Disney

■ 「うるぽちゃちゃん」からフルーツコスチューム姿のキャラクターのぬいぐるみが登場！

「うるぽちゃちゃん」から、フルーツの帽子をかぶったキャラクターのぬいぐるみが登場します。ミッキーマウスとミニーマウスはいちご、チップとデールはりんごをそれぞれ取り入れたデザイン。ころんとしたキュートなフォルムやギンガムチェック柄のコスチュームもポイントです。

(C) Disney

［画像掲載商品］

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ 各1,800円

■ ユニベアシティ ぬいぐるみキーチェーン専用コスチュームに、フルーツがモチーフのポンチョが登場！

「UniBEARsity（ユニベアシティ）」 ぬいぐるみキーチェーン専用コスチュームに、フルーツをモチーフにしたポンチョが登場します。フード部分にミッキーをイメージした丸い耳をデザインし、フルーツのみずみずしさを表現した光沢感のある生地や透明のビーズがポイント。シークレットポンチョは、いちご、ぶどう、もも、オレンジ、レモン、メロンの全6種を展開します。さらに、ふたつ繋がったさくらんぼをモチーフにした、ペアデザインのポンチョも登場。お気に入りのぬいぐるみキーチェーンに着せて、一緒におでかけを楽しめます。

(C) Disney(C) Disney

［画像掲載商品］

ユニベアシティ ぬいぐるみキーチェーン専用 シークレットポンチョ（もも、メロン） 各2,400円

ユニベアシティ ぬいぐるみキーチェーン専用 ポンチョ（さくらんぼ） 3,300円

※ 画像をご使用の場合は、コピーライト (C) Disneyを必ずご記載ください。

※ ディズニーストア店舗の詳細は、店舗情報ページ(https://www.disney.co.jp/store/storeinfo)よりご確認ください。

※ 記載価格はすべて税込みです。

※ 品切れの際はご了承ください。

※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

※ 一部店舗で取り扱いがない場合がございます。