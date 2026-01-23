ミニーマウスやマリーと甘いフルーツをテーマにした新コレクション「GLOSSY FRUITS」をディズニーストアで1月30日（金）より順次発売

写真拡大 (全13枚)

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区）は、ミニーマウスや『おしゃれキャット』のマリーとフルーツ飴をテーマにした新コレクション「GLOSSY FRUITS」を、ディズニーストア店舗で1月30日（金）より、ディズニーストア一部店舗※1とディズニー公式オンラインストアでは先行して1月27日（火）より※2順次発売します。販売店舗などの詳細は商品ページよりご確認ください。


特集ページ :
http://disneystore.jp/glossy-fruits/


※1　ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店


※2　ディズニー公式オンラインストアではディズニーストアクラブプレミアムメンバー限定で1月26日（月）12:00～1月27日（火）7:00の先行販売をいたします。



■ GLOSSY FRUITS



(C) Disney

［画像掲載商品］


ショッピングバッグ　600円/ ぬいぐるみ＜ミニー＞　4,400円/ ぬいぐるみ バッグ入り＜マリー＞　5,500円/


ぬいぐるみキーチェーン＜チップ＆デール＞　4,600円/ ワッフルクッキー 缶入り　2,000円



　ディズニーストアから、飴でコーティングされた甘いフルーツをテーマにした新コレクションが登場します。ミニーマウスや『おしゃれキャット』のマリーと、みずみずしいフルーツを組み合わせた艶やかなデザインです。クリア素材やラメを取り入れ、透明感のあるいちごとさくらんぼや、光沢感のあるリボンがポイントのアイテムを展開します。


　ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンは、いちごを抱きしめた姿が愛らしいミニーやマリーのほか、チップ＆デールがラインナップ。一部店舗限定でさくらんぼコスチューム姿のスティッチとスクランプも登場します。また、春らしいピンクを基調にフルーツ柄がキュートなショッピングバッグやパスケース、ルームウェアなど、日常で使えるアイテムが揃います。さらに、いちごチョコがけのワッフルクッキーは、缶ケース入りで見た目も可愛らしくプレゼントにもおすすめです。



［商品一部抜粋］



(C) Disney


■ 「うるぽちゃちゃん」からフルーツコスチューム姿のキャラクターのぬいぐるみが登場！


　「うるぽちゃちゃん」から、フルーツの帽子をかぶったキャラクターのぬいぐるみが登場します。ミッキーマウスとミニーマウスはいちご、チップとデールはりんごをそれぞれ取り入れたデザイン。ころんとしたキュートなフォルムやギンガムチェック柄のコスチュームもポイントです。





(C) Disney

［画像掲載商品］


うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ　各1,800円



■ ユニベアシティ ぬいぐるみキーチェーン専用コスチュームに、フルーツがモチーフのポンチョが登場！


　「UniBEARsity（ユニベアシティ）」 ぬいぐるみキーチェーン専用コスチュームに、フルーツをモチーフにしたポンチョが登場します。フード部分にミッキーをイメージした丸い耳をデザインし、フルーツのみずみずしさを表現した光沢感のある生地や透明のビーズがポイント。シークレットポンチョは、いちご、ぶどう、もも、オレンジ、レモン、メロンの全6種を展開します。さらに、ふたつ繋がったさくらんぼをモチーフにした、ペアデザインのポンチョも登場。お気に入りのぬいぐるみキーチェーンに着せて、一緒におでかけを楽しめます。



(C) Disney

(C) Disney

［画像掲載商品］


ユニベアシティ ぬいぐるみキーチェーン専用 シークレットポンチョ（もも、メロン）　各2,400円


ユニベアシティ ぬいぐるみキーチェーン専用 ポンチョ（さくらんぼ）　3,300円




※　画像をご使用の場合は、コピーライト (C) Disneyを必ずご記載ください。


※　ディズニーストア店舗の詳細は、店舗情報ページ(https://www.disney.co.jp/store/storeinfo)よりご確認ください。


※　記載価格はすべて税込みです。


※　品切れの際はご了承ください。


※　商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。


※　一部店舗で取り扱いがない場合がございます。