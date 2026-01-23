人気雑誌「Oggi」とMeWORK(R)のコラボアイテムが新登場高機能とトレンドを両立したセットアップ・トップスなど全30種！

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、この度女性ファッション誌「Oggi」（小学館発行）とコラボレーションした全30アイテムの販売を開始しました。今回、「Oggi」の専属読者モデル「オッジェンヌ」の皆さまと、「Oggi」編集部にご協力いただき、働く女性のリアルな声を反映したセットアップ・トップスを開発。MeWORK(R)の強みである高機能性に加え、長めの着丈やボタンデザイン、ポケット収納など細かな部分にもこだわり商品化いたしました。

ビジネスはもちろん入卒園や学校行事などのオケージョン、休日のオフスタイルにも使える汎用性の高さが魅力の本商品群は、全国のAOKI店舗ならびにAOKI公式オンラインショップ（ https://www.aoki-style.com/feature/oggi/(https://www.aoki-style.com/feature/oggi/) ）で、ご購入いただけます。

※一部限定店舗展開やEC限定商品がございます。

■ジャケット＆ボトムのセットアップだけでなく、今年はスタイリングがすぐ決まるブラウスセットアップが新登場！

今春夏シーズンの取り組みにおいては、働く女性の代表として「Oggi」専属読者モデルの「オッジェンヌ」の皆さまと編集部の皆さまに企画段階から参加いただき、ジャケットの着丈の長さやボタンの選定、ブラウスのデザインやジレの内ポケット収納を新たに付加するなど細かなディテールにもこだわり、商品を作製いたしました。30種の商品群の中でも神ラクセットアップは、きちんと感と洗練された印象を両立したシンプルなデザインと、光沢感のある上品な素材感でビジネスはもちろん、春の入卒園や学校行事などのオケージョンにも最適な1着となっています。

洗濯機で洗える、防シワ、ストレッチの機能に加え、春夏に嬉しいUVカットも備えています。

※アイテムにより異なります。

トップスは、ブラウス・シャツ・ニットと豊富なデザインバリエーションで展開。今年は新たに結び方をアレンジできるボウタイ付きのブラウスとパンツのブラウスセットアップをご用意しました。

1着でも華やかに着られるデザインかつ、ジャケットとの組み合わせで朝のスタイリングが簡単に決まります。「Oggi.jp」では、MeWORK(R)とのコラボアイテムを使用したコーディネートをご紹介するなど、みなさまに春夏の装いの楽しさをお伝えしております。

AOKIでは今後も、お客様のライフシーンに寄り添う商品の企画・開発に力を尽くしてまいります。

Oggi＆MeWORK(R)コラボ 商品ラインナップ セットアップ

■Oggi＆MeWORK(R)コラボ ブライトツイルストレッチセットアップ

１.「きちんと感」と「洗練さ」を演出する光沢感のある素材

さらっとした触り心地と光沢感のある上品な素材感。ビジネスシーンはもちろん、入卒園や学校行事などオケージョンシーンでも活躍するきれいめセットアップです。

２.着まわし力抜群の豊富なデザイン＆カラーバリエーションを展開

ジャケットはノーカラーとダブルブレストデザインの2型、ボトムはすっきりとした装いが叶うストレートパンツと、ハンサムなワイドパンツ、上品なロングタイトスカートの3型をご用意。ジレも加わり様々な着こなしがお楽しみいただけます。ベーシックな紺色、春らしさを感じるオフホワイトとベージュの3カラーを展開。

３.毎日のラクを叶える「洗える・防シワ・ストレッチ」など豊富な機能性

MeWORK(R)の特長である「洗える・防シワ・ストレッチ」だけでなく、「吸汗速乾」「UVカット」機能も備えており、着用時やお手入れの快適さを提供します。

■Oggi＆MeWORK(R)コラボ グレージュチェックセットアップ

１.レーヨン混の柔らかな生地感と快適な着心地

ポリエステル・レーヨン・ポリウレタンの混合素材を使用。

柔らかさのある素材とストレッチ性により快適な着心地を実現しました。程よい光沢感があり、ワイドパンツとカジュアルなスニーカー合わせから、タイトスカートの上品なきれいめスタイルまで多彩なスタイリングが叶います。

２.トレンドのグレージュとチェック柄でこなれ感のある装いに

ダブルブレストジャケット、ストレートパンツ、ワイドパンツ、ロングタイトスカートとボトムを3型ご用意。春らしいニュアンスカラーかつチェック柄のセットアップはカラーインナーやカラーパンツとも相性が良く、トレンド感も演出できる1着です。

■Oggi＆MeWORK(R)コラボ ブラウスセットアップ

１.単品でもセットアップでも簡単にお洒落見えが叶う

オッジェンヌの皆さまから毎朝のコーディネートに迷わず、簡単にお洒落見えするセットアップが欲しいという声から生まれた商品。ブラウスは結び方をアレンジできる長めのボウタイ付きで、結ぶだけでドレスアップ感のある華やかな着こなしに。パンツはすっきりとしたワイドシルエット。

きちんと感がありながらウエスト後ろはゴム仕様で快適な着心地です。

２.毎日着たくなる嬉しい高機能

さらりとした生地感で、防シワ・吸汗速乾性のある素材を使用しているため、自宅でのお洗濯後の乾きも早いのが嬉しいポイント。花粉が気になる季節でも部屋干しができてお手入れも簡単です。

Oggi＆MeWORK(R)コラボ 商品ラインナップ トップス

■Oggi＆MeWORK(R)コラボ パール付きスキッパーシャツ

顔まわりがすっきり見えるスキッパーシャツをベースに、フロントと袖元にはパールボタンをあしらった1着。長めのカフス袖にすることでエレガントさを感じられるデザインに仕上がりました。ジャケットを羽織った際や、ウエストインしてもすっきり見える絶妙なサイズ感にこだわった大人の万能ストライプシャツです。

素材：ポリエステル59％・綿21％

・レーヨン20％

サイズ：S～L

カラー：ベージュ・茶

税込価格：6,589円

■Oggi＆MeWORK(R)コラボ シアー袖ニット

スーツの着こなしを垢抜けて見せてくれる、シーンを選ばないちょうどいい華やかさをオッジェンヌの皆さんと共に考え抜いて完成したニット。ジャケット合わせのインナーとしてもたつかない袖のボリュームや、適度な開きのクルーネックデザイン。

腕をすらっと見せてくれる縦落ちプリーツが程よい甘さできちんと見えと華やかさを同時に叶えてくれる1着です。

素材：レーヨン60％・ナイロン40％

サイズ：M～L

カラー：茶・イエロー

税込価格：7,689円

※本リリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1140-252402f8513ed441105a22fc2139b1ed.pdf