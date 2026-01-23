新コンセプト店舗『AO+（アオヤマプラス）』が東京都八王子市に誕生　Z世代に向けて7つのデジタル技術を駆使

青山商事株式会社

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、「洋服の青山」からZ世代や次世代のビジネスパーソンに向けて7つのデジタル技術を駆使した店舗『AO+（アオヤマプラス）』の2号店を、八王子駅北口（東京都八王子市）に2月7日（土）よりグランドオープンします。

特設サイト：https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/campaign/pg/1ao-plus/?lc=masthead

当社は、社会構造の変化に対応する「OMO推進」「DX推進」の柱として『AO+（アオヤマプラス）』を企画。昨年10月に1号店としてオープンした高円寺北口店に続き、全国有数の学園都市である八王子市に出店することで、若年層へ向けて新たなお買い物体験の定着を図ります。

『AO+（アオヤマプラス）』高円寺北口店URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000318.000115161.html

『AO+（アオヤマプラス）』は、Z世代や次世代のビジネスパーソンに向けて、これまでにないお買い物体験を提供することを目的とし、7つのデジタル技術を駆使した新コンセプト店舗です。店内は、デジタル技術を駆使してセルフでお買い物を楽しめる「クイックエリア」と、専門知識を持つスタッフが着こなしを提案する「コミュニケーションエリア」の2エリアで構成しています。

■『AO＋（アオヤマプラス）』ステートメント■「7つのデジタル」

１.LEDディスプレイ：LEDディスプレイを店舗外観に設置し、デジタルを駆使することでブランドを訴求

２.デジタルPOP：デジタルPOPを活用し、店内にておすすめ商品を発信

３.AO+STYLING：スタッフスナップ※1と連携し、コーディネート情報やおすすめ商品をピックアップ

４.AIスタイル診断：カメラで撮影したお客様の顔から、AIが顔タイプを診断。顔タイプにマッチしたコーディネートを提案

５.デジタル採寸：セルフボディスキャンによるおすすめサイズの診断

６.AO+FITTING：選択した商品のサイズ、カラーバリエーション、在庫を確認。該当商品を着用したスタッフスナップや関連アイテムを紹介。

７.デジラボ（EasyChoice）：新しい既製スーツの選び方。30パターンのゲージでサイズを測り、生地を選ぶだけで最短翌日発送。

※1公式オンラインストアに掲載しているツール（スタッフがおすすめ商品を着用したコーディネートを掲載）

■デジタルの詳細（一部抜粋）■AIスタイル診断

・目的

→業界、職種別におすすめのスタイル提案

→顔タイプに似合うコーディネート提案

「クイックエリア※2」の一角に設置。まず初めに自分に合ったスタイルをチェックするため、お客様自身が画面上に表示されている業界・職種などのアンケートに回答します。（アンケートは「みんなのシゴト服ずかん※3」を活用）次にカメラで撮影したお客様の顔から、AIが顔タイプを診断しタイプを分類。そのデータをもとに顔タイプにマッチしたコーディネートをスタッフスナップから提案します。

※2デジタルコンテンツを中心にスタッフに声をかけなくても気軽にセルフでお買い物ができるエリア

※3「みんなのシゴト服ずかん」リリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000172.000115161.html

■デジタル採寸

・目的

→メンズスタイル、レディーススタイル

各アイテムのセミセルフ購入アシスト

AIスタイル診断同様に「クイックエリア」の一角に設置。お客様の「性別」「年齢」「身長」「体重」を入力し、正面と側面の2ショットを撮影することで、最短1分でおすすめサイズ※4を確認できます。おすすめのサイズや詳細は、印刷することも可能です。

※4メンズスタイル：スーツ（礼服）・ジャケット・スラックス・ワイシャツ、レディーススタイル：ジャケット・パンツ・スカート・ブラウス（カットソー） のサイズ確認ができます。

■店舗情報

開店日 2月7日（土）10：00オープン

店舗名 「アオヤマプラス 八王子北口店」

住所 〒192-0083 東京都八王子市旭町10番2号 八王子TCビル1階

電話番号 042-649-5291

営業時間 10：00～20：00

売場面積 約44坪

店内は、大きく2つの「クイックエリア」と「コミュニケ―ションエリア」で構成されています。「クイックエリア」は、デジタルコンテンツを中心にスタッフに声をかけなくても気軽にセルフでお買い物ができます。「コミュニケーションエリア」では、オーダーブランドSHITATE（シタテ）やフォーマルなど、専門知識を持つスタッフとコミュニケーションを取りながらビジネスウエアの着こなしを楽しめます。

デジタル採寸やAIを活用したビジネスウエア診断ができるサイネージなど、これまでの既存の「洋服の青山」にはない新たなコンセプト店舗です。

※クイックエリア…裾上げ済みのパンツやサイズがS・Mなどのサイズ表記を中心に商品展開しております。

左：クイックエリア 右：コミュニケーションエリア ※参考：1号店（高円寺北口）の店内

■担当者コメント（店舗開発部 木下 俊之）

今回、2月7日（土）にZ世代や次世代のビジネスパーソン向け新コンセプト店『AO+（アオヤマプラス）』2号店をJR八王子駅北口にオープンします。八王子市は、都心からの移住先としてファミリー層に選ばれるだけでなく、21の大学・短大・高専が集まり約10万人の学生が学ぶ、全国有数の「学園都市」という側面を持ち、メインターゲットであるZ世代が密集するエリアとなっています。また近隣には、洋服の青山の既存店6店舗が出店しているため、「サテライト店」としての役割も期待できます。

【八王子北口店の特徴】

JR八王子駅北口から徒歩3分以内という好立地で、通勤・通学で駅を利用する膨大なビジネスパーソンや学生へのアプローチを極めて容易にします。特に、これからビジネスウエアを必要とするフレッシャーズ層にとって、日常の動線上で「AI・デジタルを駆使した最新ショップ」に出会える体験は、大きな注目を集めるトリガーとなります。また学生や20代の居住割合が高い八王子市では、『AO+（アオヤマプラス）』の最大の特徴である「スタッフに声をかけられずセルフで選べる」スタイルが、若年層特有の購買行動にマッチします。接客に対する心理的ハードルを下げ、自分のペースで自由に「選ぶ」楽しさも提供できます。