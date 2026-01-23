フリースタイルスキーモーグル日本代表　堀島行真選手悲願の五輪金メダルへ！「真っすぐ行く」をモットーに真摯に歩む姿に密着「じもスポ＋　堀島行真　～続・真っすぐ行く～」

名古屋テレビ放送株式会社

メ～テレ（名古屋テレビ放送）の平日夕方のニュース情報番組「ドデスカ＋」（月～金 午後３時４０分～）で毎週木曜日に放送しているスポーツコーナー「じもスポ！」。

地元・東海地方のスポーツチームやアスリートを掘り下げるこのコーナーの特別編「じもスポ＋」が、

1月31日(土)午前11時00分から放送されます。

今回は2022年5月に放送した特別編「アップ！じもスポ＋ 堀島行真～真っすぐ行く～」の続編として、2月6日に開幕するミラノ・コルティナ五輪の金メダル候補、北京五輪フリースタイルスキーモーグル銅メダリストの堀島行真選手（28 岐阜県池田町出身）を再び取り上げます。

2022年の北京五輪で銅メダルを獲得して以降“オリンピックの金メダル”だけを見据えてきた4年間。

2023-24シーズンには日本男子初のW杯種目別年間総合優勝。25年には世界選手権制覇。

さらに今シーズンもW杯5戦中4戦で表彰台に立つなど、確かな実績を積み重ねてきました。

そんな快挙の裏には、過去2度の五輪で学び、私生活から大切にする“ある姿勢”が・・・。

スキー王国ノルウェーへの移住や、左ひざの靭帯損傷など様々な出来事を経て、悲願の五輪金メダルへ！

名前の由来でもある「真っすぐ行く」をモットーに、真摯に歩む姿を追いました。

＜番組概要＞

【タイトル】 じもスポ＋ 堀島行真 ～続・真っすぐ行く～

【放送日時】 2026年1月31日(土) 午前11時00分～11時30分 (30分)

【出演】 堀島行真（フリースタイルスキーモーグル日本代表 トヨタ自動車所属）

【放送エリア】 東海地区ローカル (愛知・岐阜・三重)