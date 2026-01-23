“進化を、目撃する島”、エクアドル・ガラパゴス諸島。島に滞在する「ホテル泊」と船で眠る「クルーズ泊」、2つの楽しみ方に迫る新規モデルプランを発表。

Oooh株式会社

手つかずの海と溶岩台地が広がる原始の風景に、独自の進化を遂げた動植物が息づく―― 。ガラパゴス諸島には、地球の時間そのものと向き合うような特別な体験があります。世界100ヶ国以上の現地旅行会社と提携し、オーダーメイドの海外旅行を提供するOooh（ウー）株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：山下晋太郎、以下「当社」）は、2026年1月、ガラパゴス諸島を舞台とした新規モデルプランを発表。今回は、島に滞在しながら巡る「ホテル泊」と、船に泊まり海から島々に迫る「クルーズ泊」という2つの旅のスタイルに着目しました。それぞれの魅力とともに、進化の島々を深く味わうための現地旅行会社厳選モデルプランをご紹介します。

◆陸に泊まって巡るか、海上に泊まって巡るか。2つの滞在スタイルの魅力とモデルプランをご紹介

島ごとに異なる生態系や風景、海と陸が近接する独特の環境が、訪れるたびに新しい発見をもたらすガラパゴス諸島。今回は、島に滞在しながら巡る「ホテル泊」と、船に泊まり海から島々に迫る「クルーズ泊」の2つの滞在スタイルがもつ魅力とともに、現地旅行会社が厳選した新規モデルプランをご紹介します。

【1】島に滞在するホテル泊の魅力

島に腰を据えて滞在することで、ガラパゴスの「日常」に近づける旅のスタイル。朝夕の光の変化や港町の静かな時間、人々の暮らしに触れながら、じっくり島を巡ることができます。島ごとの観光を組み合わせるため旅程に柔軟性があり、比較的費用を抑えやすい点も魅力のひとつ。街のレストランでの食事や、港周辺でのお土産探しを自由に楽しめるのもホテル泊ならではです。初めてのガラパゴスや、ゆったりと自分のペースで過ごしたい方におすすめのスタイルです。

〈おすすめのモデルプラン紹介〉

サンタクルス島とサン・クリストバル島、2つの島のホテルを拠点にガラパゴス諸島の魅力を満喫。シュノーケリングやハイキングを通して、ガラパゴス固有の自然と野生動物を堪能します。夜は島のホテルでゆったりと過ごし、快適な環境の中で旅の疲れを癒せるのも魅力。最終日にはエクアドルの首都キトを観光し、歴史ある街並みと文化に触れて旅を締めくくります。

◼️プラン詳細はこちら

巨大なカメが歩む高原と碧き海の祝祭｜ガラパゴスと古都キトの旅情を辿る(https://www.oooh.jp/itinerary/ja/299e0522aaa4d14ff69e)

【2】海上に滞在するクルーズ泊の魅力

船そのものが拠点となり、点在する島々を効率よく巡れるのがクルーズ泊の最大の魅力。訪問する場所が多い分、動物観察のチャンスも多くなります。人の立ち入りが制限された離島にもアクセスでき、より原始的な自然や野生動物に出会えることも。大型船を選べば揺れが比較的少ない場合もあり、船旅が初めての方でも安心して参加しやすいのも嬉しいポイントです。短期間でガラパゴスの核心に迫りたい方に適した、没入感の高い旅のかたちです。

〈おすすめのモデルプラン紹介〉

クルーズ船に宿泊しながら、多くの島々を巡る旅。フェルナンディナ島では飛べない鵜、サンティアゴ島ではガラパゴスオットセイ、ラビダ島ではガラパゴスアシカの大規模なコロニーなど、この地にしか生息しないユニークな動物たちに間近で出会える機会が満載です。移動のたびに景色が変わり、船上で迎える朝と夜もまた、旅の記憶として静かに刻まれていきます。

◼️プラン詳細はこちら

少人数豪華クルーズで楽しむ奇跡の島ガラパゴス！ユニークな野生生物との感動的な出会い(https://www.oooh.jp/itinerary/ja/be924cfa373a0d2370a1)

◆エクアドル現地旅行会社がオーダーメイドのガラパゴス諸島旅行をお手伝い！

エクアドル現地旅行会社 Karlaさん

私のルーツは、文化・伝統・そして雄大な自然が日常生活の中に息づくエクアドルのアンデス高地にあります。 この地域は本当に特別な場所です。深い歴史が息づき、誇り高い文化が花開き、地球上でも有数の驚異的な生物多様性が広がっています。 私の専門は、南米全体にわたる没入型の旅をデザインすることです。息をのむような自然の絶景から、心に響く文化との出会いまで──その土地本来の魅力を五感で感じていただける体験をお届けします。 南米の本当の魅力を発見していただけるよう、全力でお手伝いいたします。 さあ、一緒に忘れられない冒険の旅へ出かけましょう！ どうぞいつでもお気軽にご連絡ください。

◆行きたいところへ、もっと自由で、わがままに。Ooohが提供する新しい旅のスタイルとは

Oooh（ウー）は、旅行者と世界中の現地旅行会社をつなぐオーダーメイド旅行の相談プラットフォーム。現地を知り尽くした旅行会社にチャットを通して直接相談・申込ができます。

ポイント１. 想いを形にするオーダーメイドの旅

旅の行程や体験はすべて自由にカスタマイズ。 パッケージツアーや既成のオプショナルツアーでは見つからなかった、「こんな旅ができたらいいのに」という想いをそのまま形にできます。 特別な目的やこだわり、あなただけの理想を出発点に、世界にひとつだけの旅を一緒につくりましょう。

ポイント２. 世界中の現地旅行会社と言葉の壁を超えてつながる

現地を知り尽くした旅行会社が、最新の観光事情や地元のおすすめ情報をもとにプランを提案します。ガイドブックには載らない“リアルな体験”を、世界中の旅行会社と一緒につくることができます。 また、OoohにはAI翻訳機能があるので、言葉の壁を気にせず世界中の旅行会社と自由に話ができます。

ポイント３. 日本のサポートが、ずっとそばで寄り添う

現地の旅行会社と直接やり取りできるのは魅力的。 でも、文化も言葉も違う相手と話すのは少し不安を感じるかもしれません。 Ooohでは、日本のサポートチームがチャットに同席して、相談がスムーズに進むよう丁寧にフォローします。 「伝わるかな？」「返事が遅かったらどうしよう？」そんな心配はいりません。 Ooohなら安心して、納得のいくプランを作り上げることができます。

ポイント４. 旅先でも、安心できるつながりを

旅行中も現地旅行会社と直接つながっているため、万が一トラブルや予定変更があっても、リアルタイムで現地旅行会社が対応します。 日本のOoohサポートもバックアップしているので、フォロー体制も万全。 だから、旅行中も安心して過ごせます。