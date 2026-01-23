上質な空間デザインで、日常に“映える”暮らしを「Grade up style シリーズ」発売

アエラホーム株式会社

「世代を超えて愛される暮らしを創る」を企業理念に掲げて、新築の注文住宅・規格住宅の販売やリフォーム事業、フランチャイズチェーン事業、不動産事業等を展開するアエラホーム株式会社（以下：アエラホーム 東京都千代田区／代表取締役社長 中島秀行）は、住まいの様々な空間にデザインと機能をプラスし、日常に“映える”暮らしをテーマとした空間グレードアップの造作シリーズパック「Grade up style シリーズ」を、2026年1月1日より新たに発売いたしました。

本シリーズは、造作を活用したアエラホームオリジナルの空間デザインにより、これまでの造作で困難だった詳細図作成や価格をあらかじめパッケージ化することで、お客様へスムーズかつスピーディな提案を可能にしました。

Before Grade Up

■ 特徴

・「映える」暮らしとデザインのカスタマイズ

「日常に“映える”暮らし」をテーマに、住まいのテイストやライフスタイルに合わせて、TV周りを自分好みにカスタマイズできます。正面壁はオプションで、無垢調や石目調の壁に変更することも可能です。

・配線レスで柔軟な設置性

壁を一段前に出した“フカシ壁”を利用することで、煩雑になりがちなTVからの配線をすべて隠すことができる構造となっています。また、壁全面に厚み15mmの下地合板を施すことで、壁掛けTV金具を好みの位置に設置できる高い自由度を実現しています。

・洗練された空間演出

壁の両側にはバーチカル照明（垂直方向の照明）用のスペースを確保しています。また、フロートタイプのTVボードを採用することで、軽やかでスタイリッシュな印象を与えます。

・新築・リフォーム双方に対応

本商品は新築住宅だけでなく、リフォームでも活用可能であり、幅広いお客様にワンランク上の空間提案を行います。

■ 商品詳細

シリーズ名：Grade up style（グレードアップスタイル）

第1弾商品名：Custom TV Wall（カスタムテレビウォール）

通常価格：360,000円（税込）

リリース日：2026年1月1日

■ 期間限定キャンペーン

本シリーズの販売開始に合わせて、標準パックについては期間限定で特価キャンペーンを実施いたします。

- キャンペーン価格： 300,000円（税込）- 期間： 2026年6月末まで注：キャンペーン価格は新築の場合の価格です。リフォームの場合は支店にお問い合わせください。

アエラホームは、今後も造作を伴う同シリーズのパック提案を拡充予定であり、安心・安全で快適な住まいの提供とともに、お客様の理想の暮らしを実現する空間提案にも取り組んでまいります。

【会社概要】

■アエラホーム株式会社（https://www.aerahome.com）

所 在 地：東京都千代田区九段南2-3-1 青葉第一ビル2階（東京本社）

代 表 者：代表取締役社長 中島 秀行

事業内容：注文住宅・規格住宅の販売、リフォーム事業、フランチャイズチェーン事業、不動産事業など