江の島アイランドスパ 飲食４店舗で期間限定の特別メニューを提供！江の島ホテルは特別宿泊プランを販売！

株式会社飯田産業

株式会社 飯田産業（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長 築地 重彦）が運営する『江の島アイランドスパ』は、江の島・片瀬海岸一帯で毎年実施されているイルミネーション「湘南の宝石」が（一社）夜景観光コンベンション・ビューロー（代表理事：丸々もとお）により「日本三大イルミネーション」の１つに認定されたことを記念し、館内の飲食４店舗で期間限定の「イルミネーションにちなんだメニュー」を販売いたします。あわせて島内徒歩2分に立地する『江の島ホテル』は江の島のイルミネーションを堪能できる1dayチケットが付いた限定の宿泊プランを販売します。島全体が光と色に包まれた江の島で、ゆったりと贅沢な時間をお得にお過ごしいただけます。

参照： （一社）夜景観光コンベンション・ビューロー公式サイト https://illumitop3.yakeikentei.jp/(https://illumitop3.yakeikentei.jp/)

■江の島を彩る光と色の祭典「湘南の宝石」

江の島のシンボル的存在であるシーキャンドルを中心に、湘南の夜景と透明感あふれる宝石のような光の融合を楽しむことができる、江の島を彩る光と色の祭典イベント「湘南の宝石」。

唯一無二の美景は、関東三大イルミネーションや日本夜景遺産など夜景ブランドタイトルを獲得しておりますが、 このたび「湘南の宝石」が「日本三大イルミネーション」に認定されたことを受け、よりイベントを盛り上げるために当館飲食店舗ではイルミネーションに絡めたメニューをお客さまにご提供いたします。また島内に立地する『江の島ホテル』では、特別な宿泊プランの販売を開始いたします。島全体が光と色に包まれる日本有数のイベントをごゆっくりお楽しみください。

「湘南の宝石2025－2026」概要

開催期間：2025年11月22日（土）～ 2026年2月28日（土）

会場 ：江の島島内・片瀬海岸エリア各所

詳細：「湘南の宝石2025-2026」公式HP

https://enoshima-seacandle.com/event/shonannohoseki/(https://enoshima-seacandle.com/event/shonannohoseki/)

■イルミネーション期間限定、彩り豊かなメニューを江の島アイランドスパ・飲食４店舗でご用意

江の島アイランドスパの飲食店舗は今回の認定を受け、イルミネーションや宝石をイメージした期間限定メニューを新たにご用意し江の島観光者を温かくお迎えいたします。

【飲食4店舗が提供するメニューの一部をご紹介】

■ 湘南の”Jelly” フルーツパフェ （1杯） 990円

カラフルなフルーツがごろごろと入った、白ワインベースのゼリーパフェ。

アイスクリームに星空をイメージしたチョコスプレーをトッピング。

【4階 レストラン アイランドグリルで販売】

■レインボーWARABI-MOCHI （1串・6個） 300円

いちご、マンゴー、レモン、メロン、ブルーハワイ風味の小さなわらび餅を食べやすく串にさした、見た目も楽しい1本。

【1階 江の島カフェで近日販売予定】

■彩り鮮やか海鮮天津飯

（1皿／2～3人でシェアがおすすめ） 1,720円

海鮮をふわふわ玉子の上に散りばめ、チリソースをかけた彩り豊かな天津飯。 【別館2階 中華飯店 吉祥楼で販売】

■生姜香る 鶏団子汁（1杯） 500円

生姜の風味がしっかり効いた、身体が温まる一杯。みつせ鶏のふわふわ鶏だんごが3個、もやしときくらげで食感の良さ、カボチャで季節感をプラス。食べ歩きができる容器で提供します。

【別館１階 吉祥ラーメンで販売】

＊表示価格はすべて税込価格です。

＊各メニューとも仕入れ状況等により内容が変更になる場合がございます。

■17時以降の「江の島1ｄａｙ＋ナイト」チケット付き、お得な宿泊プラン

『江の島ホテル』では「湘南の宝石2025－2026」の開催に合わせ、イルミネーション観賞に便利な会場チケット付きのお得な宿泊プランをご用意いたしました。

【販売プラン詳細】通常の宿泊料金プラス1,500円で「湘南の宝石」江の島サムエル・コッキング苑17時以降の入場料（通常1,950円）がセットになります。

▼チケット付お得な宿泊プラン販売ページ： https://x.gd/Hamvb(https://x.gd/Hamvb)

ホテル客室(ハリウッドツインルーム)

【江の島1day＋ナイトチケットで利用できる4施設】

・江の島エスカー（最終運行19:05）

・江の島サムエル・コッキング苑（17:00～／最終受付19:30）※昼間は無料

・江の島シーキャンドル（展望灯台／最終受付19:30 ）

・江の島岩屋洞窟 ※江の島岩屋の営業時間は9:00～17:00

▶江の島サムエル・コッキング苑関連サイト： https://enoshima-seacandle.com/about(https://enoshima-seacandle.com/about)

・チェックイン日にチケットをご利用の際は、

必ず15:00までに江の島ホテル フロントまでお越しのうえお引替えください。

15:00を過ぎると江の島岩屋洞窟に入場することが難しくなります。

・チェックイン日からアウト日までのお好きな日に１日ご利用いただけます。

・荒天の際は休業または営業時間が変更となる場合があります。

・チケットは大人用です。お子さまのチケットは現地で別途お求めください。

宿泊料には「江の島アイランドスパ」ワンデイスパ入館料が含まれています。

＊お子さまの利用制限があります。

＊プール休業日は温泉エリアのみ利用可

江の島アイランドスパ 温泉エリア

【江の島アイランドスパ 概要】

名称：江の島アイランドスパ （通称：えのすぱ）

所在地：〒251-0036 神奈川県藤沢市江の島2-1-6

開業：2004年12月15日

休業日：温泉エリアは無休、その他施設・サービスは異なります。

メンテナンスのため、5月・12月に休館日が各４日ございます。

営業時間：7:00～21:00（最終受付20:00）

※プールエリア営業時間 （4～9月）10:00～20:00（10～3月）10:00～18:00

アクセス：小田急江ノ島線「片瀬江ノ島」駅 徒歩10分

江ノ島電鉄「江ノ島」駅、湘南モノレール「湘南江の島」駅 徒歩14分

URL：https://www.enospa.jp/(https://www.enospa.jp/)



【株式会社 飯田産業 概要】

商号：株式会社 飯田産業

設立：1977年7月8日

代表者：代表取締役社長 築地 重彦

所在地：東京都武蔵野市境2-2-2

資本：20億円

事業内容： 戸建分譲住宅事業、マンション分譲事業、請負工事事業、ホテル事業ほか

URL：https://www.iidasangyo.co.jp (https://www.iidasangyo.co.jp)