留学支援サービス「Mirai Bridge」、UKPLUS Osakaと連携し海外進学フェアを開催

ラグザス株式会社

ラグザス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：福重 生次郎）のグループ企業であるTMR GLOBAL GROUP PTY LTD（本社：オーストラリア・ゴールドコースト、代表者：斎木航、内村政則）は、運営するオーストラリア専門留学エージェント「Mirai Bridge」において、英語試験対策に定評のあるブリティッシュ・イングリッシュの語学学校「UKPLUS Osaka」の協力のもと、海外進学フェアを開催いたします。

当フェアでは、CEFR（外国語運用能力を示す国際基準）に基づく無料の英語力チェックを実施するほか、海外進学に関するセミナーや、Mirai BridgeおよびUKPLUS Osakaのカウンセラーによる個別カウンセリングを通じて、参加者一人ひとりに合わせた具体的な進学・学習プランの情報を提供します。

海外進学・留学を希望されている高校生・大学生・社会人の方、その保護者様、ならびに教育関係者様にとって、進学準備を進めるための有益な機会となっています。

■イベント概要

本フェアでは、海外進学・留学を検討する方を対象に、英語力の現状把握から進学・学習相談までを一貫して行います。

【日時】

2026年3月1日（日）9:30～13:00

【会場】

Mirai Bridge 大阪オフィス

（大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーB 18階）

【参加費】

無料（要事前申込）

- 【対象】・オーストラリアなど英語圏への進学・留学を検討している方・海外進学・留学に関する最新情報を知りたい方・生徒の海外進学・留学を支援する教育関係者の方・お子様の海外進学・留学を検討している保護者の方・自身の英語力を把握したい方

▼イベント詳細や予約はこちらよりご覧ください。

https://gcryugaku.com/news/kaigaishingaku-fair/?gcr=50005

■実施内容

１. 英語力チェック

UKPLUS Osakaが監修し、英語アクティビティやIELTSデモレッスン、語彙・文法テスト、IELTS形式のライティングテストを通じて、楽しみながら現在の英語力を確認します。結果はCEFRに基づいて判定され、IELTSなどの英語試験を受験したことがない方でも参加しやすい内容です。

２. 海外進学セミナー

保護者および教育関係者向けに、海外進学・留学の最新動向について解説します。UKPLUS Osakaからは必要とされる英語力や英語学習について、Mirai Bridgeからはオーストラリア現地在住・現地大学卒のカウンセラーが、特にオーストラリアの大学（大学院）進学を中心に説明します。

３. 個別カウンセリング

Mirai BridgeおよびUKPLUS Osakaのカウンセラーが、進学・留学や英語学習に関する相談を個別に受け付けます（事前予約制・先着順）。

■申込方法

以下の申込フォームより事前にお申し込みください。

申込締切：2026年2月26日（木）23:59

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSuesAa1NDgTKml9shaoh1y3HMHEERLt5jDSr7jkCsCwfviQ/viewform

■参加特典

英語力チェックと、Mirai BridgeまたはUKPLUS Osakaの個別カウンセリング（いずれか、または両方）に参加された方には、Amazonギフトカード500円分を進呈します。

※後日カウンセリング参加の場合も対象

※過去に両社のカウンセリングに参加された方は対象外

■UKPLUS Osakaについて

UKPLUS Osakaは、大阪・梅田に拠点を置くイギリス英語学校です。講師は全員イギリス人ネイティブで、英語教授法や各種英語試験の専門資格を保有しています。少人数制レッスンによる丁寧な指導を特徴とし、IELTS対策をはじめ、ケンブリッジ英検やOET試験の公式センターとしても実績があります。

▼UKPLUS Osaka 公式サイト

https://ukplus-osaka.jp/

■Mirai Bridgeについて

『Mirai Bridge』は、オーストラリア現地に本社を置くオーストラリア専門の留学エージェントです。政府公認のカウンセラー（QEAC）が在籍し、現地の最新情報や豊富な経験を基に、現地教育機関の正規代理店として、進路相談、学校出願、留学準備、現地サポートまでを一貫して無料で提供しています（※一部短期留学を除く）。現地事情に精通した日本人スタッフが在籍し、一人ひとりに最適な留学プランを提案しています。

▼オーストラリア"特化"の現地留学エージェント「Mirai Bridge」公式サイト

https://gcryugaku.com/?gcr=50005

■ラグザス株式会社について

ラグザスグループは、ミッションである「今ここにない未来を創り出す」をもとに、創業以来一貫してインターネットのプラットフォーム事業やインターネットメディア事業を通じた社会への貢献を追求しています。「新たな価値の創造と、関わり合う人が幸せになること」を軸に顧客を最優先とした多様な事業で、継続的な企業価値の向上を目指しています。

＜会社概要＞

・会社名：ラグザス株式会社

・代表者：代表取締役社長 福重 生次郎

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：インターネットのプラットフォーム事業・メディア事業

・URL ：https://www.raxus.inc/

＜ラグザスグループ・サービス一覧＞