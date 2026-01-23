農林水産省「おいしい日本、届け隊SUMMIT2026」開催決定

ノウタス株式会社おいしい日本、届け隊SUMMIT2026

農林水産省「おいしい日本、届け隊」官民共創プロジェクトは、食の輸出に関心を持つ企業・生産者・専門人材・自治体など、多様なプレイヤーが一堂に会する共創イベント「おいしい日本、届け隊SUMMIT2026 ～日本のおいしいを世界へ～」 を、2026年2月13日（金）、Incubation CANVAS TOKYO（東京都中央区・京橋） にて開催します。

本イベントでは、「食の輸出 × 新たな分野の共創」をテーマに、テクノロジー／メディア・ブランディング／カルチャーの3領域から、ピッチ・展示・ネットワーキングを通じて、次のアクションにつながる出会いや連携を生み出します。

開催概要

イベント名：おいしい日本、届け隊SUMMIT2026 ～日本のおいしいを世界へ～

日時：2026年2月13日（金）13:00～17:00（予定）

会場：Incubation CANVAS TOKYO（東京都中央区京橋）

定員：約100名

参加費：無料（事前申込制）

参加対象：

・食の輸出にすでに取り組んでいる事業者・生産者

・今後、輸出や海外展開に関わってみたい企業・個人

・食 × テクノロジー／メディア・ブランディング／カルチャー領域に関心のある方

主催：おいしい日本、届け隊 事務局（農林水産省官民共創プロジェクト）

開催目的

来場参加のお申し込みはこちら :https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=R5B41lCZ2kG8J2vrNmGefJr8Eglyf_9DhvbgKz8agSZUNFQzQUo0VkU1SEo0RUtOVDNBRVMxUVkxUS4u&route=shorturl

「おいしい日本、届け隊」に関わる生産者・企業・専門人材に加え、これまで輸出に直接関わってこなかった異分野のプレイヤーも巻き込み、“食の輸出 × 新分野”による協業・共創の芽を生み出すことを目的としています。

輸出実務の共有にとどまらず、テクノロジーの活用、ブランド・メディアの力、食文化・地域資源の再編集といった多角的な視点から、日本の「おいしい」を世界へ届けるための次の一歩を考える場を目指します。

コンテンツ概要

【ピッチステージ】

登壇企業による1社3分のショートピッチを実施。

以下の3部門に分かれ、それぞれの視点から輸出の可能性を発信します。

【展示ブース】

製品・サービスの紹介に加え、取り組みの背景や支援スキームを共有する展示ブースを設置。

来場者との対話を通じて、具体的な協業やプロジェクトにつながる接点を創出します。

【ネットワーキング】

登壇者・出展者・来場者が自由に交流できるネットワーキング時間を用意。

業界や立場を越えた対話から、新たな連携や共創のきっかけを生み出します。

登壇・出展展示企業一覧（順不同）

＜テクノロジー部門＞

株式会社Coxin

江田畜産 株式会社

不二製油株式会社

AUTEC, Inc.

株式会社吉兆楽

ディーツフードプランニング株式会社

World Matcha 株式会社

株式会社ちーの

小島プレス工業株式会社

＜メディア・ブランディング部門＞

株式会社文化放送

株式会社地球の歩き方

Lotus Food Group Joint Stock Company

株式会社Dericious Revolution

株式会社GKダイナミックス

株式会社Camossons

株式会社ビビッドガーデン

＜カルチャー部門＞

Umai Japan 株式会社

木桶職人復活プロジェクト

一般社団法人日本デジタルノマド協会

合同会社Tsunagi

アソビシステム株式会社

株式会社丸三老舗

ＥＫＤ商事株式会社

参加申込

本イベントは来場参加（無料・事前申込制）となります。

登壇・出展の受付は終了しておりますが、来場者としてご参加いただき、会場内でのネットワーキングや交流をお楽しみいただけます。

▼ イベント詳細はこちら

https://maff.export-hr.maff.go.jp/topic/todoketai_summit2026/

農林水産省「おいしい日本、届け隊」官民共創プロジェクトについて

日本の農林水産物・食品は、世界的な和食ブームや健康志向の高まりを背景に、海外から高い関心を集めています。一方で、輸出を持続的に拡大していくためには、人材不足やノウハウの偏在、地域間格差といった課題への対応が求められています。

「おいしい日本、届け隊」は、農林水産物・食品輸出プロジェクト（GFP）の一環として、地域・業種・立場を越えた人材と組織の共創を促進するロジェクトです。

生産者・企業・専門人材の協働を通じ、日本の“おいしい”を世界へ届ける挑戦を後押ししています。

詳細：https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/export-hr.html

（事務局：ノウタス株式会社）