甘納豆専門店の銀座鈴屋が贈るバレンタイン。渋皮付栗甘納糖とチョコレートの美味しい出会い。

株式会社銀座鈴屋

株式会社銀座鈴屋（本社：東京都八王子市、代表取締役：山本健太）は、熟練の職人が丹精込めて作った「渋皮付栗甘納糖」の一粒一粒に、チョコレートをコーディングした和モダンスイーツ「渋皮栗しょこら」を1月6日（火）より販売しております。

渋皮栗しょこら

栗とチョコレートの相性の良さはよく知られていますが、栗の甘納糖を用いて作るのは甘納豆専門店の銀座鈴屋ならでは。

豊かな栗の味わいに加え、チョコレートの上品な香りとなめらかな口どけが織りなす新しい美味しさをお楽しみください。

■商品詳細

渋皮栗しょこら4個入

商品名：渋皮栗しょこら4個入

価 格：税込1,620円（本体価格1,500円）

内 容：ビター×2、ホワイト×1、いちご×1

販売期間：2026年1月6日（火）～3月中旬予定

詳細を見る :https://suzuya.shop-pro.jp/?pid=189810472

渋皮栗しょこら6個入

商品名：渋皮栗しょこら６個入

価 格：税込2,430円（本体価格2,250円）

内 容：ビター×2、ホワイト×２、いちご×２

販売期間：2026年1月6日（火）～3月中旬予定

■店舗情報

詳細を見る :https://suzuya.shop-pro.jp/?pid=189810483

・銀座鈴屋 江古田店

〒176-0004 東京都練馬区小竹町1-59-1

営業時間：9:30～19:00

定休日：日曜日、木曜日

・銀座鈴屋 東武百貨店 池袋本店

〒171-8512 東京都豊島区西池袋1-1-25 東武百貨店 池袋本店地下1階4番地

営業時間：10:00～20:00

※店休日・営業時間は東武百貨店 池袋本店に準ずる

■株式会社銀座鈴屋について

株式会社銀座鈴屋は、1951年（昭和26年）以来、甘納豆を専門に、素材の持つ自然な味わいを大切にしながら、「どこにも真似できない甘納豆づくり」にこだわり続けてきました。東京都八王子市に製造工場を有し、江古田直営店や、催事出店、オンラインショップで商品を展開し、老舗の和菓子店として高い評価を得ています。

銀座鈴屋 公式オンラインショップ :https://suzuya.shop-pro.jp/銀座鈴屋 公式Instagram :https://www.instagram.com/ginza_suzuya/?hl=ja銀座鈴屋 公式X :https://x.com/ginza_suzuya