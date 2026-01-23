日本屈指のVC推薦スタートアップが再び横浜に集結！

ライフタイムベンチャーズ

ライフタイムベンチャーズとキャナルベンチャーズは、横浜未来機構、横浜市と共同で2026年1月30日（金）に、国内屈指のベンチャーキャピタル（VC）が推薦する成長ポテンシャルの高いスタートアップが登壇するピッチイベント「Startup Demoday」を開催いたします。

本イベントは、「YOXO FESTIVAL 2026」の開催にあわせて実施されるもので、ディープテックおよびAI・DX領域を中心に、ゲストVCの推薦を受けたスタートアップ13社（ディープテック8社、AI・DX5社）が登壇予定です。

ピッチイベント終了後には、登壇スタートアップ・VC・事業会社による交流会も開催し、投資・協業につながる実践的な出会いの場を創出します。

前回開催（2025年）の成果を受け、さらなる発展へ

昨年の集合写真

2025年1月に開催された「YOXO FES Demoday in YOKOHAMA-KANAGAWA」では、

VC・CVC、事業会社、自治体関係者など177名が参加し、AI、量子コンピューティング、核融合、GX/DXなど多様な分野のスタートアップ10社が登壇しました。

当日は、

- 登壇企業と投資家による多数のフォローアップ面談が実現- 一部スタートアップでは10社以上の投資家との継続的な協議が進行- 参加者同士のネットワーキングから新たな協業・実証検討が生まれたといった具体的な成果が生まれ、「業界を超えた新たな出会いが生まれた」「横浜のスタートアップエコシステムの熱量を肌で感じた」といった声が多く寄せられました。

こうした成果を踏まえ、Startup Demodayでは、より多様な技術領域・参加者を迎え、横浜発のイノベーション創出を一段階引き上げることを目指します。

開催趣旨

横浜には、スタートアップが集積する東京に隣接しながら、全国各地が抱える社会課題や多様なアセット（自然、観光資源、産業など）があり、この地域で生まれるスタートアップとの共創やイノベーションは、全国の地域活性化や課題解決に展開できる可能性を有しています。

そこで、スタートアップやイノベーションのハブとしての第一歩を踏み出すため、横浜で活動するVCであるライフタイムベンチャーズ・キャナルベンチャーズは、横浜未来機構と横浜市と共同で、起業家、投資家、事業会社をお招きし、新たな協業や投資の機会を創出するイベント「Startup Demoday」を開催します。

前回に引き続き、ピッチイベントには、国内屈指のVCをゲストとしてお迎えし、ゲストVCが推薦する成長ポテンシャルの高いスタートアップが登壇予定です。ピッチイベントの後には交流会も開催し、本イベントを契機として、参加者同士がつながり続け、実際の事業化や協業へと発展していくことを目指しています。

本イベントを通じて、

- スタートアップとVC・事業会社の出会い- 横浜・神奈川での実証・協業の創出- 横浜・神奈川スタートアップエコシステムの最新動向の発信

を実現し、持続的なスタートアップエコシステムの形成を目指します。

イベント概要

イベント名

Startup Demoday

日時

2026年1月30日（金）13:00～19:30（予定）

会場

横浜ランドマークホール

（横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークプラザ5F）

プログラム（予定）

- 13:00～17:30 Startup Demoday ピッチイベント- 17:30～19:30 交流会※登壇スタートアップ・ゲストVCは12:00～13:00のネットワーキングランチに参加予定

登壇スタートアップ

ゲストVCの推薦を受けたスタートアップ 計13社

（ディープテック8社、AI・DX5社）

参加対象

VC、金融機関、事業会社、スタートアップ支援機関 等

主催

ライフタイムベンチャーズ合同会社

キャナルベンチャーズ株式会社

横浜未来機構

横浜市／TECH HUB YOKOHAMA

協力

神奈川県

登壇予定スタートアップ（五十音順）

株式会社amoibe、株式会社AlgaleX、株式会社ailead、大熊ダイヤモンドデバイス株式会社、クールフライヤー株式会社、株式会社SUN METALON、株式会社Smart Craft、株式会社Zevero、超電導センサテクノロジー株式会社、日本超電導応用研究開発株式会社、株式会社VISION IV、株式会社Ur AI、株式会社レッドクリフ

登壇予定VC（五十音順）

株式会社ANOBKA、UntroD Capital Japan株式会社、インキュベイトファンド株式会社、

Gazelle Capital株式会社、キャナルベンチャーズ株式会社、

グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社、株式会社産業革新投資機構、

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ、千葉道場株式会社、DRONE FUND株式会社、

ライフタイムベンチャーズ合同会社

主催者コメント

横浜未来機構 事務局長 古木 淳

横浜未来機構は、横浜をフィールドに多様なプレイヤーの連携をコーディネートし、実証実験や社会実装を通じてイノベーション創出を推進しています。Startup Demodayでは、投資家・事業会社・スタートアップの出会いを加速し、ユニコーン・クラスのスタートアップ創出に挑む皆さまを後押しします。横浜から世界へ羽ばたく挑戦が、次の未来都市モデルを形づくる契機となることを期待します。

キャナルベンチャーズ株式会社 代表取締役CEO 松岡 亮介

挑戦する一歩が、次の挑戦を生む。地域には、まだ見ぬ可能性と、挑戦を待つ多くの課題があります。私たちは「挑戦が、挑戦を、つむぐ社会。」というビジョンのもと、スタートアップの挑戦が自治体や企業の新たな一歩を呼び、共創の連鎖が生まれる場を創り続けています。本イベントが、挑戦することを恐れず、「一歩、踏み出す。」きっかけとなり、地域から未来を共に創る起点となるよう、皆さまの挑戦を全力で後押ししてまいります。

ライフタイムベンチャーズ 代表パートナー 木村 亮介

東京への近さと横浜固有の価値を両取りできるこの地は、エコシステムとして比類なきポテンシャルを秘めています。本デモデイを通じ、居住者から通勤・通学者まで、この街を愛する多様なステークホルダーが交差することで、横浜発の挑戦を加速させる新しい価値が生まれることを確信しています。

参加方法

本イベントは原則招待制となります。

参加を希望される起業家、投資家、事業会社の方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください

（※参加を確約するものではありません）。

なお、招待枠には限りがありますが、スタートアップエコシステムへの貢献意欲や関心を踏まえ、追加枠を検討いたします。ご希望の方はお早めにお問い合わせください。

また、メディアの取材も受け付けております。

取材をご希望の方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

YOXO FESTIVAL 2026について

「YOXO FESTIVAL 2026」は、横浜未来機構会員企業を中心に、企業・スタートアップ・大学等が集い、新技術・新サービスの展示や実証実験を行うことで、研究開発や事業化を促進するイベントです。

Startup Demodayとあわせて、ぜひご来場ください。

開催日程：2026年1月30日（金）～2月1日（日）

詳細：公式サイトをご参照ください

ライフタイムベンチャーズについて

ライフタイムベンチャーズは、横浜・沖縄に拠点を置くプレシード/シード特化型のベンチャーキャピタルで、30年後の世界に届く創業初期のヘルスケア/サステナビリティ起業家を支援しています。

2017年の設立以来、リハビリテーションによって高齢者の生活を新たにデザインするAgeTech企業のRehab for JAPANや、日本の水産業にとって新しい流通と資源管理モデルをつくるウーオ、作物残渣から生まれた超吸水性エコフレンドリー・ポリマーを開発するEF Polymerなど、これまで約40社のスタートアップへの投資・成長支援を行ってきました。 https://lifetime-ventures.com/

お問い合わせ先

ライフタイムベンチャーズ合同会社

広報担当

Email：info@lifetime-ventures.com