豊洲市場商業協同組合

豊洲市場【魚がし横丁】リアル × デジタル多言語対応「双六マップ」で回遊促進！ ゲームクリアで限定グッズ配布

豊洲市場商業協同組合(所在地:東京都江東区、理事長:藤井玉喜)は、豊洲市場「魚がし横丁」において、紙のガイドマップとWebサイトを連携させた多言語対応「リアル×デジタル双六マップ」を2026年1月15日より開始したことをお知らせします。

昔ながらの双六ゲームを活用し、来場者が遊びながら店舗情報を発見できる新しい回遊体験を提供。ゲームをクリアすると、魚がし横丁の人気キャラクター「マグタレ」のアクリルキーホルダー無料引換券(数量限定1,000個)を獲得でき、現地での交換が可能です。

■ 本取り組みの特徴

日本伝統の遊び「すごろく」を取り入れた新たな取り組み

1. 紙×Webのハイブリッド型多言語ガイド

紙のガイドマップとWebサイトの両方に双六を掲載し、幅広い来場者に対応

QRコードで紙からデジタルへシームレスに移行可能

多言語対応により、インバウンド需要を取り込み

魚がし横丁のフロアガイドやすごろくマップが掲載された全８ページのガイド

2. 遊びながら学ぶ「双六」による店舗PR

伝統的な双六ゲーム形式で、各マスに店舗情報・メニュー・リンクを表示

サイコロを振って進むゲーム性により、能動的な情報収集を促進

楽しみながら魚がし横丁の全店舗を自然に認知

3. ゴール特典で来場・購買を促進

Webゲームクリアで「マグタレ」アクリルキーホルダー引換券を表示

現地交換の仕組みで、オンラインから実店舗への送客を実現

非公式マスコットキャラクターの「マグタレ」のキーホルダー

4. 環境配慮とデータ活用

デジタル化により紙資源を削減

Web閲覧データから来場者の興味関心を分析し、今後の改善に活用

■ 紙ガイドマップ配布場所

魚がし横丁加盟店舗（全63店舗）

千客万来

ホテルラビスタ

JALホテル

江東区観光協会

テイケイ

市場協会PRコーナー

■ Web版・双六の遊び方 (3ステップ)

【STEP 1】

紙ガイドマップまたはWeb版ガイドマップからアクセス

【STEP 2】

サイコロを振って双六を進行、止まったマスで店舗情報を閲覧

【STEP 3】

ゴール到達でノベルティ引換券が出現し、豊洲魚がし横丁で交換

日本伝統の「すごろく」を3Dで表現。すごろくの升目は魚がし横丁内の各店舗

■ 実施概要

名称：豊洲市場 魚がし横丁「リアル×デジタル双六マップ」

期間：2026年1月15日～2月28日

場所：豊洲市場 魚がし横丁(東京都江東区豊洲6-5-1)

言語：日本語・英語・中国語(簡体字)

参加方法：企画サイト内のゲームをクリア

限定ノベルティ：「マグタレ」アクリルキーホルダー(先着1,000名、現地交換)

企画サイト：https://www.uogashiyokocho.com(https://www.uogashiyokocho.com)

■ 背景・狙い

豊洲市場は2018年の移転以降、観光地としても注目を集め、年間約260万人が訪れる東京の新名所となっています。一方で、広大な施設内で「どの店舗を訪れるべきか分からない」という声も多く、回遊性の向上が課題でした。

本企画は、デジタル技術と伝統的な遊び「双六」を融合させることで、エンターテインメント性を持った情報提供を実現しました。特に訪日外国人観光客の増加を見据え、多言語対応により言語の壁を解消し、豊洲市場の魅力を世界に発信します。

■ 今後の展開

来場者データの分析による店舗情報の最適化

今回の企画の反響を見て、新しいデジタル x リアルの仕組みの導入の検討

■ 本件に関するお問い合わせ・取材申込

豊洲市場商業協同組合 広報担当:草薙、伊ノ木

TEL: 03-6633-0308 / FAX: 03-6633-0309

https://www.uogashiyokocho.or.jp/(https://www.uogashiyokocho.or.jp/%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93)

営業時間(https://www.uogashiyokocho.or.jp/%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93): 平日9:00~17:00

■ 参考情報

豊洲市場 魚がし横丁について2018年10月、築地市場から移転した豊洲市場内に開業。専門性の高い食材や食にまつわる道具類を扱って いる専門店街です。平日週末問わず観光客で賑わう。

「マグタレ」について豊洲市場のマスコットキャラクター(非公式)。マグロとターレットをモチーフにした親しみやすいデザインで、多くの観光客に人気を集めている。