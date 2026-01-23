【新発売】先着100名様限定国産竹皮3枚プレゼント付き！竹虎特製杉蒸篭「蒸とら」

株式会社山岸竹材店

創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、食材本来の旨みを引き出し、油を使わずに手軽にヘルシーな調理ができるオリジナル杉蒸篭「蒸とら」を発売いたしました。日々の食事にやさしい蒸し料理を取り入れたい方や、手軽に栄養バランスの取れた食事を心がけたい方におすすめです。

さらに発売を記念して、二段鍋付きセットをご購入いただいた方に、先着100名様限定で老舗竹屋ならではの国産竹皮3枚をプレゼント。ちまき作りやおにぎりの蒸し直し、蒸しシート代わりに使え、杉せいろとの相性も抜群です。竹皮は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

【蒸とら】杉蒸篭（せいろ）直火・IH対応ステンレス鍋セット

https://www.taketora.co.jp/c/cooking/1cookware/sa00382

【蒸とら】シリーズ

https://www.taketora.co.jp/c/meal/04steam

「蒸とら」は、これまでの当社の杉蒸篭販売経験とお客様の声をもとに生まれた竹虎特製の杉せいろです。膨張に強い杉材を内側に、蓋や補強部分に竹材を使い分け、耐久性と調理性を両立。内側の高さはたっぷり5cmあり、器ごと蒸す茶碗蒸しや大きめ食材も余裕を持って調理できます。蓋の縁は厚く丈夫に作られ、杉の香りが素材の味をより引き立てます。

サイズは一人暮らしやご夫婦に最適な18cmと、家族用にぴったりな24cmの2種類をご用意。それぞれ単品購入のほか、蓋・身・鍋・蒸し板などを個別に買い足せるバラ売りも対応しています。専用鍋は燕三条のステンレス製で、段付き構造により蒸篭がぴったりフィットし、蒸気を無駄なく活用。鍋料理にも活躍します。

蒸し料理は、素材本来の旨みや栄養を逃さず、油を使わず調理できるヘルシーな調理法。さらに蒸篭を使うことで焦げ付きの心配もなく、野菜の甘みや肉のジューシーさが際立ちます。調理時間も短縮でき、忙しい日常にぴったりです。

昔ながらの知恵と技を受け継ぎながらも、現代の暮らしに調和するよう丁寧に設計された杉蒸篭「蒸とら」。素材の風味を生かし、手軽で健康的な食事を叶えるこの蒸し道具は、忙しい日々の中にも、ほっとするひとときをもたらしてくれます。使うたびに感じる自然素材のぬくもりと香りを、この機会にぜひお試しください。

【動画】切って蒸すだけ！簡単＆ヘルシー＆時短料理。食卓華やぐせいろ料理で素材のうまみをそのまま味わう！杉蒸篭「蒸とら」の使い方

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rGL-YMfx6Mg ]

＜2026年1月22日（木）より販売開始＞

【蒸とら】杉蒸篭（せいろ）

直火・IH対応ステンレス鍋セット

本体を厚く、深めに改良

杉材と竹材を適所に使い

調理性・耐久性を向上

18cm 24cm 2段 1段

中華せいろ

販売価格 6,270円（税込）～

【蒸とら】シリーズ

蒸篭使い方（レシピ）

https://www.taketora.co.jp/c/special/staff-seiro

■竹虎 （株）山岸竹材店

会 社 名 ：竹虎 株式会社 山岸竹材店

所 在 地 ：高知県須崎市安和913-1（本社・本店）

代表取締役：山岸 義浩

創 業：1894年（明治27年）

資 本 金 ：1000万円

事業内容 ：特産虎斑竹（とらふたけ）をはじめとして各竹細工

竹製品、竹炭、竹酢液など製造・卸・販売

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.taketora.co.jp/

※高知家健康経営アワード2021

※令和２年度ふるさとづくり大賞総務大臣賞

※第7回環境省グッドライフアワード環境地域ブランディング賞

※RED BULL BOX CART RACE TOKYO 2019準優勝

※第33回 高知県地場産業大賞高知県地場産業奨励賞

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

竹虎 （株）山岸竹材店 竹虎四代目（山岸 義浩：やまぎし よしひろ）

E-Mail：info@taketora.co.jp

＜本社＞竹虎（株）山岸竹材店

〒785-0024 高知県須崎市安和913-1

TEL 0889-42-3201 FAX 0889-42-3283 （営業時間 9:00～17:30）