【香川ファイブアローズ】新グルメスポット『アローズグルメコート』が誕生！

株式会社ファイブアローズ

いつも香川ファイブアローズを応援いただき、誠にありがとうございます。



第17節のホームゲームより、ご来場いただく皆さまにさらなるわくわく感を味わってもらうため、新たなグルメエリア『アローズグルメコート』をオープンいたします。



■アローズグルメコート

～「黄×炎（おうえん）」のパワーをチャージ！アリーナで多彩なグルメを展開～

今回の『アローズグルメコート』誕生により、アリーナを単なる試合会場ではなく、一日中楽しめる『エンターテインメント空間』へと進化させてまいります。ゲームもグルメも、五感すべてを使ってアリーナをお楽しみください！皆さまのご来場を心よりお待ちしております！

【コンセプト】

試合観戦に欠かせない「食」のエンターテインメントを強化いたします。 屋外エリアに話題のキッチンカーを集結するなど、ラインナップを大幅に充実。観戦前のお食事はもちろん、試合中の「黄×炎（おうえん）」に熱が入る皆さまのエネルギー源として、特別なアリーナ体験を演出します。



【 アローズグルメコート のポイント】

1. お買い求めいただきやすいようキッチンカーを集結

体育館の屋外に専用のグルメコートを設けます。より気軽・便利にお買い求めいただけます。



2. 選手一押し！グルメの登場

節ごとに選手一押しのメニューが登場します。皆様の推し選手が「一押しのグルメ」をお召し上がりください。



3. 人気店舗を選りすぐり

県内で人気の店舗が参集。



＜注意＞

※グルメコートはあなぶきアリーナ香川での開催はありません。