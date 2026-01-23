2月3日(火)は節分の日！かね貞公式Instagramにて節分をテーマにした練り物アレンジレシピを公開

株式会社かね貞

魚肉ねりものメーカーの株式会社かね貞(https://www.kanesada.com/)（本社：愛知県みよし市、代表取締役会長：松原邦夫）は2026年2月3日（火）の節分に向けて、1月22日（木）より、かね貞公式Instagram(https://www.instagram.com/kanesada_nelicatessen/?hl=ja)にて節分をテーマにした練り物アレンジレシピを順次公開します。

2026年1月は「節分」という季節行事をより身近に、そして楽しく味わっていただけるよう、「鬼の金棒」や「恵方巻」をモチーフにしたアレンジレシピを公開します。見た目の楽しさとおいしさを兼ね備えたメニューを通じて、節分の食卓に新たな楽しみ方を提案します。

レシピには、かね貞の定番商品であるちくわ磯辺揚(https://www.kanesada.com/menu/%E3%81%A1%E3%81%8F%E3%82%8F%E7%A3%AF%E8%BE%BA%E6%8F%9A-2/)を使用。家庭でも手軽に作れる工夫を取り入れながら、子どもから大人まで幅広い世代に楽しんでいただける内容に仕上げました。日常のおかずとしてはもちろん、節分当日の食卓を華やかに彩る一品としても活用できます。

1月は全3回（1月22日、1月24日、1月29日）にわたり、かね貞公式アンバサダーならではの個性やアイデアが光るアレンジメニューをかね貞公式Instagramにて順次公開予定です。

かね貞は、今後も練り物をより身近な存在として感じていただけるよう、季節や暮らしに寄り添ったレシピやアイデアを発信してまいります。

〈アレンジレシピ使用商品〉

・商品名：ちくわ磯辺揚

・規格：5本入り

・販売エリア・チャネル：全国の小売販売店

・希望小売価格：238円（税抜き）/258円（税込み）

〈アレンジレシピ詳細〉

■1月22日（木）公開

「ちくわ磯辺揚のいわしつみれ金棒(https://www.instagram.com/p/DTzqESqD42A/?hl=ja)」

磯辺揚の中にいわしのつみれを詰めて焼き上げた、一品です。

1本の磯辺揚をカットして持ち手に見立てることで、「鬼の金棒」をイメージした見た目も楽しい仕上がりとなっています。

■1月24日（土）公開予定

「のり弁風恵方巻」

磯辺揚に薄焼きたまご、ほうれん草、きんぴらごぼうを組み合わせ、のり弁をイメージした太巻きに仕上げています。

節分の恵方巻としても楽しめる一品です。

■1月29日（木）公開予定

「ちくわ磯辺揚の金棒ハットグ」

チーズハットグの中に磯辺揚を組み合わせた、食べ応えのあるレシピです。手軽に作ることができ、お子様にも喜ばれる一品となっています。

＜会社概要＞

社名： 株式会社かね貞

本社： 愛知県みよし市莇生町上永井田48-2

代表： 代表取締役会長 松原邦夫

創業： 1925年（大正14年）

設立： 1966年（昭和41年）8月

資本金： 6,000万円

従業員数： 1,600名

売上高： 276億（2024年度）

事業内容： 魚肉ねり製品の製造及び販売、

直営店86店舗* の運営（2026年1月現在）

*ねり伝：15店舗、カネサダ：62店舗、ねり助：9店舗

HPアドレス： https://www.kanesada.com/

twitter： https://twitter.com/NelicaShop

Instagram： https://www.instagram.com/kanesada_nelicatessen/