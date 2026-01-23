Audible、話題の時代小説「イクサガミ」シリーズのスピンオフ中編『外伝 イクサガミ　無』を1月23日より配信開始　～シリーズ全作品をAudibleで一気に楽しもう～

Audible, Inc.

世界最大級のオーディオブックおよび音声コンテンツ制作・配信サービスであるAmazonオーディブル（以下、Audible）は、1月23日（金）より、今村翔吾さんによる人気時代小説「イクサガミ」シリーズのスピンオフ作品、『外伝 イクサガミ 無』を、声優・山口恵さんの朗読で配信開始します。

「イクサガミ」は、直木賞をはじめ数々の文学賞を受賞してきた人気作家・今村翔吾さんによる、明治時代を舞台に、侍たちが繰り広げるデスゲーム「蠱毒」を描いたエンターテインメント時代小説シリーズです。小説として支持を集めるだけでなく、コミカライズも展開され、さらに2025年には豪華キャストによるNetflixでの実写ドラマ化が実現し、大きな熱狂を呼んでいます。

Audibleでは、壮大な世界観を紡いだ、本編の『イクサガミ 天』、『イクサガミ 地』、『イクサガミ 人』、『イクサガミ 神』の4作品を配信中です。そしてこのたび、2025年11月に電子書籍で先行配信され大きな反響を呼んだスピンオフ中編『外伝 イクサガミ 無』が、文庫本刊行に先駆けて、Audibleに登場。これにより、「イクサガミ」シリーズ全作品をAudibleで楽しめるようになりました。本作は、シリーズ中、最凶の男として知られる貫地谷無骨を描いた前日譚で、本編では語られなかった彼の素顔や主人公である嵯峨愁二郎との因縁など、物語の核心へ迫る隠されたエピソードが描かれています。

朗読を担当するのは、「イクサガミ」シリーズ本編4作品と同じく、数々の映画やアニメなどで活躍する声優の山口恵さん。深みと力強さを兼ね備えたバリトンボイスで、緊迫感あふれる死闘を見事に表現します。小説やドラマを通じてすでに魅了されているファンの方はもちろん、ドラマをきっかけに作品に興味を持った方、そして初めて触れる方まで、Audibleならではの“耳で体感する「イクサガミ」の世界”を、ぜひお楽しみください。

山口恵さん コメント

「イクサガミの朗読は私にとって挑戦の連続でした。今村先生の描かれた色鮮やかな世界を、耳だけで聴く方にもどれだけ鮮明に伝えることができるか…。試行錯誤の連続でありましたが、それがこの声優という仕事ならではの楽しさでもあります。京八流をはじめ、見たこともない様々な技を使う達人たちや歴史上に実在した偉人たち。そしてそれらの人々が織りなす人間ドラマ…。明治という激動の時代を生きた人々を、声優人生のすべてをかけて演じさせていただきました。様々な展開をしているイクサガミの魅力的な世界をこの機会にぜひ、私の声を通して耳で体験してください。」

今村翔吾さん コメント

「本来、時代小説は老若男女問わず楽しめるものでしたが、いつしか読者の年代の幅が狭まっていきました。かつての時代小説を取り戻したい。イクサガミは著者にとっても大きな挑戦でした。結果、想像以上の反響を得て、間違っていなかったと感じています。読者の皆さんが個々のキャラクターを推してくれたから、スピンオフにまで至ったのだと思います。今の時代、様々な“読む”が存在します。オーディオブックもその一つ。目で読むのは苦手でも、耳でならば読めるという人も増えてきたと思います。またオーディオブックならではの良さもあると思います。未読の方は勿論のこと、すでに本で読んだという方も、改めてイクサガミの世界を楽しんで頂けると幸いです。」

【作品詳細】

外伝 イクサガミ 無

配信予定日：1月23日

著者：今村翔吾

ナレーター：山口恵

異例の大反響を受け、電子版で先行配信！

大人気「イクサガミ」シリーズ中最凶の、「あの男」を描く前日譚。

〈あらすじ〉

デスゲーム「蠱毒」参加者292人中、最凶。

「宗太……やはり止まれねえな」

横浜から東京へ向かう汽車の上。

嵯峨愁二郎と刃を交えた悪漢が口にした名は、誰のものだったのか――。

その記憶を辿る前日譚。

※本作は後日スピンオフ作品集に収録の上、文庫本として刊行予定です。

(C)今村 翔吾

【ナレータープロフィール】

山口恵（やまぐち さとし）

1984年4月7日生まれ、愛媛県出身。

主な出演作にアニメ『ムーンライズ』（ドゥアン役）、『僕のヒーローアカデミア』（アグパー司令役）、『シャーマンキング』（マグナ役）、吹き替え版『ライド・オン』（デビッド役）、『メガロポリス』（ジェイソン・ザンダーズ役）、ゲーム『ファイナルファンタジー１４』（ゴッサン役）、『ロマンシング サガ２ リベンジオブザセブン』（大神官役、ナレーション）など

【著者プロフィール】

(C)SHIRO KOMATSU

今村翔吾（いまむら しょうご）

1984年、京都府生まれ｡滋賀県在住｡

ダンスインストラクター､守山市埋蔵文化財調査員を経て、2017年『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』でデビュー｡

2020年『八本目の槍』で第41回吉川英治文学新人賞、『じんかん』で第11回山田風太郎賞受賞。

2021年「羽州ぼろ鳶組」シリーズで第6回吉川英治文庫賞受賞｡

2022年『塞王の楯』で第166回直木三十五賞受賞｡

Audible（オーディブル）について

いつでもどこでも気軽に音声でコンテンツを楽しむことができる、世界最大級のオーディオエンターテインメントサービスです。プロのナレーターや俳優、声優が読み上げる豊富なオーディオブックや、ニュースからお笑いまでバラエティあふれるプレミアムなポッドキャストなど、全カタログ90万以上の作品を取り揃えています。現在、世界11ヶ国（日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、イタリア、カナダ、インド、スペイン、ブラジル）でサービスを展開しています。

