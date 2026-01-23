日頃のご愛顧への感謝をこめて、「ペテモの誕生祭」を開催
イオンペット株式会社（代表取締役社長：米津一郎、以下イオンペット）は、2026年2月21日（土）に迎える設立14周年を記念として、イオンペットが運営する店舗、動物病院、ECサイト、ならびに ペテモの公式アプリにて、2月の期間中に「ペテモの誕生祭」を開催します。
イオンペットは、2012年2月21日に、前身となるペットシティ株式会社とAHBインターナショナル 株式会社の合併により設立しました。設立以来、ペット用品販売・グルーミングサロン・動物病院の3事業を柱に、ペットとペットオーナーの暮らしを支えるサービスを提供してまいりました。お客さまをはじめ、地域の皆さま、お取引先さまなど、多くのステークホルダーの皆さまの多大なるご支援とご愛顧に、心より感謝申し上げます。
その想いをかたちにするため、昨年より、設立日のある2月に「ペテモの誕生祭」を開催しております。今年度のペテモの誕生祭では、ステークホルダーの皆さまに感謝をお伝えするとともに、これからの未来も共に歩んでいきたいという想いを込めて、特別なキャンペーンを実施いたします。
イオンペットはこれからも、ペットとペットオーナーに寄り添った商品やサービス提供を通して、健やかで幸せなペットライフに貢献し、動物と人間の幸せな共生社会の実現を目指します。
■「ペテモの誕生祭」概要
お客さま投票企画！
【期間】
2026年2月1日（日）～3月1日（日）
【内容】
推し店舗・商品をご投票いただいたお客さまの中から抽選で100名さまにイオンペットポイント1,000ポイントをプレゼント
オプションコース 100円引き （グルーミングサロン）
【期間】
2026年2月1日（日）～3月1日（日）
【内容】
「モイストリペアケアオプション」ご利用で本体価格から100円引き
※トライアルコースは対象外※ペテモグルーミングサロン直営店での実施となります
お口の健康チェック （動物病院）
【期間】
2月1日（日）～3月1日（日）
【内容】
お口の健康チェックシートの項目に当てはまった方に、「クリスタルジョイ」を特別割引価格でご提供
みんなでピカピカ！SNS投稿キャンペーン （動物病院）
【期間】
2月1日（日）～3月1日（日）
【内容】
クリスタルジョイを使っている様子や、綺麗になった歯の写真をハッシュタグ付きで投稿してもらう
抽選で10名さまに「クリスタルジョイ」をプレゼント
ペテモの生活応援企画（ペット用品販売）
【期間】
2026年2月19日（木）～3月1日（日）
【内容】
まとめ買いでポイントがオトク！
厳選商品 特価セール （ペット用品販売）
【期間】
2月20日（金）～3月1日（日）
【内容】
「ペテモの公式アプリ」会員さま限定！誕生祭を記念して、犬猫小動物の商品それぞれから厳選アイテムを特別価格でご提供
連続ポイント4倍デー （ペット用品販売）
【期間】
2月20日（金）～2月23日（月祝）
【内容】
イオンペットポイントが全品4倍
厳選アパレルグッズ10％オフ （ペット用品販売）
【期間】
2月20日（金）～2月23日（月祝）
【内容】
「ペテモの公式アプリ」会員さま限定！春の新作アパレルグッズのうち、厳選商品が10％オフ
連続お客さま感謝デー （ペット用品販売）
【期間】
2月27日（金）～3月1日（日）
【内容】
対象カードのお支払いで、フード・用品が本体価格より5％オフ＋フード、トイレ用品は
イオンペットポイント4倍
以上