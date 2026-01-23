日頃のご愛顧への感謝をこめて、「ペテモの誕生祭」を開催

イオン株式会社

イオンペット株式会社（代表取締役社長：米津一郎、以下イオンペット）は、2026年2月21日（土）に迎える設立14周年を記念として、イオンペットが運営する店舗、動物病院、ECサイト、ならびに ペテモの公式アプリにて、2月の期間中に「ペテモの誕生祭」を開催します。

イオンペットは、2012年2月21日に、前身となるペットシティ株式会社とAHBインターナショナル 株式会社の合併により設立しました。設立以来、ペット用品販売・グルーミングサロン・動物病院の3事業を柱に、ペットとペットオーナーの暮らしを支えるサービスを提供してまいりました。お客さまをはじめ、地域の皆さま、お取引先さまなど、多くのステークホルダーの皆さまの多大なるご支援とご愛顧に、心より感謝申し上げます。

その想いをかたちにするため、昨年より、設立日のある2月に「ペテモの誕生祭」を開催しております。今年度のペテモの誕生祭では、ステークホルダーの皆さまに感謝をお伝えするとともに、これからの未来も共に歩んでいきたいという想いを込めて、特別なキャンペーンを実施いたします。

イオンペットはこれからも、ペットとペットオーナーに寄り添った商品やサービス提供を通して、健やかで幸せなペットライフに貢献し、動物と人間の幸せな共生社会の実現を目指します。

■「ペテモの誕生祭」概要

お客さま投票企画！

【期間】

2026年2月1日（日）～3月1日（日）

【内容】

推し店舗・商品をご投票いただいたお客さまの中から抽選で100名さまにイオンペットポイント1,000ポイントをプレゼント

オプションコース 100円引き （グルーミングサロン）

【期間】

2026年2月1日（日）～3月1日（日）

【内容】

「モイストリペアケアオプション」ご利用で本体価格から100円引き

※トライアルコースは対象外※ペテモグルーミングサロン直営店での実施となります

お口の健康チェック （動物病院）

【期間】

2月1日（日）～3月1日（日）

【内容】

お口の健康チェックシートの項目に当てはまった方に、「クリスタルジョイ」を特別割引価格でご提供

みんなでピカピカ！SNS投稿キャンペーン （動物病院）

【期間】

2月1日（日）～3月1日（日）

【内容】

クリスタルジョイを使っている様子や、綺麗になった歯の写真をハッシュタグ付きで投稿してもらう

抽選で10名さまに「クリスタルジョイ」をプレゼント

ペテモの生活応援企画（ペット用品販売）

【期間】

2026年2月19日（木）～3月1日（日）

【内容】

まとめ買いでポイントがオトク！

厳選商品 特価セール （ペット用品販売）

【期間】

2月20日（金）～3月1日（日）

【内容】

「ペテモの公式アプリ」会員さま限定！誕生祭を記念して、犬猫小動物の商品それぞれから厳選アイテムを特別価格でご提供

連続ポイント4倍デー （ペット用品販売）

【期間】

2月20日（金）～2月23日（月祝）

【内容】

イオンペットポイントが全品4倍

厳選アパレルグッズ10％オフ （ペット用品販売）

【期間】

2月20日（金）～2月23日（月祝）

【内容】

「ペテモの公式アプリ」会員さま限定！春の新作アパレルグッズのうち、厳選商品が10％オフ

連続お客さま感謝デー （ペット用品販売）

【期間】

2月27日（金）～3月1日（日）

【内容】

対象カードのお支払いで、フード・用品が本体価格より5％オフ＋フード、トイレ用品は

イオンペットポイント4倍

以上